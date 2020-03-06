EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2214  91
Материалы по теме:
Все про:Княжицкий (167) Крым (22453) водоснабжение (470) вода (359) Европейская Солидарность (283)

 Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп "ЕС" Княжицкий

Заявление новоизбранного премьер-министра Дениса шмыгаля о возобновлении подачи воды в оккупированный Россией Крым - это предательство интересов украинского и крымскотатарского народов, попытки реализовать сценарий Кремля в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

По его словам, власть "взяла прямой курс на предательство интересов миллионов украинцев, живущих на оккупированных территориях".

"Власть взяла курс на предательство интересов нашего братского крымскотатарского народа, который борется против агрессора, подвергается постоянным преследованиям со стороны агрессора, который вместе с нами, украинцами протестует против любой поддержки агрессора, в том числе и поддержки способом подачи воды", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что фракция "Европейская солидарность" сделает все, чтобы не допустить предательства украинских интересов.

В то же время он отметил, что в парламенте фактически образовалась новая "широкая коалиция" из представителей партии Зеленского и ОПЗЖ.

"Мы видим, что после избрания последнего правительства и снятия генерального прокурора в парламенте образовалось устойчивое большинство. Некоторые представители фракции Зеленского за это не голосовали, но Зеленский получил поддержку от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он получил поддержку от так называемых парламентских групп, голосующих, исходя из собственных коррупционных и коммерческих интересов", - объяснил Княжицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит нам вернуть территорию под контроль, - "слуга народа" Качура

"Это новое большинство сделает все не просто для того, чтобы уничтожить достижения Майдана, не просто для того, чтобы предать тех, кто погиб на фронте российско-украинской войны, не просто для того, чтобы предать наших братских крымских татар, которые переживают за то, что происходит в стране. Они делают все для того, чтобы вернуть нас в обновленный, как говорит Путин, Советский Союз, где не будет никакого украинского народа, потому что такого нет, где будут вспоминать о крымских татарах, только когда будут показывать их в тюрьмах", - отметил Николай Княжицкий.

Нардеп также отметил, что объяснение премьера Шмыгаля, о том, что его слова о подаче воды в оккупированный Крым, в эфире ток-шоу случайно не расслышали полностью, не воспринимаются серьезно.

"Очевидно, что у Зеленского, - и мы это прекрасно видим, и заявления Шмыгаля, и заявления Арахамия не единственные заявления, уже было похожее заявление Кулебы - стоят на той позиции, что мы должны достичь, как они говорят, мира любой ценой. Но это не достижение мира любой ценой - это продолжение войны любой ценой", - Княжицкий.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявляет о задержании гражданина Украины в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3179881
 
   
 Топ комментарии
 
Зебобы, вы за это предательство голосовали или нет? Выньте языки из ... и скажите во весь голос.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опять про днепровскую воду ?

да нет проблем !суть им ноги в тазик с бетоном и с моста в Днипро, к ракам в гости Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 1890
 показать весь комментарий
 
 
Киев онлайн, ну шо ))) шапито 95 докизделось? будет вам и водичка оккупантам и перелёты Киев-кацапстан всё будет.
 показать весь комментарий
 
Зебобы, вы за это предательство голосовали или нет? Выньте языки из ... и скажите во весь голос.
 показать весь комментарий
 
 
они заняты тестом для еврейской пятничной халлы.... у Украины только остается одно повторить ПУТЬ Германии с 1933 года....
 показать весь комментарий
 
 
Так все закончится этим https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
 показать весь комментарий
 
у вас же есть толковые юристы!! почему вы не генерируете судебные разбирательства к этим чиновникам?
 показать весь комментарий
 
 
Именно такое, для какого их Портнов реформировал при убийце-Януковиче и сейчас будет реформировать по плану их реформы в 2020 году.
 показать весь комментарий
 
наверное потому что правосудие все равно портновское
 показать весь комментарий
 
 
Подача воды в Крым законов не нарушает, потому говорится о последствиях, а вот только после наступления последствий можно будет привлечь к суду, но будет поздно...
 показать весь комментарий
 
значить буде дійсно революція. Тільки цього разу вже винищувати будуть і зелень і Кулю в лоб і колому з ахметкою. А може нічого не буде, всі проковтнуть і на тому крапка....
 показать весь комментарий
 
 
интересно кто её возглавит
ваши вариантьі?)
 показать весь комментарий
 
от це питання. А як щодо бійця Парасюка? Хоча як і Ярош і Гаврилюк з них такі "бійці"...
 показать весь комментарий
 
