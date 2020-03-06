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 Политика Украины, Происшествия
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 Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар

Нардепа от фракции ОПЗЖ Олега Волошина изолировали из-за возможного контакта с больным коронавирусом французским депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, соответствующее решение приняли только после вмешательства спикера Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина все же изолировали. Так бывает...", - говорится в сообщении.

Сейчас Волошина проверяют, контактировал ли он с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, который оказался в реанимации с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

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Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от ЕС Сюмар 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179914
 
   
 Топ комментарии
 
...правильно, и пора переходить к лечению Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 8528
Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 6367
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Прикол будет, если Волошин заболел и заразил всю партию коллаборантов свою и всю Раду и они все сдохнут! вот это я орать буду, а весь народ Украины поверит в бога и что молитвы людей свершились!)))
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Изолировали? А зря. ОПЗЖ говорите?
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...правильно, и пора переходить к лечению Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 8528
Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 6367
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эх кабы все эту сволочь с опзж изолировать
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і всіх вязнів санжарського замку заодно...презервативи їм передали запізно
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Он г@ндон, о каком ВИЧе вы говорите. Хотя если он рваный г@ндон то...
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В Нові Санжари цю риговську наволоч відправте.
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Олег Волошин: Да, мне есть за что уважать Путина!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CigRYT0785E

СБУ, ау. Это разве не ваш клиент???
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Прикол будет, если Волошин заболел и заразил всю партию коллаборантов свою и всю Раду и они все сдохнут! вот это я орать буду, а весь народ Украины поверит в бога и что молитвы людей свершились!)))
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А нельзя ли этого ************** кондома усыпить каким-либо гуманным методом?
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Діду,ми ж до Європи йдемо,потрібно бути гуманнішими.Столову ложку KCN,і ніяких мук,моменто море.
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господи! сделай так что бы все ОПЗЖ, СН, банда Портнова, что бы вся зеленая мразь и Шмыгали со Смаглиями - поиздыхали в горячке!!!
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Пытра у пожизненные цари,как на расее партнёр.
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Весь ЖОППОБЛОК-изолируйте,если усыпить нельзя.
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Надеюсь, мы его не скоро увидим... И услышим...
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Когда выступало это существо бужининский, я думал он по наркотой или психически болен.Но теперь я молю бога Зевса чтоб у него был коронавирус и он забрал прекрасного человека дубининского с собой на юбилейный концерт кабздона, в котле N° 69.
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надеюсь он успел встретиться лично с Вадиком Рабиновичем и Медведчуком
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Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, ликвидировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар
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Так оно должно быть.

Премьер-министра Шмыгаля, который предложил подать воду в Крым, ликвидировали.
Депутата СН Смаглий, которая поблагодарила Портнова, ликвидировали.
Президента ЗЕ, который вел тайные переговоры с Патрушевым, ликвидировали.
Портнова, который, генерировал заказные дела в ГПУ, ликвидировали.
Кроломойского, торговавшего суверенитетом Украины, ликвидировали.
....
список персон на 50.


Над Киевом ясное небо. В Ростове идут дожди.
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В Санжары его. Там места освободились, может еще и Скалецкая там сидит до сих пор.
Встретит, обнимет
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Бачу - всі тут, як і я, бажають здоров"я... але не йому - Україні!
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Восстановите скорую помощь, через неделю никаких изоляторов не хватит.
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Самый лучший изолятор для членов СН и ОПЗЖ.
Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4660
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Вся Рада может уже заражена от одного чиха Волошина.
А сколько проституток в Слуге Народа в Италии отдыхали?
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Так воно виступало на *мертвячуковських *каналах ЗІК та 112 -му ..Так і їх *на карантин * ..Надовго !
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Засипте цього Волошина хлоркою і нехай під нею лежить два тижні.
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К мумию сушонаму у мавзалей на изаляцию. Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2549 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2549 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2549
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Больше всех опасен короновирус для Порошенко.Живее всех будут Стефанчук и Корявченков.Киев закрыть и никого не выпускать.
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А як саме він "контактував" з жабоїдом? Пасивно чи активно?
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