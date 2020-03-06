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 Политика Украины
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Все про:ВР (24519) депутат (2855) регламент (187) Разумков Дмитрий (411)

 Разумков предлагает менять Регламент Верховной Рады из-за отсутствия депутатов по пятницам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что при подготовке новой редакции Регламента работы парламента необходимо отменить традиционную рубрику "Разное", в рамках которой народные депутаты по пятницам могут выступать на темы, не касающиеся обсуждаемых законопроектив.

Об этом спикер сказал, закрывая пленарное заседание 6 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правильное предложение Руслана Алексеевича (Стефанчука, первого заместителя Председателя ВР - ред.) - отменить "разное". В том формате, в котором оно есть на сегодня, это тратит и время, и лучше бы мы принимали законы. Поэтому думаю, что в новой редакции Регламента это нужно будет отразить", - сказал Разумков, реагируя на замечание, что и в новом созыве парламента в  пятницу в зале заседаний остаются лишь несколько десятков депутатов.

На момент закрытия заседание 6 марта в зале Верховной Рады находились 33 народных депутата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179928
 
 
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Разумков не предлагает присутствовать депутатам.... он предлагает поменять регламент в связи с их отсутствием) - у меня все...
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чего только не придумают..лишь бы не перетрудится..
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Ничо не паменялось!
Разбегаютца как тараканы..
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Та хай приходять з шаурмою й півасом.
Люди вже й не таке, там бачили.
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АААААА........А.
Понедельник - день тяжелый, не успели вернуться с мест обетованных
Вторник - устали от перезда, надо отдохнуть.
Среда - надо похвастаться перед колегами.
Четверг - все выкладываем в инстограмм.
Пятница - пока нет пробок надо успеть покинуть город в направлении мест обитованных.
Суббота и воскресенье - едим шаурму и наслаждаемся жизнью.
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