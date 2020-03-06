 Зеленский уговорил Криклия закупить дизель-поезда и пассажирские вагоны у Крюковского завода: "Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90". ВИДЕО

"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.
"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали - 100", - подчеркнул президент
Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".
"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", - сказал президент, на что Криклий согласился.
А Зеленского все нету....."
чукотская народная, забавная и хороводная
Геть узурпатора та диктатора Бздєлєнського!
бубачка это не только черно-белые клавиши, но еще и много бла-бла !
Потому что катера покупаем - у Франции
Вертолеты - у Франции
215 электровозов сейчас будут покупать тоже скорее всего у Франции.
Потому что Авакян знает толк во французских товарах
До того ж це не твоя парафія, бубочка! Це зона відповідальності Прем'єра.
Імбіцил квартальский, курва
ну что, лохи зеленые, вы рады всемощностью своего царя, крепкой хозяйственной бубачки ?
он этим глазом только левое бабло может контролировать
Удачи вам, пан президент!
Как надоело это гавканье.
Может, Вы знаете, почему когда-то закупили корейские поезда для "Интерсити" вместо крюковских? Почему тогда не поддержали своего украинского производителя? Я бы согласился ездить в поездах чуть менее комфортных, лишь бы я знал, что они наши, и что со временем они могут стать даже лучше корейских (особенно, если вспомнить, сколько раз они ломались). Потому, что база для этого в Украине пока ещё есть, и её надо сохранить.
А как Вам новость от 05.03.20 "Антонов" хочет продавать самолеты в Европу? Не планирует, а хочет!!!
Сразу видно - юрЫст высшей пробы!
Они хотят быть управляемыми царем, Бацькой, который в ручном режиме будет решать все их проблемы, кормить, поить, давать работу на которой можно не напрягаться и отлынивать.
Порошенко пытался купить благосклонность Трампа, покупая у Штатов уголь и локомотивы по самым высоким ценам в мире.
[New York Times раскрыло, как Порошенко умасливал Трампа за счет бюджета - Украина - Главред]: Посмотри! https://glavred.info/ukraine/10118570-new-york-times-raskrylo-kak-poroshenko-umaslival-trampa-za-schet-byudzheta.html
в ответ Штаты умасливали Барыгу Джавелинами, купленными за свои деньги.
Это же позор и ганьба !