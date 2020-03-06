EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4869  74
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4794) Крым (22453) Чийгоз (294) вода (359) Шмыгаль Денис (35)

 Чийгоз - Зеленскому о возобновлении подачи воды в Крым: Не старайтесь идти по пути Януковича, плохо завершите

Месседжи команды президента Владимира Зеленского повторяют месседжи российского президента Владимира Путина, это - сдача национальных интересов Украины.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз журналистам в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Он подчеркнул, что власти должны внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма как крымскотатарской автономии, а не помогать агрессору, восстанавливая водоснабжение на оккупированную территорию.

"Чувствуется давление Путина, и эти месседжи, которые мы полгода слышим - это, на мой взгляд, какие-то договоренности, о которых не знает общество. Господин премьер, Крым - это Украина. Быстро нужны изменения в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым. Вот это Украина", - сказал парламентарий.

Также Чийгоз подчеркнул, что срочно необходимо восстановить государственное финансирование крымскотатарского телеканала ATR.

"Быстро нужно внести в парламент закон для того, чтобы возобновить финансирование телеканала ATR. Вот это Украина", - подчеркнул он.

Народный депутат призвал президента Зеленского не идти путем Януковича и не сдавать национальные интересы Украины.

"Не старайтесь идти по пути Януковича, очень плохо завершите этот путь", - подчеркнул Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)

Более того, Чийгоз считает сепаратизмом подачу воды в оккупированный Крым.

"Это ничто иное как сепаратизм здесь в Украине. Потому что отдавать оружие врагу, которое мы используем для того, чтобы деоккупировать Крым - это сепаратизм. И сейчас нет дураков, которые поверят премьеру, который говорит, что он будет только для населения давать воду", - сказал Чийгоз в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Источник: https://censor.net.ua/n3179870
 
   
 Топ комментарии
 
Ну хоть кто то ответил этой твари
 показать весь комментарий
 
Клоун это трусливое недоразумение Его призвание корчить дурака а не управлять Страной И кончит он как Кадаффи в канализации
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А якщо дуже-дуже хочеться? То і Ростов не страшний.
 показать весь комментарий
 
 
вони дуже зголодніли, їх треба терміново нагодувати
 показать весь комментарий
 
 
Зеленой твари...многоликой зеленой твари..
 показать весь комментарий
 
 
Иуда - паяц НЕ МОЖЕТ не сдавать!!! Это и призвание и профессия и состояние души и хобби и, простите, национальный колорит!!!
 показать весь комментарий
 
 
ОН ДЛЯ ЭТОГО ПОСАЖЕН - спросите у Разумкова наконец-то !
 показать весь комментарий
 
 
Клоун это трусливое недоразумение Его призвание корчить дурака а не управлять Страной И кончит он как Кадаффи в канализации
 показать весь комментарий
 
 
С таким наридом отсидит положенный срок и на новый пойдет.
 показать весь комментарий
 
 
С населением -- да, с народом -- нет. Слишком много народа прошло войну и сейчас крайне злые.
 показать весь комментарий
 
 
Уже не не шифруются а напрямую говорят ...
 показать весь комментарий
 
 
Ватные на 99% жители Крыма будут благодарны за воду не Украине, а Путину, который нагнул Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Идет планомерная сдача интересов Украины пророссийской властью.
 показать весь комментарий
 
 
Рожа ЗЕли не обезображена признаками интелекта. Чтобы ЗЕлена шмаркля запомнила слова Чийгоза, клоуну надо их повторять и сразу бить в рыло. 25 раз до обеда и 25 раз после обеда. В течении месяца. И тогда эта кучка ЗЕленого говна запомнит это на всю свою никчемную жизнь.
 показать весь комментарий
 
 
Воду в Крим можна давати тільки тоді, коли звідти підуть російські вбивці.
 показать весь комментарий
 
 
Хоча я би і потім не давав. Зрозуміло чому?
 показать весь комментарий
 
 
ну, після звільнення та повною фільтрації ватаноїдів можна, потрохи..
 показать весь комментарий
 
