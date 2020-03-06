 Наемники РФ из 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток наемники РФ открывали огонь 1 раз - после 6 часов утра из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево на Луганском направлении.

По состоянию на 12.00 информации о потерях с нашей стороны нет.

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