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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11788) свобода слова (1039) Шустер (530) Шмыгаль Денис (35)

 На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смену правительства

Сегодня, 6 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 – 2016), Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013), Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Илья Емец, министр здравоохранения Украины, Игорь Уманский, министр финансов Украины, Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 – 2018), Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016 – 2019), Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – 2019), Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council

Источник: https://censor.net.ua/n3179918
 
 
 Топ комментарии
 
- Скажите, среди ваших знакомых есть те, кто смотрит шоу с Савиком Шустером?
- Упаси Бог. Среди моих знакомых все психически здоровые.
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Заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим є результатом, прихованих від українського народу, домовленостей президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Путіним, які вони зараз намагаються реалізувати.


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гнати цю мразоту шустера підсрачниками до Ізраїлю
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Заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим є результатом, прихованих від українського народу, домовленостей президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Путіним, які вони зараз намагаються реалізувати.


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Хоча по суті це не просто постачання води в Крим, це ще й повна легалізація окупації цієї території.
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гнати цю мразоту шустера підсрачниками до Ізраїлю
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звичайна така собі проститутка..... і, в ісраєлі, воно нікому не потрібне
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каЦапія вигнала - Канаді отаке воно - нафуй не потрібно ..., в Італії про нього НІХТО не знае ...- догадайтесь чому такий "успіх" воно мае у нас....
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З якого дива громадянина Канади та Італії в Ізраїль виганяти ? До себе хай,порозказує їм про свободу слова...
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- Скажите, среди ваших знакомых есть те, кто смотрит шоу с Савиком Шустером?
- Упаси Бог. Среди моих знакомых все психически здоровые.
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Дивлюсь спочатку, кого запросили в студію. Перші випуски з Гонтарєвою, та междусобойчик Шустера з Бенею був цікавий...А зараз? Вислуховувати лайт версію Джугашвілі? Ну, ту арію, вже знаю напам'ять: «Барига! Мародьор! Да я в Грузіі !» От, задасть йому хоть хто, питання, «А чому ти рвався через кордон, до бариги, а не хочеш поїхати у люксі в Грузію ?»
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Вже плавно переходимо на версію Лєоніда Ільїча
На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну уряду - Цензор.НЕТ 1634
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Поярков !!!!!! браво !!!!!! аплодирую СТОЯ !!!!!! БРАВО - БРАВО , и еще раз БРАВО !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=GXLzq6HN08Y
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Неужели это интересно здравомыслящим людям? На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смену правительства - Цензор.НЕТ 4819
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Треба готуватись знову захищати і незалежність, і європейський вибір, і державу як таку.
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Смена рыжего клоуна на белого клоуна. Турбо режим, однако!
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А шо - шота нада исправлять после самого лючшего правительства за всю историю Украины?... не, если бы написали "что еще будет продавать..." - я бы таки понял...
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Подбор оппонентов новому кабмину -отстойный со стороны Порошенко.
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а зачем? просто сотрясти воздух?
***
- Софочка вы знали этого идиёта Кацмана с соседней улицы?
- нет! а шо с ним не так?
- так он вчера умер...
- та тьху на вас... а пенсию он уже получить успел ?
- так ото ж! нет... ему завтра принести должны были...
- от идиёт!!!!
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Шустёр уже не тот, вяло трухлявый, чего там смотреть
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очередной сеанс уринотерапии, а "мудрий нарід" продолжает жрать это зеленое говно
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Ну, соберутся поговорить, и что?Тут, на ЦН, точно так же говорят. Сдаётся мне, звёздные деньки Шестёрка миновали.
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Тут и так все ясно чей канал того и песни.
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73%пришли с тревогой за будущее,но к концу программы их осталось всего 50%.
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