 
Це буде не за нашого життя, бо там в їхніх головах все поросло зеленим бур'яном.
 показать весь комментарий
 
 
Чійгоз 100% правий, але тепер розмови із СН не вийде, бо вони бачать лише путінські гроші.
 показать весь комментарий
 
 
Вчерашнее голосование показало явный союз Мертветчука, Ахметки, Коломойского, Пинчука и Зели. Стало слишком явным то, что и так уже было понятно с конца 2018 года.
 показать весь комментарий
 
 
"Премьер пока не в контексте", - у Зеленского ответили Шмыгалю на идею подачи воды в Крым Главная / Украина

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.dialog.ua/ukraine/202618_1583484439?fbclid=IwAR0FKz3ZVkJVOpTfYFSNi47ofKtXHYfGgAKc0fWE7QV-_ZCWrBSfLYXq7uk
 показать весь комментарий
 
 
Тепер виникає питання про те, чому СН не відповідають за свого прем'єра.
 показать весь комментарий
 
 
Нет никакого правительства СН. Есть правительство 2 Зеленского и бубучка несет полную ответственность как за действия Гончарука, так и Шмыгаля. У Зели сейчас абсолютная власть в стране и сформировавшийся союз с рыгами.
 показать весь комментарий
 
Вся ця зелена цвіль буде горіти і розвіється по вітру.
 показать весь комментарий
 
 
Ну скоро заведут дело за "угрозы" зе-манде...
 показать весь комментарий
 
 
давайте вже без Ростова. Скільки можна відпускати зрадників просто ТАК??? Не можна. Цього маленького ***** треба знищувати разом з його недолугою сім'єю та кварталом-95.
 показать весь комментарий
 
 
Времена всегда одинаковы...и во все времена есть честные люди...патриоты...которые говорят то есть на самом деле....и есть куча приспособленческого ..продажного гавна...в данном случае зеленого...
 показать весь комментарий
 
 
Кто такие порохоботьі? Любители крьімского заповедника гоблинов? Или народьі ЛСДНР?Россияшки еще много про него пишут😂
 показать весь комментарий
 
 
Да Вы что?. Ну так страшно стало. Я перестал бояться в 1998 г. (получил УБД). Меня пугать, что хрен тупить. И это недоразумение, мне не президент. Он уже ПЯТЬ раз нарушил КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ. ИДИ ЛЕСОМ НЕДОЛІК.
 показать весь комментарий
 
 
зеленский молодец, у него очень хорошо получается доказывать 73% что они тупорылые лошары
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день турборежимщиков только усиливают ненависть и отвращение зеленая тухлая биомасса говая ползать в ногах врагов как последние предатели ради денег
 показать весь комментарий
 
 
А це навіть року не минуло від обрання цього Зегівнюка а Ради тільки піроку. Швидко ***** руками клоунів Україну до своїх рук прибрав.
 показать весь комментарий
 
 
Правительство имело иммунитет год,почему комик выгнав свое стадо и нарушил закон Украины? Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 3754
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уходи по хорошему не позорь народ😐
 показать весь комментарий
 
 
Путенг разгонит воинственное меньшинство...по приглашению законного руководства. Венесуєлла и зеленин.
 показать весь комментарий
 
Это будет последний шаг Зеленского - если он решится на подачу воды в Крым.
 показать весь комментарий
 
 
воду даст и досидит свой срок .а мы опять проснемся в УССР.
 показать весь комментарий
 
Сегодня водичка в Крыму, а завтра и вовсе может скажут " ну русский Крим, що с этим поделать". Тем более если украинцы молчать будут. Столько пережили и за что?
 показать весь комментарий
 
 
Если я нарушу Конституцию,то уйду в отставку, Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 8281 Володя, ты ее растоптал уже не раз.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все эти господа разыгрывают одну и ту же... : верните Порошенко. БОТулизм из одного же и того же гнойника. Только от разных "коллеХтивов": от Порошенко, от пропорошенковського "Голоса", от пропутинской ОПзаЖ... и от "нашей Юли", но более сдержанно. Вот если бы еще Н. Савченко ангажировать....!? Вот тогда бы такой рабинович получился...
 показать весь комментарий
 
