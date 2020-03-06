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 Политика Украины, За рубежом
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 Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

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Как стало известно, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент. Во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.

68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском собрании в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек, пишет Le Monde.

Источник: https://censor.net.ua/n3179886
 
   
 Топ комментарии
 
Срочно бегом домой и к Бубочке на прием. Может свезет и все кончится спокойно.
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Встречайте рыга огнеметом.
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Пусть этот Волошин и дальше встречается с ОПЗЖ и зелеными уже в Раде. Очень даже хорошо.
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Срочно бегом домой и к Бубочке на прием. Может свезет и все кончится спокойно.
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волошин, облобызай бубочку !
очень тебя прошу ! Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации - Цензор.НЕТ 8069
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Самое интересное, что вы не хотите, чтоб он облобызал своих непосредственных боссов- Медведчука с Рабиновичем. Нельзя ж так палиться
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чего сразу вогнеметом)
можно просто камнями забить
как в санжарах))
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сначала нужно устранить распространение болезни воздушно-капельным путём! Нужен герметичный пакет на голову!
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Ну вы же не звери какие. Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався у Франції з парламентарем Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації - Цензор.НЕТ 5636

В Новые Санжары его, в карантин.
Место Скалецкой свободно...
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Таких пи...сов ничего не возьмет...
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Засыпать хлоркой с головой Волошина и на всякий случай весь зажоп. Никакого преследования, только санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Неуужто сбудутся сподивання и Рада вымрет, придут реально новые люди. А жлобы сами себя позаражают и выздохнут?
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Всю ВР на карантин в Новые Санжары
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Новые Санжары-столица Малороссии?
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по поводу воды в Крым

вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
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Волошин кавалер виртуального ордена "подлец первой гильдии ,"а в реалии предатель
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Всё теперь всех нардепов отправят на отдых и лечение куда-нибудь
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забить камнями...что бы вирус не распостранялся жоповця не шкода
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ни в коем случае.
на заседание фракции слуг-урода - и чтоб сидел там дня два.
на прием к ишаку - и чтоб ходил туда раз десять.

а потом? - потом можно и камни, и хлорку...
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Це добре. Покосить жопу. А там і зеленку.
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Їх би і так косило. Бидло має страждати за тупість. Не хотіло Супрун і норм як в США нехай отримує норми совка, північної кореї та вимирання.
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А ты надеялся что пронсёт, что ли? Неразумно.
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анального волошина к кабздону и доктору лизе менгле.
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Така карма всех любителей заигрывать с кремлядЯми. Опзж Волошину и всем любителям петюнь приготовиться
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Русские своих не бросаюТ!
Кремль,спаси и сохрани своих- Членов ОПЗЖ!
ЗАБЕРИ ИХ В РАСЕЮШКУ,ГДЕ КОРОНОВИРУС 'ПОД КОНТРОЛЕМ'!
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БУДЕ ПРИКОЛ.
якщо виявиться,що француз заразився від Зажопа..
якщо виявиться..ЦЕ БУДЕ ГРАНДІОЗНИЙ ШУХЕР У ВР)
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Зажопы сами такие заразы, что к ним ни одна болячка не пристаёт.
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Такого счастья что бы это мурло заразилось и заразило всех путинят в Раде нам точно не видать, с нашим "украинским счастьем и долей", а жаль.
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На рассию в думу пусть тоже заедет... хотя их там итак собрались перезагружать, но малоли
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И на сифилис проверить, бо неизвесно чё ане там терли.
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срочно!!!!! собрать всех опзж-опников, с тесными обьятиями и обязательным троекратным брежневским цьомканьем в дёсна, выразить ему соболезнование, а также пользуясь случаем попросить его передать привет кабыздоху, мотороллеру,.... и всей ай-ай-ай-яй-ай компании хора александрова.
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надеюсь, весь ОПЗЖ вместе с "СН" и бандой Портнова заразятся и умрут!.. жги Господь!.. защищай Украину!
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Короновірус чи ні (у Волошина)то ще під питанням. У мене питаннячко промайнуло: а хто цього рядового депутата з ОПЗЖ вповноважив на цю зустріч на тему нормандської зустрічі?
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Может, хоть коронавирус достанет всю эту кучмо-ахмето-сволоту.
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Якби він був у Китаї за утаємнення зустрічі вже б забрали в наручниках. Яке ж воно бидло … який нульовий рівень свідомості! Бийте його батогами, гниду!
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Не пропускай работу. Потрись у себя во фракции, к прислуге народной сходи. Передай личный привет и крепкое рукопожатие Дубинскому, Бужанскому и им подобным.
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В Санжары гниду . люди уже ждут с камнями мамонта ! Может Волошин имел контакты с Медведкой , тогда супер .
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Рыги коронавирус в Украину запустят. От них ничего полезного не будет...
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в политических окопах оно так...хочешь -не хочешь,а встречаться надо Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався у Франції з парламентарем Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації - Цензор.НЕТ 1380
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Вот и изолируйте Раду всю целиком)))посмотрим кто будет Макклаудом))
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Да у них и так у всех короны на головах.Только вируса и не хватает. Всех на карантин! В первую очередь Бужанского. Они тесно сотрудничали над новым законом про мову.
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