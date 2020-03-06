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 Наемники РФ из 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе. В результате обстрела потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток наемники РФ открывали огонь 1 раз - после 6 часов утра из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево на Луганском направлении.

По состоянию на 12.00 информации о потерях с нашей стороны нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3179884
 
 
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Шмигаль, може й їм води запропонуєш, чи ше щось.
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ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого - очередное достижение Зебилов!
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Голобородько, скупляйте со всей своей гидотой велики - и велопробег в Ордло.
В один конец.
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Потому, что миролюбивые русские витязи стреляют только плюшевыми минами.

Именно поэтому ЗЕленая Малоросия должна пойти на встречу мирным инициативам Кремля, дать воду в Крым, восстановить дипломатические миссии РФ, восстановить авиасообщение, провести выборы в ОРДЛО, распустить ВСУ и поднять над всеми государственными учереждениями флаги РФ.
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Зеленаский со своей партией "Тупой и еще тупее" капитулирует по всем направлениям.
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