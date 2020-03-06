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 Политика Украины
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Все про:дороги (1914) Голик Юрий (89)

 Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор "Большой стройки" Голик

5 марта Владимир Зеленский проинспектировал строительство одного из участков трассы Н-31 Решетиловка – Днепр, которая станет самым масштабным дорожным строительством в стране.

Об этом на своей странице в Facebook заявил координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Визит Президента на участок трассы Решетиловка - Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу. Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году", - написал Голик.

Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор Большой стройки Голик 01

Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор Большой стройки Голик 02

Трасса строится в рамках Национальной программы "Большая стройка". Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка - первая бетонная автодорога в Украине, которая проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области и связывает Восток и Запад Украины.

Всего в ходе реализации программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

В эфире телеканала "Україна 24" Голик сообщил, что уже с апреля этого года Укравтодор начнет планирование ремонта дорог на 2021 год.

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3179898
 
 
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В твоём случае не новые мозги, а хоть какие-то, можно от курицы
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шо то конечно построят - но нам надо не отдельные пиар проекты - а одни правила игры - но опять откат назад - но то шо заслужили то и имеем - кто нам доктор
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Это строительство должно стать и станет самым быстрым......... быстрым чего? распила ?
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А где зебанариум с насмешками про то, что "президент открывает дороги"?
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Верим,особенно после того,как с 1 ноября 2019 года все дороги стали соответствовать европейским нормам Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 5082
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Строй уж сразу до Ростова. Скоростную...
Для себя.
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По моей памяти каждый президент, каждый Карл, анонсировал масшабное что то. И ни один не выполнил то, что обещал.Так будет и с этой дорогой. Зели уже мало осталось времени, денег нет даже на индексацию пенсий. А тут такая масштабная стройка.Опять врет.
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конечно будет. она в стадии завершения. была начата в 2018 году
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А Зеленский там каким боком?! Какое ссыкливое убожество прячется за спинами десятков охранников!
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