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 Политика Украины
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Все про:Новиков (184) Порошенко (18019) ГБР (1023)

 Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков

Проект подозрения ГБР пятому Президенту Украины Петру Порошенко - это один из самых абсурдных документов с юридической точки зрения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

"Два дня назад в СМИ была утечка информации о проекте подозрения, насколько нам известно, этот проект был согласован руководством ГБР, и снова, как известно, генеральный прокурор Рябошапка отказался его подписывать. Следствием и причиной чего стала отставка генерального прокурора Рябошапки. При всей скандальности этой ситуации даже те авторитетные юристы, не имеющие прямых симпатий к Петру Порошенко, которые комментировали этот проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, которые они видели", - отметил Новиков.

"Тот факт, что наши оппоненты сейчас идут на отчаянные шаги, на попытку утвердить нежизнеспособный, тот, который противоречит закону и здравому смыслу проект подозрения на экстренное снятие Генерального прокурора, который его не хотел подтверждать, говорит о многом. Он показывает, что в сфере уголовного судопроизводства и суда та сторона, которая вынуждена идти на отчаянные шаги, понимает, что находится в проигрышном положении", - подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что Шевченковский суд принял решение о закрытии дела против Порошенко и возбуждении соответствующего производства за ложное сообщение о преступлении.

"Следующая повестка будет наша - это стало возможным благодаря Шевченковскому суду, который ГБР очень не хотела видеть в этих делах. Шевченковский суд обеспечил нам предметный и конструктивный разговор с ГБР. У нас есть конструктивные и подтвержденые судом вопросы к следователям, и сегодня мы будем общаться об этом", - отметил Новиков.

Как сообщалось, ГБР 21 мая 2019 по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Главный эксперт StateWatch Александр Леменов заявил, что в проекте подозрения Порошенко есть грубые процессуальные ошибки и малосвязанный набор цитат из законов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179900
 
   
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ага..каждому задрыпаному юристу дали посмотреть.)))
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Ну а кому Зерро мог дать посмотреть, только каждому задрыпаному юристу
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порошенко ответит за Дебальцево .за "плановий відвід".
сдача стратегически-важного города- преступление на пожизненное
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так, як це робить криворогий віслюк, територію України, ще ніхто не здавав Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7303
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а ну. какой стратегически-важный город сдали? а порохло сядет за дебальцево. Зеленский легко может рассекретить все документы по Дебальцево и Иловайску и опубликовать что там сивая тварь наприказывала
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Так в чому справа? Чекає твоєї команди? Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5033
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залишки коксу ********* в пустоти черепа Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3246
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пора порошенка шипованым кастетом до смерти забить
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Новіков - порядна людина, перш за усе. Як і єврей Портніков, як і багато інших. Про національність згадуєш лише тоді, коли перед тобою відвертий негідник Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4670
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"...речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.Источник: https://censor.net.ua/n3179900" - тобто, Україна не має права користуватися Керченською протокою. Від слова "взагалі". І це вирішує українська судова система? На якій підставі
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Даже инопланетяне скажут, что это что то неземное, ведь петька святой и легитимный
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Ну, те, що він легітимний, так то таки да. А от що він не святий і відвертий барига, то теж таки да. Він за це і поплатився. Власне, оте його "реформування" судової системи з кумом-алкоголіком, тепер і мочить коней...Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6154
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Петя має сісти.. Шо він так дьоргаєтся? Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 347
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Я давно пишу, что зе потроха никогда не посадит, поэтому эти подозрения потроху такие нарочито абсурдные - спекталь для 8%, шоб они от потроха не разбежались. Зе уже лёг под олигархов - паразитов и ограбителей украинского народа, а потрох и есть олигарх.
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да пох на законы . Портной посадит Пепу . у Пепы шанс только отстреливаться с народом против русофилов . или свалить в Марбелью .Третий ( самый базовый для олигархов ) откупиться . порешать , что происходит уже давно .
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А ну если даже не поддерживающие Порошенко юристы так сказали, тогда конечно... Уже и "юридически выверенные "аргументы" в ход пошли))))
PS/ Судя по таким "аргументам" от адвоката Порошенко, сейчас всё по взрослому. Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 77 Даже не поддерживающие Порошенко юристы, увидев проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1461
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