 Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В штабе сообщили, что еще трое украинских защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, по данным Минобороны, по состоянию на полдень пятницы незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток. На тот момент сообщалось об отсутствии потерь.
вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
А в когось в голові війни вже немає і можна не тіко домовлятись "десь посередині", а й воду до Криму дать, і війська відвести...
"иначе здохну"
зеля хороший, зеля не дасть здохнуть оккупанту
Пусть Шмыгаль ,Арахамия и прочая зелень объяснят родственникам погибших, почему нужно дать убийцам воду.
м.чечетов.это не чечетов,это Путлер
Смерть
во.. Вованам !
это работа местных диверсантов
Остальное могу попробовать пояснить.........
На БМП ездят обычно, разведчики. Возят на посты и с постов своих ребят......
Маршрут, как правило, один((( ( А желательно, не менее трех). Пацаны расслабились, а враги этим воспользовались(((
2-й вариант- глупая случайность... Просто ребятам не повезло(((
Там реально- заминировано ВСЕ....
Могли и на нашу напороться(((( Притом "старую"((((
А в іншому московити розводять зеленського ...