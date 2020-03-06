 Заседание Рады по назначению нового Генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю, - "слуга народа" Ионушас

"Следующая неделя у нас - работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю", - сказал Ионушас журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно календарному плану работы Рады, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" на заседании рассматривала кандидатуру Ионушаса на должность Генерального прокурора.