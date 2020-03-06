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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11788) Минобразования (1187) Новосад (81)

 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина

Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад считает способ, в который Верховная Рада отправила в отставку Кабинет Министров, нецивилизованным.

Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радіо НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, она (отставка. - Ред.) несколько нецивилизованная. Когда мы начинали работу в правительстве Гончарука, у нас было много разговоров на тему стратегии, планов. Сейчас, я так понимаю, времени на это нет, эти разговоры не ведутся", – прокомментировала бывшая министр отставку Кабмина.

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По словам Новосад, министры даже не поняли в чем была претензия Верховной Рады к их работе.

"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", – подчеркнула она.

Новосад заявила, что ей сложно будет согласиться вернуться в Кабмин, потому как она не понимает курс нового правительства.

"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет", – добавила экс-министр.

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"Относительно господина Кременя. Я считаю, если ему будут предлагать эту должность, стоит воздержаться. К сожалению, Национальная академия педагогических наук не стала тем островком прогрессивных реформаторских настроений в сфере образования. Я считаю, что организация, которая очень часто покрывает плагиат и академическую недобропорядочность, и ее глава не имеют той репутации, чтобы продолжить те изменения, которые мы начали", – отметила бывший министр.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что на должность министра образования претендуют народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень.

Источник: https://censor.net.ua/n3179922
 
 
 Топ комментарии
 
тю, дурна!
ви були не достатньо прокацапськими
були не готові до повної здачі українських інтересів
шо не ясно?
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Самый лучший кабинет министров...по версии зеленского
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недоношенный кабинет министров-шесть месяцев и четыре дня !
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А МЫ НЕ ПОНЯЛИ КАК ЗЕЛЕЮБОБИК ПОПАЛ ВО ВООБЩЕ ВО ВЛАСТЬ ВО ПО ПРИКОЛУ НЕ ПОНЯЛИ...
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ее трахнули в нецивилизованный способ

ото новына для стаи ЗЕльоных макак ! "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 159
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Мені не цікаво, як вона в Трускавці на учобі займалася.
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открой для себя Каму-с-утра и у тебя появится во лбу третий глаз - специально для отслеживания уЗЕленских "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 8881

это не к тебе Саша, но это было где-то так где-то в Трускавце
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Ну чому ж. Новасад на словах нібито патріотка. А от плани закрити декілька тисяч шкіл, це все на благо населення. Грандіозна була б економія коштів, які б були направлені на виплату Премій сєпарам.
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Допоки у Слуг НАвороссії, як і в Зєйла в голові моча, вони єдині і непереможні.
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Моча причем испорченная в головах 73 % биомассы а скоты народа с их вожаком просто следствие
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но ведь пачка не бесконечна,
уже и так вытащили второй сорт.... "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 414
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это фото из молодости уЗЕленских родителей
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Потому то вас и отставили, что вы такие тупые...
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а что умными заменили?
или теми, кого поймали на улице ? "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 9315
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тю, дурна!
ви були не достатньо прокацапськими
були не готові до повної здачі українських інтересів
шо не ясно?
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"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет"

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никто не понимает
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Главная проблема была в несговорчивости Гончарука пустить воду в Крым а вы как уже пошли прицепом ( Шмаровоз даже не парился и через час начал вещать зачем его пустили к корыту).
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Думаю не это. Основной причиной было снятие с должности руководителя Центренерго. Это был чел коломойши. Собственно через таких руководителей госпредприятия грабятся в ноль банкротятся, а потом продаются за копейки.
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В любом случае он был не сильно сговорчив- это главная его вина.
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Шмаровоз - точнее клички для нового премьера с его кабинетом курва-русская не придумаешь "Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну - Цензор.НЕТ 8546
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а меня то за шо?))
хез, но знакомые педагоги очень счастливы по этому поводу)
это не ей размножиться зарплаты не хватало?
теперь может идти зарабатывать в открытое плавание и не в чем себе не отказывать
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чим далі в... ліс, тим товщі довбодзьоби



Hellis@13Hellis_13





если мы будем обеспечивать оккупанта всем, необходимым для жизнеобеспечения, то оккупант уйдет с наших территорий. Д. Кулеба.
Премия Дарвина получила редчайшего соискателя на победу в номинации "самая глупая смерть"- Украину

"Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1043
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А вам ничо и не надо знать, прокладки. Беня все давно решил.
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Ты виноват лишь в том,
Что хочется мне кушать.
(по мотивам басни Лафонтена сплагиаченной сРуским Гусёвым)
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Вы просто по протекции ЕС ( соросята ) , а теперь зашли Рашисты . вот и вся ваша вина .
Хотя ума у вас нет , но вы забавные . без вас будет скучно .Милованов чего только стоит .
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Как зашли так и выйдут у направлении телявивы. "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 2287 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 2287 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 2287
ПС. И ошень скора как видно.
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Источник: https://censor.net.ua/n3179922
"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет"

даже зебики поняли какое они фуфло
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Тупні вигнали тупнів. І перші тупнів обрзились на других.
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какие могут быть претензии к пустому месту
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Пацачка, ты не поняла? А когда Нарик распускал прошлую Раду, ты приветствовала? Жри.Те
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Хтош типерь иё будущево киндера кармить будет. "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1962 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1962 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1962
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Тупой никогда не может понять, почему он тупой!
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Патаму што ментально и у меня в голове ааааааааааааа ваапще какая разница ...
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Ответ очень простой: обучение в школе дошло до маразма. Вы, госпожа Министр вообще знаете что творится в украинских школах?
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Уряд Гончарука був самий непрофесійний за всі роки незалежної України.
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тут одно из двух...или банан,или бутылка.дваводном не прокатывает
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і шо сіє сімволізіруєт? как би намєкаєт?
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Дебілам прикро, що їх поміняли на таких же дебілів...
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У членограя рейтинг упал. Срочно нужны были громоотводы, на кого списать все зашквары!
Ничего личного...
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Обмануть и разделить. Вот и все их приоритеты.
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Мы не поняли - главный тренд кабмина Гончарука.
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Объемы незаконных рубок леса в Украине за год выросли в семь раз.
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Добродійко Новосад - ви все таки від "культури", тому я коректно - ви вже взрослая "дЄвочька"? , і повинні знати 6
1- використані " Кондоми- Гандони" викидають...
2-ви що, такі недолугі, що не розуміете хто е то зЄ - яке нібито "Президент"...., і хто його "робить"
то до чого ваші "соплі"
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Ну прямо, плоть от плоті свого електората.
4000 долларових вчителів.
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Что такое официальное лицо или неофициальное? Всё это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, всё это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И ещё как бывает! (с)
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А шо ти хотіла, бачили очі до кого в партію йшла, а тепер - ой, ой.
Клоуна подякуй за все, не забудь руку поцілувати.
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патамушта маргінальнийє і віртуальнийє, вас нанялі врємєнно шоп людям пиль в гласа пускать - ви харашо справілісь. Главнойє зємля і реінтеграція в імпєрію. А тут нужни рєалісти-практікі
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й то правда , які можуть бути притензії до убогих ...
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Трудно найти ошибки в работе, которой нет.
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и как ты теперь будешь без зарплаты 36000 на которую нельзя содержать ребёнка)))
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