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 ФСБ РФ заявляет о задержании гражданина Украины в оккупированном Крыму

Российские оккупанты в Крыму заявляют о задержании граждан Украины и России, которые находятся в российском федеральном розыске.

Оба задержанных направлялись в оккупированный Крым с материковой Украины заявили в пограничного управления ФСБ России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как отмечается, задержан гражданин Украины 1983 года рождения, который следовал из Киева в Феодосию. Во время проверки документов оккупантам стало известно, что его личностью заинтересованы российские органы внутренних дел Керчи. Согласно информации оккупантов, ранее 36-летний гражданин Украины совершил кражу в одном из местных магазинов и к моменту очередного посещения Крыма был объявлен в розыск. 

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Второй задержанный, гражданин России 1993 года рождения, направлялся из Чернигова в Керчь.

"Пограничники" установили, что в отношении него "крымскими "правоохранительными органами" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере", – цитирует издание сообщение оккупантов.

Оба гражданина переданы "сотрудникам "МВД".

На данный момент нет комментариев задержанных и их адвокатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179878
 
 
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Нужно срочно дать гэбне водички. Поди запарились украинцев ловить
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воду им срочно!наш же гражданин задержан,его поить чем то надо
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" крымские правоохранители" это украинские или российские? Может мужик хотел вентиль с водой открыть на полуостров?
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напомните мне что украл Мародер со Свынарчуками ?
ах да, ржавые танковые мосты.

мелко, мелко Порошенко !!!

учитесь у Зеленского как украсть украинскую воду под видом гуманитарной помощи
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Очередной захват заложника для последующего обмена.
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ЗЕленский, обменяй этих "украинцев" на воду для "украинцев Крыма".

это же будет так гуманетарненько и твой офшорский счет обрастет несчитанным количеством нулей за воду оккупантам
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поэтому нужн срочно пустить воду крысятам. Правильно?
И соя... как там вы всхрюкивашли - нужно срочно рыть канал между азовом и черным, ато тамжынашилюди.
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