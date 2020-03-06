 Разумков предлагает менять Регламент Верховной Рады из-за отсутствия депутатов по пятницам

Об этом спикер сказал, закрывая пленарное заседание 6 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Правильное предложение Руслана Алексеевича (Стефанчука, первого заместителя Председателя ВР - ред.) - отменить "разное". В том формате, в котором оно есть на сегодня, это тратит и время, и лучше бы мы принимали законы. Поэтому думаю, что в новой редакции Регламента это нужно будет отразить", - сказал Разумков, реагируя на замечание, что и в новом созыве парламента в пятницу в зале заседаний остаются лишь несколько десятков депутатов.
На момент закрытия заседание 6 марта в зале Верховной Рады находились 33 народных депутата.
Разбегаютца как тараканы..
Люди вже й не таке, там бачили.
Понедельник - день тяжелый, не успели вернуться с мест обетованных
Вторник - устали от перезда, надо отдохнуть.
Среда - надо похвастаться перед колегами.
Четверг - все выкладываем в инстограмм.
Пятница - пока нет пробок надо успеть покинуть город в направлении мест обитованных.
Суббота и воскресенье - едим шаурму и наслаждаемся жизнью.