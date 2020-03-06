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 Политика Украины
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Все про:ликвидация (457) СБУ (14423) Олег Сугерей (1)

 В СБУ заявили, что рассказавший о спецоперации по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил

В Службе безопасности Украины отрицают, что рассказавший о спецоперации по ликвидации Гиви Олег Сугерей служил у них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление СБУ.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины. Просим журналистов не распространять ложную информацию и тщательнее проверять собственные источники", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Убийство Моторолы - разборки со стародонецким криминалом, Гиви - операция СБУ, Захарченко ликвидировали старики-разбойники из КГБ", - террорист Бородай. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО 29 декабре 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сугерей в интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову рассказал подробности ликвидации в оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых (Гиви).

По словам Сугерея, после убийства боевика Арсения Павлова (Моторолы) Гиви боялся выходить из дома. "Он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили", - отметил Сугерей. Он рассказал, что девушка-агент приехала в расположение боевиков. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала утром, когда Гиви зашел в свой кабинет. По словам Сугерея, боевики смогли установить все возможные связи подозреваемой в убийстве Гиви, сама девушка успела выехать с оккупированной территории.

В СБУ заявили, что рассказавший о спецоперации по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179930
 
 
 Топ комментарии
 
Охраннику из супермаркета это уже не поможет В СБУ заявили, что рассказавший про спецопероацию по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил - Цензор.НЕТ 552
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Я тоже очень удивился просмотрев это интервью, о таких операциях не рассказывают обычно еще пару десятков лет.
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карочє гіві з моторилою фсб кінчило...
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мне кажется, СБУ просто не знает всех своих агентов в лицо )))))
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девушка, взрывчатка, шеремет...тот же почерк...это точно не сбу
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А що я писав,посадять як самозванця. Плюс посадять за тереризм. Підняв вогнемета на сімвол НАвороссії!!!
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к чему это?
к тому шо в сбу нет проституток?
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Бутус дезу толкнул или засветил агента ?
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ну всё таки ...пару секунд славы для сбу были
В СБУ заявили, что рассказавший про спецопероацию по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил - Цензор.НЕТ 3541
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Охраннику из супермаркета это уже не поможет В СБУ заявили, что рассказавший про спецопероацию по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил - Цензор.НЕТ 552
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Але приємніше було б знати, що це наші його "нагодували салом".
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Відео з Сугереєм було цікавим і раптом ось.
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про ЭТО можно писать мемуары после возвращения Крыма...
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Я тоже очень удивился просмотрев это интервью, о таких операциях не рассказывают обычно еще пару десятков лет.
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Русские на весь мир подробно рассказали об этой операции. Это давно не тайна.
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Да и выгодней было предоставить внутренние разборки орков, тем более о всяких заменах даже паРаша СМИ говорили...
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Да, Сугерей в СБУ не служил. Но участвовал в спецоперации контразведки СБУ по ликвидации Гиви.
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Похоже, что неофициально рассказали историю, а официальные органы морозятся типа "нас там нет"...
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А существует ли ещё СБУ при зелённых чмошниках?
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Конєшно! Та в тому СБУ взвгалі ніхто до долбобубачкі не служив. Ну може тікі лєйтєнант бакланов , на квартальних фронтах...
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Перефразую класику про Штірліца:

Баканов выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться. Впрочем, Щищац и сам дрался как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Баканов, оценив ситуацию, побежал вприпрыжку. Но кафе "Припрыжка" оказалось закрыто...
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Пане Weltе, Ви ще про Понарошку забули. Саме під цим псєвдо ховався молдовсько-мальдівський самі знаєте ХТО! У СБУ заявили, що Олег Сугерей, який розповів про спецоперацію щодо ліквідації Гіві, у них не служить і ніколи не служив - Цензор.НЕТ 8632 У СБУ заявили, що Олег Сугерей, який розповів про спецоперацію щодо ліквідації Гіві, у них не служить і ніколи не служив - Цензор.НЕТ 3863
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Точно У СБУ заявили, що Олег Сугерей, який розповів про спецоперацію щодо ліквідації Гіві, у них не служить і ніколи не служив - Цензор.НЕТ 1679

P.S.: лампа в кабинете горела, но света не давала. Гиви выключил лампу, и Света дала
(ухитрившись при этом исподтишка подложить взрывчатку. На свою беду Гиви так и не удосужился посмотреть под тишок...)
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Та ото ж. Покотились дивні вкиди у сітку.
Зараз, от ще дивина, що одесського шахіста, і його гьорлз, в Москвіс «ліквідували» на «Миротворці».
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Чомусь замість Сугерей спочатку прочитав Супергей В СБУ заявили, что рассказавший про спецопероацию по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил - Цензор.НЕТ 6646
(і подумав - "тю, а яким боком тут Петров або Боширов?")
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Як то кажуть, "и про старуху бывает порнуха" (с)
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Посмотрел интервью.Слишком мутная история.После убийства Гиви буквально через неделю СБУ засылает в ДНР того же агента на второе задание.Это либо тупость либо просто байка,которую нам пытаются впарить.
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Конечно тупость, ведь до войны кажется у нас не было военной контрразведки, а понабирали энтузиастов на скорую руку....нам хорошо рассуждать в теплых креслах.
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А яка різниця служив чи не служив? Тут головне, що козломордого "завалили"! Чим більше кацапів (різних) передохне, тим для України краще!
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Теж вірно. Але, повторюю, приємніше знати, що це наших ассасінів там було "нетуті"...
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СБУ открещивается, а то новая власть за это по головке не погладит. Не удивлюсь, если исполнителей будут судить за ,, убийства мирных жителей навароссии".
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Кацапы подкинули туфту, типа это не они, а ты и ухи развесил.
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"Он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили", - отметил Сугерей. Он рассказал, что девушка-агент приехала в расположение боевиков. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала утром, когда Гиви зашел в свой кабинет.

Гиви встал спозаранку и отдернул занавеску. Он не знал, что "смуглянки-молдаванки" Сандра Позаранку и Констанца Занавеску на самом деле были киллершами из СБУ.
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та я даже побрезговал читать интервью, ибо для Бутусова выложить бред очередного сумашедшего в порядке вещей. Это норма, это уровень украинской журналистики. Хотя для того чтобы навести справки о пассажире - не нужно быть звездой хуторянской журналистики
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похоже на то, что кацапы вынуждают зеленую власть сделать все, что бы вычеркнуть из истории любое упоминание о войне расеи против Украины.
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Так цензор сам тут пишет - бывшего военнослужащего ВСУ. Не СБУ - ВСУ.
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