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 Политика Украины
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 Возвращение Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возвращение Крыма приоритетом на должности.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг через нее. Мы сделаем еще много действенных шагов для деоккупации полуострова. Стратегия возвращения Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел. Крым не продается", - заявил Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)

Министр подчеркнул, что "Крым - это Украина. Был, есть и будет ".

Возвращение Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел, - Кулеба 01

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Сам Кулеба заявил: "Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации".

Источник: https://censor.net.ua/n3179910
 
 
 Топ комментарии
 
Кулеба - подлый и лживый враг Украины, сообщник путлера.
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Шмыгал настаивает на поставках воды в Крым. Знаете что будет? Будет слава богу что не Тигипка. Когда скажут,что воды в Крым не будет,но мы удочеряем Бомбасс на условиях Мацковии. Ну хоть не воду в Крым. Собирайте бутылки, вспоминайте состав коктейля Молотова
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ВНІМАНІЙЄ! ПОДМЄНА СМИСЛОВ!!! Коли Зє!біл каже шо прийшов на один срок, то він прийшов навсігда - а ви шо подумали? Коли Зє!біл каже про територіальну цілісність, то це він про повернення України на Донбас і на Крим в составє московської імперії - а ви шо подумали?
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Шмыгал настаивает на поставках воды в Крым. Знаете что будет? Будет слава богу что не Тигипка. Когда скажут,что воды в Крым не будет,но мы удочеряем Бомбасс на условиях Мацковии. Ну хоть не воду в Крым. Собирайте бутылки, вспоминайте состав коктейля Молотова
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Шмыгло слетит с посады-- раньше июля ибо в мае температура будет + 30-35 а воды УЖЕ НЕТ В РЕКАХ УКРАИНЫ будут вводиться ограничения на воду для Жителей Украинцев ввиду отсутствия осадкой и снега зимой у нас урожай озимых под угрозой потери 70% а это Шмыгло как дебил что то белькает про воду до Крыму вместе с Кулебашкой таки же придурком Зеленский где ты набрал вот тот мусор и непотриб который нормальные политики давно выбросили на свалку и назвал весь тот хлам Новый Кабмином.. хоть одну бутылку передадите в Крым вас просто повесят ВСЕХ....
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оккупационные батальоны хотят пить !

вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
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рецептура Че Гевари - 3/4 бензину на 1/4 мастила
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура "УНА-УНСО"- уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
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ще пінопласт можно до бензину додати
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хватит трындеть о скором возвращении Крыма !
это дешевое вранье !


мы его сможем вернуть только тогда, когда он высохнет, в виде опустыненных территорий
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кулевлоба хочет заманить крысчан водой
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Подача воды в Крым сейчас - это как в известной китайской пытке водой. Капля за каплей, пока не убьём нашу государственность.
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...смотря как подавать Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2898 Пару раз в неделю - можно Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9606

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Кулеба - подлый и лживый враг Украины, сообщник путлера.
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Кульобу никто за язык не тянет. Лучше бы помолчал - сошел бы за умного(может быть, а может и нет)
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На..уя перекручивать? Стратегия возвращения - приоритет, а не возвращение - приоритет.
Он уже сейчас информирует о том, что всё будет пораша в реале, а Украина только идея.
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"Рускіх в абіду нє дадім": у Львові школа відмовилась переходити на українську мову, у місті - скандал.
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расскажите ему в какую сторону возвращать надо, а то он видимо не в курсе
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врет, падла...
Как они, слуги и прочая шваль, могут продавать воду и крым?
"братьям" не продают, "братьям" просто дарят Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 266
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Да хватит уже п...здеть. Все уже давно поняли кто вы и для чего туда поставлены. Теперь вот только нужно думать как все это недорозумение исправлять. Жаль что исправлять будут люди, которые к этому недорозумению отношения не имеет. А те кто нах...евертил проголосовав за это зеленое говно будет сидеть у телевизоров и ждать внеочередного сезона сватов.
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а это как всегда обгадилось большинство а разгребать меньшинству... где эти любители фуг писюнькового пианиста под диваны забились .. тут только один самый активный треться Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6596 Никонор Босой
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Могу предложить немного воды в Крым. Дорого. Состояние - бу, не бита, слегка крашена, небольшой пробег по почечным канальцам. Условие продажи - предоплата и самовысос из Киева (или из хозяина, по ситуации Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 983 ).
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ты случаем не Москаль? Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6974 тот кацапам прямо говорил-мочу пейте а не пиво Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6974
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То единственный москаль, с которым я согласен в данном вопросе.
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Он имел ввиду не возврат Крыма, а возврат поставок воды в оккупированный Крым!
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Кулеба сделал первый шаг в Крымняш. Забирай с собой всех зебилов и киздуй дальше. Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9492
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"Возвращение Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел, - Кулеба"
Как-министр Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2583
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оно до возвращения Крыма надеется быть мыныстром?
оптимист,собенно после слов о подаче воды...
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Крым не продается", - но подобных Кулебе Юд, куйло покупает пачками
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ВНІМАНІЙЄ! ПОДМЄНА СМИСЛОВ!!! Коли Зє!біл каже шо прийшов на один срок, то він прийшов навсігда - а ви шо подумали? Коли Зє!біл каже про територіальну цілісність, то це він про повернення України на Донбас і на Крим в составє московської імперії - а ви шо подумали?
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До 90% в Крыму пока не за Украину. Поэтому не стоит даже на эти темы и разговаривать. Когда будет 90% за нас, вот тогда и поговорим.
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тут 73% за ***** в ліце йєйного рєЗє!дєнта Сцикла. Так шо Україна скоро прісоєдініца до Крима
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в Крыму нет украинцев кроме кырымлы
в Крыму есть только украинская территория

