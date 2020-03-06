 Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса".

Отмечается, что его данные есть в базе лиц, которые скрываются от органов власти.

Панасюку инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Напомним, 1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров - женщина 59 лет и ее 10-летний внук - впоследствии скончались в больнице. Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи находившимся в Skoda людям. Позже его задержали и поместили в СИЗО.

11 апреля 2017 года, решением судьи Инны Сидоренко, обвиняемый в совершении ДТП Павел Панасюк, был освобожден из СИЗО, а мера пресечения была изменена на домашний арест с ношением электронного браслета.

В июне 2018 года Славянский горррайонный суд признал правоохранителя виновным и приговорил к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. После этого Панасюк подал апелляцию. Она рассматривалась с октября 2018 по февраль 2020 года.

10 февраля 2020 апелляционный суд Донецкой области оставил приговор, который был объявлен судьей Инной Сидоренко без изменений: 9 лет за решеткой. На заседании адвокат потерпевшей ходатайствовал о том, чтобы Панасюка взяли под стражу в зале суда. Судьи отказали.

Как сообщает издание "Славянские ведомости" со ссылкой на информацию пресс-офицера Славянской полиции Марии Тюриной, Панасюк был объявлен в розыск.

"По месту проживания данного гражданина не было и он был объявлен в розыск", - заявила Тюрина.

Полиция искала Панасюка не только в Богородичном, где он зарегистрирован, но и в других местах. Пока не нашли, но активный розыск преступника, как отмечают в полиции, ведется.