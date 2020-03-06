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 Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал

Бывший сотрудник милиции Павел Панасюк, признанный виновным в смертельном ДТП и приговоренный к девяти годам тюрьмы, объявлен в розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса".

Отмечается, что его данные есть в базе лиц, которые скрываются от органов власти.

Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал 01

Панасюку инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Напомним, 1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров - женщина 59 лет и ее 10-летний внук - впоследствии скончались в больнице. Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи находившимся в Skoda людям. Позже его задержали и поместили в СИЗО.

11 апреля 2017 года, решением судьи Инны Сидоренко, обвиняемый в совершении ДТП Павел Панасюк, был освобожден из СИЗО, а мера пресечения была изменена на домашний арест с ношением электронного браслета.

В июне 2018 года Славянский горррайонный суд признал правоохранителя виновным и приговорил к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. После этого Панасюк подал апелляцию. Она рассматривалась с октября 2018 по февраль 2020 года.

10 февраля 2020 апелляционный суд Донецкой области оставил приговор, который был объявлен судьей Инной Сидоренко без изменений: 9 лет за решеткой. На заседании адвокат потерпевшей ходатайствовал о том, чтобы Панасюка взяли под стражу в зале суда. Судьи отказали.

Как сообщает издание "Славянские ведомости" со ссылкой на информацию пресс-офицера Славянской полиции Марии Тюриной, Панасюк был объявлен в розыск.

"По месту проживания данного гражданина не было и он был объявлен в розыск", - заявила Тюрина.

Полиция искала Панасюка не только в Богородичном, где он зарегистрирован, но и в других местах. Пока не нашли, но активный розыск преступника, как отмечают в полиции, ведется.

Источник: https://censor.net.ua/n3179893
 
 
 Топ комментарии
 
Ему дали 9 лет и не взяли под стражу в зале суда. Идиоты работают не только в полиции, но и в судах...
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Аваков, ты в полицию пособирал всех алкашей Украины? Чего у тебя работают идиоты?
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Скорее самый коммерческий Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал - Цензор.НЕТ 6276
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Аваков, ты в полицию пособирал всех алкашей Украины? Чего у тебя работают идиоты?
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Ему дали 9 лет и не взяли под стражу в зале суда. Идиоты работают не только в полиции, но и в судах...
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....продажных тварей под крышей государства !
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после Хатии Сабаков потужно реформировал реформированное
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Алкаши на Тойоте Прадо? Они шо, от Хэннэси сбухались до белочки?
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Дегралована поліція під керівництвом сабакова вже давно перетвирилась в ОЗУ, тільки оманський шмаркач цього не бачить.
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ПЕреправили в ОРДЛО.На обмен его выставить.Вернут.
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Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире!
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_Бутусов подленько удалил статью, где написано было о подготовке Кабмина к подаче воды в Крым! Ай-ай-ай, Бутусов, как некрасиво... Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал - Цензор.НЕТ 5646
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Эту??
Юрий Бутусов
5 хв ·

Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке.
Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять.
Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности.
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"...Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности..."

Та не втрати посади, а ГОЛОВИ!
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Я даже знаю из какого телеграм канала он это высасал, причем почти слово в слово, это один из тех каналов которые хотят запретить и он таким как бутусов не нравится паххахахахахаххах зашаваааар
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А с самого начала было непонятно, что этот милициянт 9 лет сидеть не будет? Оформил российский паспорт и ... в ОРДЛО!!! Там ему спокойней!!!
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Ппц...приговоренного к 9 годам тюрьмы не арестовывают в зале суда, а отпускают домой собираться...да еще и в донецкой области - прямым текстом прям говорят - уходи на оккупированную территорию.
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на расии теперь полицай, куда ж еще. Там такие нужны
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)))))мусора не люди , вроде так было написанно у авакова ???? нажрался , сел за руль , убил и вишенка на ,... убежал .....
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На днях статья была, шахматист украинец сыграл за Россию мол ему больше заплатили. Потом его квартиру в Одессе ограбили. Короч помер он в Москве от веселящего газа

Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал - Цензор.НЕТ 8415
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Не помер , а здох , як пацюк паскудний смердючий .
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это нова рюкзачная мусарня - очьень важьно?
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На заседании адвокат потерпевшей ходатайствовал о том, чтобы Панасюка взяли под стражу в зале суда. Судьи отказали..."

Я б прийняв закон, що в таких випадках судді повинні відбувати цей термін в тюрмі з посиленим режимом, щоб інші ски думали перш ніж когось відпускати.
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Аваков, ищи своего реформированного!!!!
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