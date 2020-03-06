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 Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб

Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В штабе сообщили, что еще трое украинских защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

Как сообщалось, по данным Минобороны, по состоянию на полдень пятницы незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток. На тот момент сообщалось об отсутствии потерь.

Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179906
 
 
 Топ комментарии
 
Щось, як на мою думку, останнім часом таких сумних новин побільшало. Земля тобі пухом, воїне!
А в когось в голові війни вже немає і можна не тіко домовлятись "десь посередині", а й воду до Криму дать, і війська відвести...
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а что тогда зеля увидел в глазах куйла
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Сьогодні 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один Воїн Об'єднаних Сил загинув, ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми!
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Давайие еще патроны Крымской группировке оккупантов начнем подвозить.
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оккупационные батальоны хотят пить !

вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
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Щось, як на мою думку, останнім часом таких сумних новин побільшало. Земля тобі пухом, воїне!
А в когось в голові війни вже немає і можна не тіко домовлятись "десь посередині", а й воду до Криму дать, і війська відвести...
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типическое РЫЛО Слуг:Этим тварям насрать, что мы каждый день кого то теряем на фронтеОдин український воїн загинув, ще троє травмовані внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої поблизу Кримського, - штаб - Цензор.НЕТ 7245
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а что тогда зеля увидел в глазах куйла
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он увидел "дай воды ....!"

"иначе здохну"

зеля хороший, зеля не дасть здохнуть оккупанту
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А ЧиНарик продолжает талдычить о ещё 3-х участках для разведения (отведения). ***** очень чётко разводит нелоха
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Не стрелять,это не Мир,это война с кремлевскими фашистами
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Вечная память героям. Оставшимся в живых следует сделать все ,чтобы их смерть была не напрасной.
Пусть Шмыгаль ,Арахамия и прочая зелень объяснят родственникам погибших, почему нужно дать убийцам воду.
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Так у відповідь треба дати воду на Крим?
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так не пойдет, одной воды мало. надо чтобы Конституция Украины была написана под диктовку кремля. сцарь конституционную реформу затеял - а киевские провинциалы, вдруг, решили, что их это не касается?
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Развели как котят.
м.чечетов.это не чечетов,это Путлер
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ЗЕльоные мрази водой из канала воскрешать наших Воинов будут ?
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Довбане СБУ! Де ваша робота? Яким чином підірвали машину на території України?
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вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП

это работа местных диверсантов
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ты зачем руцких выгораживаеш Зебил паленый? совсем нюх потеряли, людей за идиотов держат
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Вечная память(((
Остальное могу попробовать пояснить.........
На БМП ездят обычно, разведчики. Возят на посты и с постов своих ребят......
Маршрут, как правило, один((( ( А желательно, не менее трех). Пацаны расслабились, а враги этим воспользовались(((
2-й вариант- глупая случайность... Просто ребятам не повезло(((
Там реально- заминировано ВСЕ....
Могли и на нашу напороться(((( Притом "старую"((((
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! Спочивай з миром, Герою((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! Смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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Земля пухом героям України.

А в іншому московити розводять зеленського ...
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