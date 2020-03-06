 На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смену правительства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 – 2016), Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013), Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Илья Емец, министр здравоохранения Украины, Игорь Уманский, министр финансов Украины, Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 – 2018), Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016 – 2019), Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019), Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council