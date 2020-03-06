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 Политика Украины
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Все про:Меджлис (764) Чубаров (809) водоснабжение (470) вода (359) Шмыгаль Денис (35)

 Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма

Ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров

Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, передает Цензор.НЕТ.

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследований крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству. Ситуацию не изменило срочное объяснение премьер-министра Дениса Шмыгаля, размещенное им впоследствии на своей фейсбук-странице. Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении.

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"При этом, абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму. На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа. Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма - крымских татар и этнических украинцев", - добавил Чубаров.

"Очевидно, что для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины, необходима максимальная мобилизация украинского общества. С целью консолидации, как внутри Украины, так и на международном уровне, всех усилий, направленных на скорейшую деоккупации Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымом, Меджлис крымскотатарского народа призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также новых членов Кабинета Министров Украины, как и все политические и общественные организации Украины, к постоянным консультаций и взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа", - резюмировал Чубаров.

Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма 01

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Источник: https://censor.net.ua/n3179883
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
А что, разве падлецы пришедшие к власти, способны на неподлые поступки?!
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А чего ждать от власти предателе Украины? Что 73% дебилов без мозгов выбрали -- то и имеем.
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Щоб ви повиздихали, виборці зеленої прокази!!!
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"бубочка", мне кажется за подобные идеи Вашего нового премьера будут скоро бить.
"Возможно, даже ногами"(С)
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та не переживайте вы пан Рефат Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма - Цензор.НЕТ 2998
скоро пойдёт вслед за Гончаруком)
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не все готовы это молча проглотить
не 100% выбрали долбодятла и ко
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Да задолбали вы с этой водой. Рашке с ****** насрать на то, что им воду перекрвли. От этого Крым они не вернут. А тут Херсонщина без воды страдает, да можно бабки за воду паолучать.
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...а по-чешски это же слабо повторить, вася? Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма - Цензор.НЕТ 3630
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Якось розважливі люди попереджали, що обираючи Зе ми отримуємо руцкій мір бонусом, разом з фуйлом.
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Prosto Sasha@ProstoS64555303 11 ч

Вангую, що наступними кроками "уряду" ЗЕ, буде повний розрахунок з рф за електропостачання в ордло, повний розрахунок за пенсії в ордло...., згортання програми з МВФ...Дефолт, кредити у РФ. Згортання переозброєння зсу, повне розведення в зоні ООС, повернення в ППД.
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Тут не только подлый удар со стороны Шмыгаля и его приспешников! Президент в рот воды набрал!!! Вот в чем главна проблема. Боится рейтинг потерять и тихо в углу просчитывает реакцию от коллаборантского словоблудия премьера.
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Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше". (с)
Дмитро Корчинський

То робимо висновок.
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NATO-OTAN@A_Traxel





14 березня ветерани закликають людей приєднатися до маршу і показати владі, що капітуляція не пройде
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Новий прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв, що не буде відновлювати водопостачання в окупований Росією Крим.

https://prm.ua/poyasniv-shmigalyu-yakshho-rosiya-vlashtuye-genotsid-v-krimu-tse-bude-kompetentsiya-gaagskogo-tribunalu-goncharenko/
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Этот премьер кончился, давайте следующего!
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Только дурак не понимает, что давая воду в Крым, Украина еще больше погружается в войну с кацапстаном. Кацапское мафиозное государство не понимает добрых слов. Только сила, только борьба, только сопротивление. Позор новому прокацапскому премьеру.
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Пора уже гаранту сказать, что про воду они пошутили.
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