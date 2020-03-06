"Возвращение Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел, - Кулеба"

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг через нее. Мы сделаем еще много действенных шагов для деоккупации полуострова. Стратегия возвращения Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел. Крым не продается", - заявил Кулеба.

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Министр подчеркнул, что "Крым - это Украина. Был, есть и будет ".

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Сам Кулеба заявил: "Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации".