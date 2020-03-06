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 Все подразделения ОС остаются на своих позициях: штаб опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения в районе Богдановки-Петровское

Штаб операции Объединенных сил опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что украинские подразделения вернулись на участок разведения сил и средств №3 в районе Богдановка - Петровское.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию с целью дискредитации подразделений Объединенных сил и обвинения украинских защитников в срыве Минских договоренностей.

В информационно-пропагандистских СМИ, в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 в районе Богдановка-Петровское, занятии нашими защитниками новых рубежей и обустройстве позиций.

Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

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В штабе ОС напомнили, что вчера, 5 марта 2020 г. в 19:15 наблюдателями украинской стороны СЦКК был зафиксирован очередной провокационный обстрел участка разведения из стрелкового оружия с позиций вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Викторовка.

"Указанными действиями российские оккупанты еще раз дерзко подтверждают свое нежелание прекратить вооруженный конфликт, а наоборот создают провокации для обострения ситуации на линии соприкосновения", - сообщили в пресс-центре ОС.

Вместе с тем, командование Объединенных сил призывало представителей СМИ Украины ответственно и критически относиться к информации, которую распространяют пропагандистские СМИ страны-агрессора - РФ.

Все подразделения ОС остаются на своих позициях: штаб опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения в районе Богдановки-Петровское 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179919
 
 
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ну, це так тішить, що здача українських позицій зедриснею триває
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Діждетися від Зєйла захисту українського суверенітету. Не його ж кровью ті позиції були відвойовані.
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Їм не можна вірити жодному слову: у цієї влади брехня уведена в ранг державної політики
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...пора на Цензоре встраивать в сайт индикатор "Sarcasm On-Off"
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чим далі в... ліс, тим товщі довбодзьоби

Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях: штаб спростував інформацію про повернення ЗСУ на ділянку розведення в районі Богданівки-Петрівського - Цензор.НЕТ 3051
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