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 Политика Украины, Здоровье
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 Анализы девяти украинцев, которых проверяли на коронавирус, показали отрицательный результат, - Минздрав

У девяти человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус, не обнаружили инфекцию.

Об этом сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавірус_інфо", передает Цензор.НЕТ.

"В Центр общественного здоровья поступили 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.

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В Минздраве также отмечают, что по всей территории страны в выбранных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179931
 
 
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при наличии зельоной плесени в организме, вирусы не приживаются
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В Италии провели 60000 тестов ,а у нас 12 . Радуцкий -радуйся .
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