 Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы"

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", - сказал Зеленский в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. 5 нобяря директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы.
По данным СМИ, владельцем холдинговой компании АвтоКрАЗ является Константин Жеваго.
на крыльях прилетит
нах ему убитый КраЗ?
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Он генерировал идеи реформ ....правда он в свое время ЛАЗ, который принадлежал Курочкину, стратегически развивал и до ручки довел окончательно ....
- С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод