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 Политика Украины, Общество
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 У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков, - Шмыгаль

Новое правительство не намерено закрывать медучреждения и планирует продолжать реформу системы здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"По медреформе… Мы говорим об этом не первый день. Мы прошли большой путь к медреформе – по субъективным оценкам, до 80% пути уже пройдено. Сегодня разворачиваться назад - это значит разрушить систему здравоохранения. Мы будем двигаться вперед в реформе - иного пути нет", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что правительство не планирует закрывать медучреждения и увольнять медиков.

"Как говорил министр здравоохранения, мы будем уделять большое внимание двум столпам, для которых эта реформа проводится - это медик и пациент. У нас также нет цели закрыть ни одного учреждения здравоохранения, уволить ни одного медика",- подчеркнул он.

По его словам, определенная в рамках медреформы сеть опорных больниц не повлечет дискриминацию или закрытие остальных медучреждений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179875
 
 
 Топ комментарии
 
*У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков*. Мы просто им урежем зарплаты, уберём надбавки, а если они будут увольняться, то это они по собственному желанию
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во всем нормальном мире, система работает - у нас как всегда вопросы - мы пойдем своим путем - сколько можно бродить по пустыне - хватит находились
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Короче пипец врачам и больницам! РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Никто больницы закрывать не планирует но они по непонятным необъяснимым причинам закрываются! никто врачей увольнять не планирует но работать врачам в закрытой больницы как не получается! короче никто ничего не планирует но он делается и никто не виноват и никто не планирует!! ПО МОЕМУ КТО ТО УКРАИНЦЕВ ДЕРЖИТ ЗА ИДИОТОВ!!
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сами разбегутся, когда зарплату до минималки "поднимут".
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Просто оно само собой так получается.

А цели нет.
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во всем нормальном мире, система работает - у нас как всегда вопросы - мы пойдем своим путем - сколько можно бродить по пустыне - хватит находились
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*У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков*. Мы просто им урежем зарплаты, уберём надбавки, а если они будут увольняться, то это они по собственному желанию
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Цель у них одна - угрохать страну,набить карманы,а остальное сдать х..лу.Падлы у власти !!!
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есть шанс продолжить реформы - упасть к ногам Супрун и умолять ее вернуться на пост министра.
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