а территория без воды не засохнет
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да ладна звиздуны, у Зебилов уже на столе методичка по Федерализации УНР
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кулеба, повернеш крим, звертайся, підскажемо, як туди подати воду українцям...а зараз це не на часі
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балаболка срана
як і вся зедрисня
вони тільки шкодити вміють, допомогти - ніколи, бо тупі продажні зекловани та тєрпіли
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Шмыгаль признал Крым российским. Открыто. Вот зачем меняли Гончарука. Чтобы подать воду в Крым и признать его частью России. Гончарук это делать не собирался.
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Затем и поменяли, что Гончарук не хотел быть проклят из- за всяких мразей. Гончарук у меня прям вырос в глазах ( по крайней мере он не паскуда конченная)
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пора ЗЕпоребриковых отправлять туда где их место - орда и Крым... деокупанты ***..вы
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когда я слышу от Пороха, Пастора, Яценюка или Андрея Сенченко "Крым не продается !" - верю

когда я слышу от зельоных паскуд "Крым не продается !" - мне хочется передушить их голыми руками Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2192
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Так новий Прем'єр вже навіть сказав як: подати туди дніпровську воду! Може він думає втопити півострів, а коли окупанти захлинуться - знов перекрити воду, зачекати доки висохне і вуаля! Крим вже вдома! Виходячи з висловлювань різних "узєлєнських", тільки на таке в них розуму й вистачить
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Шмыгалю пора выезжать на админграницв и усиленно ссать в канал ( может всю свою семейку прихватить) Если возьмет презика то тому можно ссать туда только после сдачи анализов, а то не отобъемся от желающих до животворящей влаги 😜😜😜😜😜😜😜
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насколько я услышал Шмыгаля, он предлагает носить воду в Крым хотя бы канистрами.. вот пусть и покажет пример.. 2 руки - 2 канистры - и шагом марш Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2717
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шо за перевзування, нах?
а-ну, биро топити за зедрисню!
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на українську політичну Ыліту завжди дивився як на свиней біля корита.. не маю бажання топити ні за кого.. наступним президентом теж буде якась свиня..ми приречені Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 284
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"Крым не продается", - заявил Кулеба.
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба"

Як воно це пов'язало у одній голові? Хоча, коли мізків немає, одно одному не заперечує...
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читай више - ПОДМЄНА СМИСЛОВ: Крим нє продайоцца = Крим отдайоца (з пріданим)
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oboqo

Сцинарій у Зє!льоной плєсєні один: деокупація Криму та Донбасу шляхом окупації всієї України. От вам і територіальна цілісність, яку обіцяв Зє!біл. А ви про шо подумали?
06.03.2020 12:03
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В Ютьюбе нашел.
Украина войдет в состав ДНР на правах колонии вместе с президентом Зеленским.
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А чого далеко шукати:
Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5008 oboqo

ВНІМАНІЙЄ! ПОДМЄНА СМИСЛОВ!!! Коли Зє!біл каже шо прийшов на один срок, то він прийшов навсігда - а ви шо подумали? Коли Зє!біл каже про територіальну цілісність, то це він про повернення України на Донбас і на Крим в составє московської імперії - а ви шо подумали?06.03.2020 14:30
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oboqo

Сцинарій у Зє!льоной плєсєні один: деокупація Криму та Донбасу шляхом окупації всієї України. От вам і територіальна цілісність, яку обіцяв Зє!біл. А ви про шо подумали?
06.03.2020 12:03
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Мне нравится 9
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Плешивому кгбисту сильная Украина,это гроб без новой конституции РАБссии. Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 942
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И чем он отличается от совка - "И на Марсе будут яблони цвести, пятилетку за два года, а за пятилетку - коммунизм"
Я планов наших люблю громадье - здесь будет город-сад, за старой колымагою...
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Дело в том, что премьер Украйны хочет купить территорию за воду.....или по крайней мере он так представил свое предложение.
Ну не получится никак таким образом. Таким образом он предлагает Путин решить большой для последнего проблем
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Сохранились военные и топографические карты Наполеона 1812 года,где вместо РАБссия написано Tartaria Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2866
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приоритет))))) Пусть лучше расскажет как он его возвращать собрался. Назначили балаболов еще худших чем предыдущие.
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"Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг через нее."

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3,14здец герой!!!! медаль ему за храбрость!!!!
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чистый популизм
Крым и до оккупации был на 60% украинский или может и меньше
/обицяека цяцянка а дураку радисть
посмотрите на проблему просто из себя
прошло шесть лет выросло поколение и подросло
они уже слабо помнят Украину
теперь скажем дипломы и аттестаты --- не действительны
кто работал в гос аппарате просто спецом --предатели
вернётся Крым если у нас будет уровень жизни Швеции
а пока хуже Гондураса --- забудьте
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