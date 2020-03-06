 Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.
"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.
Как стало известно, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.
"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.
Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент. Во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.
68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском собрании в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек, пишет Le Monde.
и половым путём к сожалению тоже(
очень тебя прошу !
можно просто камнями забить
как в санжарах))
В Новые Санжары его, в карантин.
Место Скалецкой свободно...
вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
на заседание фракции слуг-урода - и чтоб сидел там дня два.
на прием к ишаку - и чтоб ходил туда раз десять.
а потом? - потом можно и камни, и хлорку...
Кремль,спаси и сохрани своих- Членов ОПЗЖ!
ЗАБЕРИ ИХ В РАСЕЮШКУ,ГДЕ КОРОНОВИРУС 'ПОД КОНТРОЛЕМ'!
якщо виявиться,що француз заразився від Зажопа..
якщо виявиться..ЦЕ БУДЕ ГРАНДІОЗНИЙ ШУХЕР У ВР)