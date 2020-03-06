 Анализы девяти украинцев, которых проверяли на коронавирус, показали отрицательный результат, - Минздрав

Об этом сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавірус_інфо", передает Цензор.НЕТ.

"В Центр общественного здоровья поступили 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.

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В Минздраве также отмечают, что по всей территории страны в выбранных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.