 
Міхо-професійний провокатор!)))) ха-ха-ха!!!! Ви дійсно сама тупа нація в світі!))) недарма вони вас так легко «сдєлалі»!))) Порошенко, між іншим, також купився на цього професійного революціонера!)))) Міхо!!!!)))))
 показать весь комментарий
 
 
...і я купився,також! Але потім подивися його бінарні по пляжам з парканами і імітацію діяльності і кількість срача зрозумів-це просто провокатор на кокаїні і плядях.
 показать весь комментарий
 
 
Я "его" реформаторством вплотную заинтересовался, когда он устроил приёмную на дороге и всплыл Каха Бендукидзе...
 показать весь комментарий
 
Грабовский опять ты?)
нах ты сюда лезешь кацапа?)
ты же блогер?) только время теряешь)
... здесь водки нет! рашка там! Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 1918
 показать весь комментарий
 
 
Зеби, давайте. Кажіть що сказане від ЄС то все зрада і треба робити навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
06.03 2020
===
ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
 показать весь комментарий
 
 
...хотел сказать, что это Белоруссия (белорусский *********** округ эрэфийской *********), а не Беларусь Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 1992
 показать весь комментарий
 
 
прикиньте...как ветеранам (настоящим, 95-летним) ото понравиться ? )))))))
 показать весь комментарий
 
 
Крайняя левая из легкой кавалерии, крайняя правая - из тяжелой.
 показать весь комментарий
 
"Узєлєнські" всіма силами відстоюють національні інтереси, от тіко ці національні інтереси аж ніяк не пов'язані з Україною.
 показать весь комментарий
 
 
Предательство национальных интересов стало возможным благодаря избранию предателей во властные органы! А смычка С.Н. и ОПЗЖ это закрепила в курсе власти!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Княжицкий, хватит воду лить.... давай лучше про "узурпацию власти и борьбу с политическими оппонентами".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Уже сто раз объяснили, что вода после деоккупации, но надо ж зраду разгонять!

Конечно, гипотетическая подача воды, которая состоится никогда , гораздо хуже, чем фактическая продажа электроэнергии в Крым демчишиным по бросовым ценам, что аж Яценюк не выдержал и вынужден был озвучить этот позорный факт.
Амнезия петявернисей требует срочного лечения
 показать весь комментарий
 
 
когда ушастый даже выдумал закон про свободную экономическую зону Крым и гнали электрику пока добробаты не подорвали опоры - зрады не было)))
 показать весь комментарий
 
 
вы Таня читать умеете ? это раньше говорили вода ПОСЛЕ деокупации а вчера и сегодня озвучили дословно " вода ДЛЯ деокупации " разницу понимаете или растолковать ? Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 115
 показать весь комментарий
 
 
Татьяна, зеклоуны хотят пустить воду ДО деокупации, так как , по их словам, они должны показать украинцам в Крыму, как о них заботяться. И что крымчане насмотрятся на такую благодать и сразу выгонят российские войска и вернутся в состав Украины. (сарказм)
 показать весь комментарий
 
 
Люди, узбагойтеся. Канал вщент зруйнований. Хтось там прокукурікав "будемо возити возу у банках", але цю "логістику" припинити дуже просто.
 показать весь комментарий
 
Так чего ж не написать на него заявление? Они ж неприкосновенность сняли))))))))
 показать весь комментарий
 
Шмыгаль, - это никто, ... кремлевская **********, - это зеленски!
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут "ссорьтесь" вещи надо называть своими именами. Шмыгаль, - это назначенное зеленским пустое место, как до этого было пустое место на самокате... Пройдет пол-года и шмыгалю дадут пинок под зад, если к тому времени не дадут пинка всей зеленой плесени.. Кремлевские не дураки, - договариваться с непонятно кем они не будут, - они УЖЕ договорились с зеленским... Нет никакого шмыгаля, вообще нет, - это фантом..
 показать весь комментарий
 
 
Новый Майдан будет майским! Пора готовиться
 показать весь комментарий
 
 
А що роблять із зрадниками під час війни Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 1274 (риторично)
 показать весь комментарий
 
 
во время гражданской войны пленных не берут....
 показать весь комментарий
 
Бросай бухать - Украина и Россия разные государства уже почти 30 лет.
 показать весь комментарий
 
