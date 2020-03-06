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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4794) Укрзализныця (1832) Крюковский вагоностроительный завод (3) Криклий (85)

 Зеленский уговорил Криклия закупить дизель-поезда и пассажирские вагоны у Крюковского завода: "Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90". ВИДЕО

Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые "Укрзализныця" планирует купить у завода.

"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский

"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали - 100", - подчеркнул президент

Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".

"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", - сказал президент, на что Криклий согласился.

Источник: https://censor.net.ua/n3179916
 
   
 Топ комментарии
 
ой бля, держите меня трое, сейчас расплачусь от счастья какая у нас патриотичная бубочка. лучше б зеленая ишачина ответила людям на простой вопрос: куда делись 50 лярдов из бюджета Украины! барыга уже год как не ворует, а дыра в бюджете с каждым днем все больше. как же так?!
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Дешевый квартальный номерок для 73 процентных
Потому что катера покупаем - у Франции
Вертолеты - у Франции
215 электровозов сейчас будут покупать тоже скорее всего у Франции.
Потому что Авакян знает толк во французских товарах
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це шось не схоже на зовнішню політику та силовий сектор, якими (і виключно якими) має займатись презедент
Геть узурпатора та диктатора Бздєлєнського!
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Поторгувалися, потринділи для лохторату, але всі плани поламає коронавірус.
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"кобель Мишаня ждет в Ухане,
А Зеленского все нету....."

чукотская народная, забавная и хороводная Зеленский уговорил Криклия закупить дизель-поезда и пассажирские вагоны у Крюковского завода: "Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90" - Цензор.НЕТ 158
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ну как по мне Зеля сразу заработал пару крупных уголовных дел.... а что вы хотите с дворового пацаненка Кривого Рогу не обученного быдло с интелектом на уровне таберета если он даже СВОИХ КАК Президент прав и обязанностей и полномочий не выучил даже а вмешывается в хозяйственно комерческие отношения что прямой дорожкой ведут его в обьятия НАБУ ГБР и НАЗК и Импичмента...
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ну почему раньше Владимир Великий был, а с распадом Руси пошли Вованы Окурки и Чинарики ? Зеленський умовив Криклія закупити дизель-поїзди і пасажирські вагони у Крюківського заводу: "Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90" - Цензор.НЕТ 812
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Пэтро с мешком ночью на банковую ходит и Гонтарёва потихоньку открывает окно и бабло кидает, я лично видел.
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це шось не схоже на зовнішню політику та силовий сектор, якими (і виключно якими) має займатись презедент
Геть узурпатора та диктатора Бздєлєнського!
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100 вагонів-теплушок для зебидла - це якраз те, що воно заслужило..... і туалет-палатка посеред вагону Зеленський умовив Криклія закупити дизель-поїзди і пасажирські вагони у Крюківського заводу: "Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90" - Цензор.НЕТ 9301
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какая бубачка бальшая - приехала и все порешала !

бубачка это не только черно-белые клавиши, но еще и много бла-бла ! Зеленский уговорил Криклия закупить дизель-поезда и пассажирские вагоны у Крюковского завода: "Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90" - Цензор.НЕТ 9856
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ой ***, держите меня трое, сейчас расплачусь от счастья какая у нас патриотичная бубочка. лучше б зеленая ишачина ответила людям на простой вопрос: куда делись 50 лярдов из бюджета Украины! барыга уже год как не ворует, а дыра в бюджете с каждым днем все больше. как же так?!
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Грося оставлял 130, а сейчас 12, так что скорее вопрос где 118 лярдов?
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ця заміна клованів - узурпація влади та державний переворот, якщо ви не зрозуміли
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Дешевый квартальный номерок для 73 процентных
Потому что катера покупаем - у Франции
Вертолеты - у Франции
215 электровозов сейчас будут покупать тоже скорее всего у Франции.
Потому что Авакян знает толк во французских товарах
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Воно таки дибільне! А якщо грошей немає? Ти зі свого карману викладеш чи скоротиш субсидії та соціалку? А може уріжеш зарплатні міністрам та депутанам?
До того ж це не твоя парафія, бубочка! Це зона відповідальності Прем'єра.
Імбіцил квартальский, курва
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Ручной турборежим зеленый идиот уже вагоны покупает... Гребаный стыд
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скоро в ручном режиме и толкать их будет на... руднике Желтые Воды
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але, лохорот, уЗЕленский тупо занимается дешевым популизмом, выходя из сферы своей компетентности и заставляя неподконтрольного ему министра покупать неизвестно что неизвестно по какой цене

ну что, лохи зеленые, вы рады всемощностью своего царя, крепкой хозяйственной бубачки ?
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Хозяйстнній. І трасу там якусь проконтролювавв
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выпуклым еврейским глазом ? Зеленський умовив Криклія закупити дизель-поїзди і пасажирські вагони у Крюківського заводу: "Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90" - Цензор.НЕТ 6800

