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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азаров (8163) санкции (7603) Янукович (30583) Евросоюз (12803) Ставицкий (192)

 Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого и продлил против Януковича и 9 его сторонников

ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

"Приложение I к Регламенту (ЕС) № 208/2014 изменяется следующим образом: (1) в разделе ‘А. Список физических и юридических лиц, организаций и лиц, указанных в статье 2", исключены записи для следующих лиц: 11. Николай Янович Азаров; 18. Эдуард Ставицкий", - говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС в пятницу.

В то же время ЕС продлил действие санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, сына Виктора Януковича Александра Януковича, сына Виктора Пшонки Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

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Напомним, Николай Азаров скрывается в России с февраля 2014 года. В деле о присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Генпрокуратура вызывала Азарова на допрос еще в августе 2016 года. Однако это не единственное нарушение, в котором подозревают бывшего премьер-министра Украины. Например, в мае 2017 года ГПУ завершила досудебное расследование в деле о незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение на заочное осуждение не только Азарова, но и Януковича и Колобова; а вот относительно Арбузова в тот момент ожидали решения суда.

В то же время Главная военная прокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра в незаконном отчуждении двух стратегических бомбардировщиков, которые были проданы по заниженной цене.

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Напомним также, в мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд. Ставицкий на данный момент скрывается от украинского правосудия в Израиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3179892
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленаский со своей партией "Тупой и еще тупее" капитулирует по всем направлениям
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Де там збіговисько з мантрою про Пороха? Це ж він не подовжив санкції проти ригів? Чи плісняві не чіпають своїх? Як там зебілка віщала :
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. І саме ця імбецилка "глаголила" в ваші голови "правду" по Г+Г
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зеленские уже во-всю обьеденяются с опзж!
73% зебанариум радостно пляшет под верёвочку
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А что вы думали? Прокурорские и судейские без денег никого не сажают. Ничего личного...
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Зеленаский со своей партией "Тупой и еще тупее" капитулирует по всем направлениям
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увы, скорее отвлекает, пока мама Беня мутит с приватом.
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Скоро "новое лицо" Кили войдет в зеко-манду ))
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Де там збіговисько з мантрою про Пороха? Це ж він не подовжив санкції проти ригів? Чи плісняві не чіпають своїх? Як там зебілка віщала :
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. І саме ця імбецилка "глаголила" в ваші голови "правду" по Г+Г
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Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого.....

Вася, ЗЕбилы влияют на решения ЕС? Или опять зрада-зрадная?
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а почему Порох добился санкций, а Зебилы политические импатенты не могут?
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порохосос , ты в курсе что такое санкции ? можно хоть одну фамилию из посаженных овощелядей посаженных при порохе ?
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Тех кого при Порохе садили, твой хозяин Зеля отпустил! тех же свидетелей по Боингу, того же Цемаха. Порох каждую неделю привозил с собой санкции на парашу и бабло в страну. Пора Зелю садить!
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Во время обыска у Ставицкого изъято 42 кг золота и $4,8 миллиона Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників - Цензор.НЕТ 9260
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Зебилы ему уже место в раде готовят, подожди
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Они были под санкциями, потому что ЕС все ждал, когда же Украина докажет обвинения в их адрес. Не дождался. Важный момент: ЕС не оправдал Азарова, ЕС просто не дождался от Украины доказательства его вины в каком-то преступлении, которое требует изъятия его активов в пользу украинского бюджета.
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Спасибо товарищам Порошенко и Луценко!
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