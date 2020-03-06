Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.
По ее словам, соответствующее решение приняли только после вмешательства спикера Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.
"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина все же изолировали. Так бывает...", - говорится в сообщении.
Сейчас Волошина проверяют, контактировал ли он с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, который оказался в реанимации с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.
https://www.youtube.com/watch?v=CigRYT0785E
СБУ, ау. Это разве не ваш клиент???
Премьер-министра Шмыгаля, который предложил подать воду в Крым, ликвидировали.
Депутата СН Смаглий, которая поблагодарила Портнова, ликвидировали.
Президента ЗЕ, который вел тайные переговоры с Патрушевым, ликвидировали.
Портнова, который, генерировал заказные дела в ГПУ, ликвидировали.
Кроломойского, торговавшего суверенитетом Украины, ликвидировали.
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список персон на 50.
Над Киевом ясное небо. В Ростове идут дожди.
Встретит, обнимет
А сколько проституток в Слуге Народа в Италии отдыхали?