он этим глазом только левое бабло может контролировать
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Усердье в подозреньях не заслуга. Слепой судья народу не слуга. Страшнее, чем врага принять за друга, принять поспешно друга за врага.
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ну да скоро на открытие кримского канала приедет, а на фронте каждый день гибнут на воины
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Порохоботы заскулили, значит президент на правильном пути!
Удачи вам, пан президент!
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Одно и тоже скулят. Никакой фантазии.
Как надоело это гавканье.
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а может и крюковский вагоностроительный продать иностранному инвестору?...стахановский вагоностроительный имеет наработки, а лугансктепловоз поделится опытом по дизель-поездам
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скажи, дурачок, а кто такие эти "порохоботы"? это те, кто ругает зЭ?
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Лизни его в ж, да поглубже, вы земрази это любите.
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это называется "Ручное Управление"
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превышение полномочий, вмешательство, давление на бизнес
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Криклий уволится, вот так без откатов, покупать у своих только лохи будут
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Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Источник: https://censor.net.ua/n3179916. Лучше б сказали что уже заказали и купили
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Такое впечатление, что если бы не президент, крюковский завод остался бы без заказов. Я не в том смысле, что не остался бы, а в том, что как раз реально мог остаться, потому, что про отечественного производителя вспоминают в последнюю очередь.
Может, Вы знаете, почему когда-то закупили корейские поезда для "Интерсити" вместо крюковских? Почему тогда не поддержали своего украинского производителя? Я бы согласился ездить в поездах чуть менее комфортных, лишь бы я знал, что они наши, и что со временем они могут стать даже лучше корейских (особенно, если вспомнить, сколько раз они ломались). Потому, что база для этого в Украине пока ещё есть, и её надо сохранить.
А как Вам новость от 05.03.20 "Антонов" хочет продавать самолеты в Европу? Не планирует, а хочет!!!
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Єтакий нелепый жалкий пиар. Любят зебобики круглые цифры, "давай 100, а не 98"...
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Я і не підозрював, що давати вказівки чиновникам де купувати вагони, входить в Конституційний обов"язок Президента!
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Так может эту должность министра убрать? А нафига она нужна если все решает осел оманский? А на с экономленные деньги с зарплаты заказать еще пяток вагонов...
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быдло именно за это и голосовало - "директор делает всем хорошо, а мы потихоньку воровать будем".
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Я щось не допетраю: наче ж новий Прем"єр Шмигаль, а не Зеленський?
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Короче, През вмешивается в хозяйственную деятельность двух субъектов и используя служебное положение навязывает без конкурса/торгов/анализа проводить закупки!?
Сразу видно - юрЫст высшей пробы!
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А гомосоветикусному быдлу это по кайфу
Они хотят быть управляемыми царем, Бацькой, который в ручном режиме будет решать все их проблемы, кормить, поить, давать работу на которой можно не напрягаться и отлынивать.
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Пусть лучше эти деньги пойдут отечественному производителю, чем очередным хюндаистам.
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Я это слышал в 2000-м году,когда ввели тотальные заградительные пошлины,чтобы позорный автозаз клепал свои гробы.Автозаза (слава Богу) уже нет,а мы до сих пор тачки на порядок дороже покупаем,чем везде.Нормальный продукт не нуждается в поддержке,запомните это и не повторяйте заученые фразы,не будьте частью стада.Вы когда то слышали: "Надо в Германии запретить все остальные тачки,а то Мерседесы не выдержат чесной конкуренции"?Конкурентный товар всегда самостоятельно себя продвигает.А Вы привыкли труп оживлять.Или Вы всерьез думаете что нашим заводам эти деньги как то помогут?За 30 лет не помогли,а сейчас тем более не помогут.
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New York Times раскрыло, как Порошенко умасливал Трампа за счет бюджета
Порошенко пытался купить благосклонность Трампа, покупая у Штатов уголь и локомотивы по самым высоким ценам в мире.
[New York Times раскрыло, как Порошенко умасливал Трампа за счет бюджета - Украина - Главред]: Посмотри! https://glavred.info/ukraine/10118570-new-york-times-raskrylo-kak-poroshenko-umaslival-trampa-za-schet-byudzheta.html
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Мародер !

в ответ Штаты умасливали Барыгу Джавелинами, купленными за свои деньги.

Это же позор и ганьба ! Зеленський умовив Криклія закупити дизель-поїзди і пасажирські вагони у Крюківського заводу: "Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90" - Цензор.НЕТ 6553
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Просто пустил скупую мужскую слезу... Больше не могу писать...
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Это совсем не коррупция - лоббировать интересы - покупка без тендеров !!! Зеленський умовив Криклія закупити дизель-поїзди і пасажирські вагони у Крюківського заводу: "Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90" - Цензор.НЕТ 3298
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Имбицильная зеленая тварь сдал Украину
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Пусть зеля тормошит этих министерских козлов Нормальные пассажирские вагоны делают на Крюковском заводе А то нашим чиновникам лишь бы у кацапов гавна закупить за откат
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Зеля чем больше думает, тем ниже становится
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