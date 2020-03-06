 Шесть проведенных исследований на коронавирус показали отрицательный результат, - ЦОЗ

Об этом сообщили представители ЦОЗ "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В ЦОЗ также отметили, что результатов остальных исследований на COVID-19 пока нет.

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"По сегодняшним исследованиям информации пока нет. По состоянию на вчера (четверг. - Ред.) все шесть исследований показали отрицательный результат",- сообщили в центре.

В ЦОЗ также подчеркнули, что в настоящее время в Украине лабораторно подтвержден лишь один случай коронавирусной инфекции COVID-19.