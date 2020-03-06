 В Киеве вводят дополнительные меры из-за угрозы коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Город делает все, чтобы обеспечить своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса на территории Киева. В полную готовность мы, конечно, переводим учреждения здравоохранения. Но и другие сферы должны принять меры, чтобы мы вместе предупредили угрозу возможного распространения коронавируса в столице ", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрами, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Департаменту здравоохранения и КП "Фармация" поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть - достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

"Решения, принятые сегодня на комиссии, - это тот комплекс действий, который применяется во всех странах при возникновении эпидугрозы. В городе определены семь медучреждений, которые оснащены соответствующим образом и имеют высококвалифицированных инфекционистов. Проведено обучение для врачей первичного и вторичного звена. С начала недели в столичных школах и детских садах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам. Город собственными силами создаст дополнительные фильтры в аэропортах. Мы готовы, и действуем в соответствии с ситуацией. Я призываю всех не сеять панику, соблюдать санитарно-гигиенических нормы и быть ответственными как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих. При малейших проявлениях болезни обращайтесь к своему семейному врачу", - подчеркнул Николай Поворозник.

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Также он напомнил, что в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут звонить по телефону: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (согласно тарифам оператора).

Департамент транспортной инфраструктуры, КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс" должны усилить текущие дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена. А также обеспечить работников средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (антисептическими средствами, масками медицинскими одноразового использования) и осуществлять ежедневный контроль за состоянием их здоровья, чтобы не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания.

Руководители учреждений, предприятий, организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры и т. Работникам учреждений руководители должны обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены, провести соответствующие учения по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, районные в городе Киеве государственные администрации, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений и тому подобное.