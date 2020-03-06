 Чийгоз - Зеленскому о возобновлении подачи воды в Крым: Не старайтесь идти по пути Януковича, плохо завершите

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз журналистам в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Он подчеркнул, что власти должны внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма как крымскотатарской автономии, а не помогать агрессору, восстанавливая водоснабжение на оккупированную территорию.

"Чувствуется давление Путина, и эти месседжи, которые мы полгода слышим - это, на мой взгляд, какие-то договоренности, о которых не знает общество. Господин премьер, Крым - это Украина. Быстро нужны изменения в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым. Вот это Украина", - сказал парламентарий.

Также Чийгоз подчеркнул, что срочно необходимо восстановить государственное финансирование крымскотатарского телеканала ATR.

"Быстро нужно внести в парламент закон для того, чтобы возобновить финансирование телеканала ATR. Вот это Украина", - подчеркнул он.

Народный депутат призвал президента Зеленского не идти путем Януковича и не сдавать национальные интересы Украины.

"Не старайтесь идти по пути Януковича, очень плохо завершите этот путь", - подчеркнул Чийгоз.

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Более того, Чийгоз считает сепаратизмом подачу воды в оккупированный Крым.

"Это ничто иное как сепаратизм здесь в Украине. Потому что отдавать оружие врагу, которое мы используем для того, чтобы деоккупировать Крым - это сепаратизм. И сейчас нет дураков, которые поверят премьеру, который говорит, что он будет только для населения давать воду", - сказал Чийгоз в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.