Возможно такая же судьба ждет и предателя Шмыгаля (шмыгаль нем.\идиш Контрабандист) -"На западе Москвы обнаружены мертвыми 27-летний украинский шахматист Станислав Богданович и его 19-летняя подруга, сообщил 5 марта РЕН ТВ.
В управлении СК по столице отметили, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти нет (!). Телеканал отмечает, что на головах у погибших были пакеты (!). Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 1084
Богданович является чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году стал гроссмейстером. Недавно принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной. При этом выступал за сборную России, из-за чего подвергся критике в Сети."
 показать весь комментарий
 
 


Ann Winteр@ann_vodoley 13 ч

ох@ительная скорость у нового премьера,вскрылся сразу.
Куда спешит,на 9 мая,в москву?

Sevcity@SevcityQuarter

Тут "скорість" вшита в ДНК носія цього прізвища

Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 4280
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ага. этот шмуль такой украинец как "парашенка" или накой нибудь цигельблюм -шнеерзон.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко не украинец, а еврей, ты решил опять эту песню затянуть?
 показать весь комментарий
 
Ну то не словом а делом есть юристы подайте заявление
 показать весь комментарий
 
 
Заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим є результатом, прихованих від українського народу, домовленостей президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Путіним, які вони зараз намагаються реалізувати.

Хоча по суті це не просто постачання води в Крим, це ще й повна легалізація окупації цієї території.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
почему бы и нет ... баксов по 250 за 1 куб м
 показать весь комментарий
 
Тада. Только платить за воду будешь скорее ты, чем *****.
 показать весь комментарий
 
 
Шановні, а чи є сенс обговорювати? Це "... это классическое окно Овертона. Вот просто стандартнейшее.

Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.

Окно Овертона состоит из шести стадий.

Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма

Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.

Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.

Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.

Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были".
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2396628057104080?__cft__[0]=AZVyY6kf61ed-6pC6NXf5Dqkj-Uqba8pX8ld-PtyRWZVQ5AfUrf5goALdmrUTJSOafObEvKWj92c0U1_3FcEGUXHynVNloaMRjqKx8BFChUhKKXLqlGoHLFLoXqcBnDHr80&__tn__=%2CO%2CP-R
 показать весь комментарий
 
 
" Сара Абрамовна, позовите ко мне 500 евро..." Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 8505
 показать весь комментарий
 
 
Я НАДЕЮСЬ КАК КРЫМСКИЕ ПАТРИОТЫ ТАК И СО СВОБОДНОЙ УКРАИНЫ УЖЕ ГОТОВЫ СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ КАНАЛ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. И ДА, НЕ ВИЖУ НАЦШЛЮХ И БОРЦУНОВ С БАРЫГАМИ БЕГАЮЩИХ ЗА ШМЫГАЛЯМИ
 показать весь комментарий
 
 
Им не заплатили, а бесплатно они даже яйца не почешут. Вот такие у нас так называемые "патриоты".
 показать весь комментарий
 
заява Шмигаля - це відповідь на всі рожеві мрії зелених придурків, що все ще чекають халяви.... чекайте - наступним етапом буде утримування за ваш кошт всіх зрадників донбабве і криму
 показать весь комментарий
 
 
Ну и когда арестуют предателя Контрабандиста? (шмыгаль нем.\идиш Контрабандист)
 показать весь комментарий
 
 
Я вийду на мйдан. Повідомте. pasha.pavlov1961@gmail.com
 показать весь комментарий
 
 
Цей шмундель доречне підсилення дристайок в кабміні ! Що отець бамбаса , іхтамнєтов закомандує , те шмундель з кабміном і виконають ! Де реакція , свиночолого отця нації 🐷 ???
 показать весь комментарий
 
 
свиночолий грош1 ховаэ , бо ще патр1оти на Майдан попросять .
 показать весь комментарий
 
А постачання світла на окупованй крим,як називати а, нардупа з шиколядно-сепаратистської ЕС
 показать весь комментарий
 
 
ЛЮДИ - ХТО бачив поряд з ******** прапор УКРАЇНИ, ТРЕЗУБ, НАШІ УКРАЇНЬСКІ СИМВОЛИ ВЛАСТІ? Так на*рена на плізедент який здає НАШУ КРАЇНУ?
 показать весь комментарий
 
Був вибір між парашою і ваторилим лайном ! 73% Українців зробили свій вибір. І весь світ визнав вибори демократичними .А хто володіє медіаресурсами і підсовує кандидатів ???😈
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли, скорее просто очередная некомпетентность...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх