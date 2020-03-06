 Поставка воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит нам вернуть территорию под контроль, - "слуга народа" Качура

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Есть очень много вариантов, как провести нам деоккупацию Крыма. И такие вот маленькие шаги, чтобы люди чувствовали, что о них заботится Украина - они нам позволят в дальнейшем вернуть эту территорию под контроль", - сказал нардеп.

Качура убежден, что такие шаги Украины не будут причиной для отмены санкций для России.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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