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 Политика Украины
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 Если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что готов уйти с должности, если новое правительство не разделяет его видение реформ на таможне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"У меня будут соответствующие встречи с новым министром финансов, с премьер-министром Украины, по результатам которых, наверное, они будут принимать решения и я буду принимать решение, можем ли мы работать как команда", - сказал Нефьодов.

Он добавил, что, по процедуре, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил Нефьодов.

Нефьодов подчеркнул, что персональных амбиций у него нет.

"Это зависит от того, разделяют ли все то видение реформ на таможне, которое я предлагал. Если его не разделяют, то понятно, что оставаться ну просто никакого смысла нет", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 марта в Верховной Раде раскритиковал руководство таможни за невыполнение плана поступлений в бюджет.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "большое совещание" по работе таможни 7 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179929
 
 
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Заберіть "хімію" з раціону найвеличнішого зебіла...
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Твоя судьба уже предрешена....так что пакуй коробку....
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Если будет понятно, что там нет химии ...... то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил Нефьодов.


он под клеем? Если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3161
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пєрєвод: грузітє кольоса, дурь уже нє тово...
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не всех дибилов вчера прибрали? еще одно голос подало?
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зачем ты туда пошёл , если ты уже готов на выход ???
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Ребята, как смешнА", когда у Вас, главком рядовой, даже не солдат, об этом у Вас нет никакого внимания, значит Вы уже у КАЦАПОВ, может подумаете, и найдёте себе ЗАЩИТНИКА Украины от кацапов???
Или Вы будете под ****** под шконкой, но это уже не сравнить с ************ Беларусью!!!
Слава Украине!)))
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