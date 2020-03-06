Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток наемники РФ открывали огонь 1 раз - после 6 часов утра из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево на Луганском направлении.
По состоянию на 12.00 информации о потерях с нашей стороны нет.
В один конец.
Именно поэтому ЗЕленая Малоросия должна пойти на встречу мирным инициативам Кремля, дать воду в Крым, восстановить дипломатические миссии РФ, восстановить авиасообщение, провести выборы в ОРДЛО, распустить ВСУ и поднять над всеми государственными учереждениями флаги РФ.