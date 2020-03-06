 Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп "ЕС" Княжицкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.
По его словам, власть "взяла прямой курс на предательство интересов миллионов украинцев, живущих на оккупированных территориях".
"Власть взяла курс на предательство интересов нашего братского крымскотатарского народа, который борется против агрессора, подвергается постоянным преследованиям со стороны агрессора, который вместе с нами, украинцами протестует против любой поддержки агрессора, в том числе и поддержки способом подачи воды", - подчеркнул Княжицкий.
Нардеп подчеркнул, что фракция "Европейская солидарность" сделает все, чтобы не допустить предательства украинских интересов.
В то же время он отметил, что в парламенте фактически образовалась новая "широкая коалиция" из представителей партии Зеленского и ОПЗЖ.
"Мы видим, что после избрания последнего правительства и снятия генерального прокурора в парламенте образовалось устойчивое большинство. Некоторые представители фракции Зеленского за это не голосовали, но Зеленский получил поддержку от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он получил поддержку от так называемых парламентских групп, голосующих, исходя из собственных коррупционных и коммерческих интересов", - объяснил Княжицкий.
"Это новое большинство сделает все не просто для того, чтобы уничтожить достижения Майдана, не просто для того, чтобы предать тех, кто погиб на фронте российско-украинской войны, не просто для того, чтобы предать наших братских крымских татар, которые переживают за то, что происходит в стране. Они делают все для того, чтобы вернуть нас в обновленный, как говорит Путин, Советский Союз, где не будет никакого украинского народа, потому что такого нет, где будут вспоминать о крымских татарах, только когда будут показывать их в тюрьмах", - отметил Николай Княжицкий.
Нардеп также отметил, что объяснение премьера Шмыгаля, о том, что его слова о подаче воды в оккупированный Крым, в эфире ток-шоу случайно не расслышали полностью, не воспринимаются серьезно.
"Очевидно, что у Зеленского, - и мы это прекрасно видим, и заявления Шмыгаля, и заявления Арахамия не единственные заявления, уже было похожее заявление Кулебы - стоят на той позиции, что мы должны достичь, как они говорят, мира любой ценой. Но это не достижение мира любой ценой - это продолжение войны любой ценой", - Княжицкий.
Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
да нет проблем !суть им ноги в тазик с бетоном и с моста в Днипро, к ракам в гости
ваши вариантьі?)
крiм Мiхо нікого нема(
нах ты сюда лезешь кацапа?)
ты же блогер?) только время теряешь)
... здесь водки нет! рашка там!
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ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
гарно ноги роздвигають)
Конечно, гипотетическая подача воды, которая состоится никогда , гораздо хуже, чем фактическая продажа электроэнергии в Крым демчишиным по бросовым ценам, что аж Яценюк не выдержал и вынужден был озвучить этот позорный факт.
Амнезия петявернисей требует срочного лечения
????
В управлении СК по столице отметили, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти нет (!). Телеканал отмечает, что на головах у погибших были пакеты (!).
Богданович является чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году стал гроссмейстером. Недавно принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной. При этом выступал за сборную России, из-за чего подвергся критике в Сети."
Ann Winteр@ann_vodoley 13 ч
ох@ительная скорость у нового премьера,вскрылся сразу.
Куда спешит,на 9 мая,в москву?
Sevcity@SevcityQuarter
Тут "скорість" вшита в ДНК носія цього прізвища
Хоча по суті це не просто постачання води в Крим, це ще й повна легалізація окупації цієї території.
Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.
Окно Овертона состоит из шести стадий.
Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма
Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.
Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.
Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.
Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были".
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2396628057104080?__cft__[0]=AZVyY6kf61ed-6pC6NXf5Dqkj-Uqba8pX8ld-PtyRWZVQ5AfUrf5goALdmrUTJSOafObEvKWj92c0U1_3FcEGUXHynVNloaMRjqKx8BFChUhKKXLqlGoHLFLoXqcBnDHr80&__tn__=%2CO%2CP-R