Послы стран ЕС вчера договорились о продлении санкций против РАБссии за оккупацию Крыма еще на 6 месяцев.Команда Зе отменила их.
 показать весь комментарий
 
 
Ахтем надо не угрожать им . а действовать , а то и моргнуть не успеете . Тем кто ходил на каналы ТВ .от тн патриотов нужно действовать по вовлечению народа в тему . Запад нам особо не помогал , но хоть санкции сделал и то хорошо . если пустим воду . то они на нас окончательно плюнут и снимут санкции с ***** давши Украину на растерзание.
 показать весь комментарий
 
 
По правилам ООН за жизнь оккупированных територии отвечает только окупатор. Пусть окупатор ведрами или бочками отправляет воду на оккупированные територии
 показать весь комментарий
 
Большинство власти видит себя в СССР . под ОПГ РФ . Олигархи торгуют . не слушают Запад . Вова досиживает свой срок . Юго-восток хлопает в ладоши и делают рейтинг .
 показать весь комментарий
 
🐸
Отак подивишся здаля на шмигалЯ -
неначе справді він людина:
іде собі як сиротина,
очима -блим, губами -плям.
А ближче підійдеш - скотина...(с)
 показать весь комментарий
 
 
цыгель шмыгель айлюлю.
все по украински, по славянскому.
 показать весь комментарий
 
Случайные пассажиры в политике в Украине были не раз и не два...Смиритесь,73 %,это вам не Брежнев с 99,99% Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 3968 Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 3968
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все эти господа разыгрывают одну и ту же... : верните Порошенко. БОТулизм из одного же и того же гнойника. Только от разных "коллеХтивов": от Порошенко, от пропорошенковського "Голоса", от пропутинской ОПзаЖ... и от "нашей Юли", но более сдержанно. Вот если бы еще Н. Савченко ангажировать....!? Вот тогда бы такой рабинович получился...
 показать весь комментарий
 
ПАТРИОТЫ , если вас опередит НАРОД УКРАИНЫ то вам тоже надают по СУСАЛАМ , сколько можно рассусоливать и угрожать ???
 показать весь комментарий
 
эй, жиденя зелупинскойе, зеленскойе лайно, чем раньше ты, долбо*б покинешь Украину, тем больше шансофф тебе и твойим ублюдкам и твойим дебильным ражательам остаться в живых. Иначе будете повешены. пшьло на ***, урррод! саси юух ***ла, не захлебнись 3,14дарас. сдохни!
 показать весь комментарий
 
если по их ЛОГИКЕ дать ВОДУ , то надо быть последовательным вовсем , а как по ПЕНСИЯМ и ВЫПЛАТАМ ???? тоже надо ВОСПОЛНИТЬ за 6 лет , приличная СУММА набегает ????!!! давайте РОЗДЕНЕМ на...... УКРАИНЦЕВ им не привыкать !!!
 показать весь комментарий
 
У Петюни спросите в раде когда он не спит почему соевая свиноферма не сделала Крым татарским!

На счет воды, вспоминается как соевая плесень снабжала и водой и электроэнергией свечной заводик австрийского узника Фирташа...когда шли бои в ДАПе... А дразнить ***** водой можно хоть до бесконечности, можно дать, можно забрать если ***** например не пустит ОБСЕ в КРЫМ или не вернёт буровые вышки...это же весело...как чудно будет звучать: "Украина перекрыла воду в КРЫМ за...и тысяча причин"
 показать весь комментарий
 
теперь я до тех кто хочет дать ВОДУ , значит ЛЮБОЙ нуждающийся УКРАИНЕЦ может к вам подойти и ВЗЯТЬ ваше имущество , бо ёго у него нет !!! ЗАПОМНИТЕ это !!!
 показать весь комментарий
 
 
Гастроли квартала 95 проходят успешно Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 5186особенно в Израиле,Кипре,Турции,Греции,и поверьте мне,обсирали Дерьмом Украину очень талантливо Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 5186
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх