 НАБУ уведомило о подозрении 4 причастных к преступной схеме, причинившей ОПЗ ущерб в 93,3 млн грн, - САП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"5 марта 2020 г. под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем участникам преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривен, а именно организатору схемы - доверенному лицу народного депутата Украины VIII созыва; заместителю директора и начальнику отдела "Одесского припортового завода"; владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины", - говорится в сообщении.

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"Следствием установлено, что в марте - декабре 2015 года доверенное лицо народного депутата организовала схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленных соглашений частная компания якобы перепродала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод". В результате "ОПЗ" не получил доходов на сумму около 93,3 млн гривен", - пояснили в САП.

Должностные лица "ОПЗ" задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Место нахождения других подозреваемых пока не установлено. (О подозрение извещены в порядке ст.135, ст.278 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

Судя по информации в судебном реестре, речь может идти о компании Newscope estates limited, которую связывали с народным депутатом от БПП Александром Грановским, пишет УП

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"НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей помощнице в парламенте и доверенному лицу (Александра Грановского. - Ред.) Ольге Ткаченко. Ее и еще трех человек подозревают в нанесении 93,3 миллионов гривен ущерба АО "Одесский припортовый завод". Кроме Ткаченко, сообщение о подозрении получили: заместитель директора АО "Одесский припортовый завод"; начальник отдела АО "Одесский припортовый завод"; владелец офшорки-участника коррупционной схемы. Следствие установило, что Ткаченко как доверенное лицо Грановского организовала схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения офшоний компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных", - заявил экс-нардеп Сергей Лещенко.



