 Если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"У меня будут соответствующие встречи с новым министром финансов, с премьер-министром Украины, по результатам которых, наверное, они будут принимать решения и я буду принимать решение, можем ли мы работать как команда", - сказал Нефьодов.

Он добавил, что, по процедуре, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил Нефьодов.

Нефьодов подчеркнул, что персональных амбиций у него нет.

"Это зависит от того, разделяют ли все то видение реформ на таможне, которое я предлагал. Если его не разделяют, то понятно, что оставаться ну просто никакого смысла нет", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 марта в Верховной Раде раскритиковал руководство таможни за невыполнение плана поступлений в бюджет.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "большое совещание" по работе таможни 7 марта.

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