 Поставка воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит нам вернуть территорию под контроль, - "слуга народа" Качура

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"Есть очень много вариантов, как провести нам деоккупацию Крыма. И такие вот маленькие шаги, чтобы люди чувствовали, что о них заботится Украина - они нам позволят в дальнейшем вернуть эту территорию под контроль", - сказал нардеп.
Качура убежден, что такие шаги Украины не будут причиной для отмены санкций для России.
Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
у пуйла есть правило : "Обещать -- не значит жениться"
лохи в Раде верят пуйлу.... Ну и ну....
" - Товарищ Сталин, наша группировка в районе Керчи и Севастополя окончательно разгромлены. С группирвкой в районе Феодосиии связи нет. Но в Крыму остаётся ещё очень много советских граждан. Я предлагаю наладить туда поставки еды и воды. Это поможет в дальнейшем вернуть нам эти территории под контроль.
- А что думает товарищ Берия по этому поводу?
- Товарищ, Сталин, я думаю - надо расстрелять этого немецкого шпиона."
Начиная с 1954 года о них заботились, к чему это привело?
Цапам похер на заботу, они одной рукой берут, второй дулю в кармане показывают.
*Дяденька дайте водички пажалуста, ... что бы ты сдох, тварь фашицкая*
Вот так они будут говорить. Ну ещё радоваться будут, мол развели лошар.
да какая разница !!!
сейчас же мы кормим оккупантов Украины - ЗЕльоную саранчу
Нравятся?
Хорошо "лезет в горло народное" ваша инициатива дать воду в Крым?
Вы кураторам запоребриковским скажите, что танцевать в Крыму после референдума все-таки не следовало.
"Народ, конечно, сер, но мудр"(С), но не следует путать русских с украинцами.
Украинцы даже гетманов в былые времена варили, что уж тут говорить о слугах народных.
Вот что такое с уровнем IQ запоребрика, прямо удивлюсь, объясняешь им, объясняешь, что украинцы - таки не русские, нет, не понимают.
Может, действительно, только после варки Слуг Народа поймут?
Не тот будет навар.
В Крыму танцевать после референдума не стоило, в ЛДНР не танцевали, вот танцев там не было.
Вангую - Хйло поставил им условие - воду в Крым до начала сезона, т.е. не позже 1 мая.
Вот и засуетились как проститутка под клиентом.
Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.
Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.
Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -
Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".
Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.
Вопрос о земле. Этот вопрос никогда не был приоритетом Зеленского и интересовал его только с точки зрения собственной выгоды и как условие получения кредита МВФ.
Мы писали много по этому вопросу. "Стараниями" Ермака вопрос о "выгоде" для Зеленского благополучно завален. Кредит МВФ тоже.
Позволить себе растревожить "62% тех кто против" Зеленский не может - потому "референдум", "только украинцам".
Так что запомните навсегда , главной сутью того, что говорит Зеленския всегда является то, от чего он хочет отвлечь внимание созданием очередного информационного шума. Важно занять людей чем то другим и протянуть еще немножко, до очередного кризиса...Что же это?
Во-первых - это катастрофическая ситуация в экономике. Что неминуемо потянет за собой резкий рост протестных настроений и социальной активности. Теплая зима лишь отсрочила это, но дальше будет хуже. В связи с падением наполнения бюджета, надвигается секвестр бюджета, который может затронуть и социальные, защищенные статьи бюджета.. Невыплата зарплаты бюджетной сфере, пенсий, пособий, обязательных социальных платежей.
Собственно секвестр уже начался. Отказ от обусловленного Законом мартовской индексации пенсий - это и есть его начало. Характерно, принятый в не очень благополучном 2017 году этот закон выполнятся строго все время, не смотря ни на что. А вот "новые, красивые, прикольные" оказались для Украины хуже, чем война.
Никакие перестановки статистов в правительстве этого не решат. ОГВЗ которым с ювелирным мастерством умела управлять Маркарова, как источник поступления денег на текущие платежи себя исчерпал. Да и пользоваться этим нынешний министр Уманский особо не умеет. Кредита МВФ нет, как и людей способных с ним работать. Все рассказы Ермака о своих "американских" возможностях - пустой треп.
В-вторых - Зеленский теряет власть, как и контроль за ситуацией.
Слепленная из разномастных кусков партия Зеленского, получившая большинство в парламенте развалилась на группы и групки и начинает ориентироваться по принципу "кто больше заплатит". Мы не раз обращали на это внимание и не раз говорили, что наступит момент, когда парламентское большинство просто выйдет из-под контроля Зеленского.
Самая классическая иллюстрация этого - увольнение Рябошапки. Зеленский не давал команды его увольнять и демонстративно отстранился от этого решения, уехав в Санжары с двумя автобусами охраны и автобусом массовки.
Инициатором были структуры Коломойского которым удалось мобилизировать 179 членов "СН" добрав остальное среди"опзжподобных". Это классическое предупреждение в стиле Коломойского, как прошлогодний "блэкаут" на Банковой - "Я могу много!".Характерна внутренняя трусливость Зеленского - дистанциирование, отъезд, "это не мое дело, это депутаты", а после того как стало ясно что голоса Коломойский соберет - "Нет результата - пусть уходит". По этому принципу первым, вообще то должен уйти он сам ...
В-третьих - у Зеленского нет понимания, что делать. Главное желание - дожить до субботы и уползти в норку.
Как и все ограниченные люди единственной причиной всего он видит "происки врагов", а единственным выходом -усиление репресий. Отсюда "непотопляемые " аваковы и невменяемые "венедиктовы".
Этот маленький, смешной человечек не знает истории. История говорит, что украинский народ доверчив и его можно обмануть. Но запугать еще ни кому не удавалось.
Репрессии всегда заканчиваются репрессиями, начавших репрессии Начинай, Вова ...
то тебе еще и денег дадут.
Кстати фирменный цвет "слуг народа" зеленый.
Эти тупые овцы жмут кнопки не думая ни грамма о стране.
кажется - пора !