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 Политика Украины
  1995  47
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 С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал после изменений в правительстве пересмотреть кадровые решения в наблюдательных советах и на других государственных должностях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

"Относительно судей, относительно других чиновников ... Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, дотянем руки ко всем", - отметил он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.

В тот же день Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чийгоз - Зеленскому о возобновлении подачи воды в Крым: Не старайтесь идти по пути Януковича, плохо завершите

Источник: https://censor.net.ua/n3179894
 
 
 Топ комментарии
 
не он идиот, а украинцы, когда позволили такому чуществу стать президентом
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Как всегда, бюрократия улучшает саму себя. Лучшая бюрократия, которая ничем не отличается от худшей. Лучшая для Вовы (более преданная и послушная) может быть и не лучше для всех остальных. И так все годы независимости до уровня самой бедной страны Европы.
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изначально он обещал - фантастику которая достигается в кратковременной перспективе, за счет диктатуры - а есть и другой путь ,он дольше но зато результат постоянный и со временем только становиться лучше - демократия - все это уже было в истории
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Оманський шмаркач...гидко дивитися на цю потвору..Банальне брехливе чмо.
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А ми маємо с Зе-коандой разібратися. Час давати подсрачниківю
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Так почему в центре Киева пусто? Куратор еще не дал команду выходить на путч с 14:00 до 19:00 за 200 грн/час?
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Если сразу, так себя повёл, то эта гнида будет 100% диктатором (он же уже, так ведёт себя), это известный факт, никто от подобного, ещё не ушёл.
В Ростов срочно, или быть рабами до конца его "ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ"...
Присвойте ему хотя бы прапорщика, пусть это сделает министр обороны.
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не он идиот, а украинцы, когда позволили такому чуществу стать президентом
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Просто коррупционер Педро с корешом Ахметкой всех задрали.
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Ну как полегчало? Пришла весна сажаете? Или лажаете?
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Повторюсь.
В этом форуме ко мне приставали в прошлом году с вопросом.
- Нас 73%, ты считаешь нас всех идиотами?
Я тогда и сейчас ещё раз повторю.
- Да, вы все идиоты!
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Педро должен сидеть в тюрьме. Это аксиома.
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Муха: "Миллионы мух не могут ошибаться!"
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А ми маємо с Зе-коандой разібратися. Час давати підсрачників.
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Он считает , что все в Квартале сидят. Можно смеяться?
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.... НЕТ и тебя методов против моего сынули ........................................................ С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский - Цензор.НЕТ 10
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А кто засталял летом ВР в турборежиме за этих всех министов голосовать? С ним/ним когда разберутся или ждете пока народ Украины не разберется?
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ага... т.е. чем больше налажавших - тем сильнее жизнь налаживается?
что толку от этих "разборок"...экономикой, социалкой, нац.безопасночтью, внешней политикой и прочими мелочами (как например - война и мир..) когда займетесь... кроватепереставлятели...
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Как тупым нужно было быть, чтобы из комика которого многие любили превратиться в зеленогнойную субстанцию которого уже на улицах начинают проклинать . Он конечно может смеяться над проклятиями но они его точно настигнут
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Где то в углу тихо заскулили серОжа лещ с наймом...
Этих гандонов уже использовали...а значит выкинут...
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_Зелёный сморчок Зелепут продолжает прикидываться что работает на Украину. И ведь находятся дауны, которые верят! Уму непостижимо...
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Скоро, Клоуне, тебе будуть розбирати - на холодець.
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Даешь в набсоветьі кремлевских, бениньіх, ахметовских, фирташевских, квартальньіх вместо иностранцев!

Очччень не нравятся пуйлу и его вассалам иностранцьі в Нафтогазе, которьіе возят пуйла и Газпром мордой по асфальту.

Ньінешние членьі набсовета Нафтогаза:

Клэр Споттисвуд (Великобритания),
Бруно Лескуа (Франция),
Амос Хохштайн (США),
Стивен Хейсом (Канада)
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Свох шавок понапихали и конец эпохи кумовства да зебыли грёбанные. Жду старта вас гнид *******.
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год распинались про успехи, а теперь - все не так
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Зеля только сейчас заметил,что падаем и решил сбросить баласт перед распродажей. Кто деньги. Кто ответит за это. Или завтра повторится но в других декорациях. Где народовладдя брехун оманский. Народовладдя это единственное и неподконтрольное чего свиньи корыта боятся.
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Микрон перескочил стадию "макрона".
В турборежиме вживается в роль "х.йла".
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По правде сказать нынешнее якобы президент,ну Ё-акцент- банутое создаанье.
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работа на государство нет . только мышинная возня... выбирают власть . или меняют власть .
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Семьдесят процентов хитрости лисиц приходится на тупость курицы
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Ех! От якби "кляті папєрєднікі" прийняли закон про зброю! Чи були б "узеленські" зара такими ж нахабними жлобами? Як довго вони б втримались на своїх посадах?
А "довгі руки" та "порєшаєм" взагалі б не пройшло. Але у бубочки наказ - зруйнувати державність та стати ширмою тих, хто сяде на грошові потоки (зара це Бєня та Ахмєтка, в майбутньому ще й московія в особі Мєртвечука).
Зберігаємо спокій, копимо лють, змащуємо зброю та гостримо ножі. Все буде Україна!
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