 С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.
"Относительно судей, относительно других чиновников ... Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, дотянем руки ко всем", - отметил он.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.
В тот же день Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
В Ростов срочно, или быть рабами до конца его "ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ"...
Присвойте ему хотя бы прапорщика, пусть это сделает министр обороны.
В этом форуме ко мне приставали в прошлом году с вопросом.
- Нас 73%, ты считаешь нас всех идиотами?
Я тогда и сейчас ещё раз повторю.
- Да, вы все идиоты!
веселые картинкизеленые разборки
что толку от этих "разборок"...экономикой, социалкой, нац.безопасночтью, внешней политикой и прочими мелочами (как например - война и мир..) когда займетесь... кроватепереставлятели...
Этих гандонов уже использовали...а значит выкинут...
Очччень не нравятся пуйлу и его вассалам иностранцьі в Нафтогазе, которьіе возят пуйла и Газпром мордой по асфальту.
Ньінешние членьі набсовета Нафтогаза:
Клэр Споттисвуд (Великобритания),
Бруно Лескуа (Франция),
Амос Хохштайн (США),
Стивен Хейсом (Канада)
В турборежиме вживается в роль "х.йла".
А "довгі руки" та "порєшаєм" взагалі б не пройшло. Але у бубочки наказ - зруйнувати державність та стати ширмою тих, хто сяде на грошові потоки (зара це Бєня та Ахмєтка, в майбутньому ще й московія в особі Мєртвечука).
Зберігаємо спокій, копимо лють, змащуємо зброю та гостримо ножі. Все буде Україна!