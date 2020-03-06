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 Политика Украины
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Все про:Чумак (155) Офис генерального прокурора (149)

 "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП

Заместитель генпрокурора Виктор Чумак подтвердил, что будет исполнять обязанности генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадському".

Он заявил, что остается исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства.

"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уходить. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?" - сказал Чумак.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, а врио главы ОГП назначили Чумака.

5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179932
 
 
 Топ комментарии
 
Там еще и зарплаты платят????!!
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Чумак - адекватна людина, тільки з чого він взяв, що криворогий змінить цю країну на краще, не знаю..... зіпсув собі репутацію
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Чумак, люди говорят раньше ты приличным человеком был, местами, по крайней мере..... "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 9978
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Допоки не звязався з Зєйлом. Жадібність Чумака згубила.
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"коготок в дерьме увяз - и птичка захлебнулась"
народная пословица


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Чумак - адекватна людина, тільки з чого він взяв, що криворогий змінить цю країну на краще, не знаю..... зіпсув собі репутацію
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ну они же моральные садисты, а простые исполнители преступных приказов "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 989
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еще и какие зарплаты. потужные и очень мыролюбные.
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длительное пребывание во власти увеличивает количество каловых камней от постоянного потребления дерьма "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 7882
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а этого чего не уволили?)
говорит не в чем не виноват? я только выдавал зарплату?))
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Не перепутали аббревиатуру , может ОПГ, а не ОГП? "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 3700
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что значит хотя бы зарплаты, а остальное в конвертах получали?
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ну что сказать.....
чума на оба ваши дома.
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"зебіл поміркований"...рубль тонна у всі часи.
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когда мы дойдем до того, шо ее еще надо заработать? - тогда и дело будет...
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У першу чергу позбавте зарплат училок рузгого язьіка.
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Осупрунить прокуратуру: деньги ходят за раскрытыми и доведенными до суда делами!
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Та ничего с ними не случится! Он, шахтёрам месяцами не платят и как-то живут люди....
Пусть и прокуроры попробуют, как шахтёры!
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Рупь - не деньги, рупь - бумажка,
Экономить - тяжкий грех.
Ах, душа моя тельняшка -
В сорок полос, семь прорех! (c)
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Нихрена не понял. Без генерального бухгалтерия работничкам ЗП не сможет перевести? Или он имеет в виду ту ЗП, что в конвертах?
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