 В СБУ заявили, что рассказавший о спецоперации по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление СБУ.
"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины. Просим журналистов не распространять ложную информацию и тщательнее проверять собственные источники", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО 29 декабре 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сугерей в интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову рассказал подробности ликвидации в оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых (Гиви).
По словам Сугерея, после убийства боевика Арсения Павлова (Моторолы) Гиви боялся выходить из дома. "Он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили", - отметил Сугерей. Он рассказал, что девушка-агент приехала в расположение боевиков. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала утром, когда Гиви зашел в свой кабинет. По словам Сугерея, боевики смогли установить все возможные связи подозреваемой в убийстве Гиви, сама девушка успела выехать с оккупированной территории.
к тому шо в сбу нет проституток?
Баканов выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться. Впрочем, Щищац и сам дрался как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Баканов, оценив ситуацию, побежал вприпрыжку. Но кафе "Припрыжка" оказалось закрыто...
P.S.: лампа в кабинете горела, но света не давала. Гиви выключил лампу, и Света дала
(ухитрившись при этом исподтишка подложить взрывчатку. На свою беду Гиви так и не удосужился посмотреть под тишок...)
Зараз, от ще дивина, що одесського шахіста, і його гьорлз, в Москвіс «ліквідували» на «Миротворці».
(і подумав - "тю, а яким боком тут Петров або Боширов?")
Гиви встал спозаранку и отдернул занавеску. Он не знал, что "смуглянки-молдаванки" Сандра Позаранку и Констанца Занавеску на самом деле были киллершами из СБУ.