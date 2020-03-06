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 Политика Украины
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 Поставка воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит нам вернуть территорию под контроль, - "слуга народа" Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что поставки воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит вернуть территорию под контроль Украины.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Есть очень много вариантов, как провести нам деоккупацию Крыма. И такие вот маленькие шаги, чтобы люди чувствовали, что о них заботится Украина - они нам позволят в дальнейшем вернуть эту территорию под контроль", - сказал нардеп.

Качура убежден, что такие шаги Украины не будут причиной для отмены санкций для России.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3179869
 
 
 Топ комментарии
 
Просто продажные мрази,чтоб вы горели в аду !
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абсолютнейшая шизофрения .. но к сожалению 73% нарида в это верят ..
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как бля ???? как это поможет ? Поставка воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит нам вернуть территорию под контроль, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5690
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Флешмоб "Кинь мешочек с песком в канал" скоро стартует...
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"поставки воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит вернуть"

у пуйла есть правило : "Обещать -- не значит жениться"

лохи в Раде верят пуйлу.... Ну и ну....
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А если бы этот разговор был немного раньше .
" - Товарищ Сталин, наша группировка в районе Керчи и Севастополя окончательно разгромлены. С группирвкой в районе Феодосиии связи нет. Но в Крыму остаётся ещё очень много советских граждан. Я предлагаю наладить туда поставки еды и воды. Это поможет в дальнейшем вернуть нам эти территории под контроль.
- А что думает товарищ Берия по этому поводу?
- Товарищ, Сталин, я думаю - надо расстрелять этого немецкого шпиона."
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Не тільки розстріляти, а за ізраїльською традицією знести хату в якій він жив.
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Погодите, так Сталин тоже был еврей? Так вот чё на него Алоизыч так взъелся!
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Он идиот, или прикидывается. Да нет скорее осознанный предатель.
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Это или бред сумасшедшего, или сознательное предательство. В обоих случаях подонок подлежит изоляции.
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Знищенню, а не ізоляції. Інакше він знищить вас. Тут іншого виходу немає.
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Значить кацапам без води реально хреново, якщо вони витрачають гроші на таке лайно, як ця депутутка.
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********, кому он хочет показать что о них заботятся?
Начиная с 1954 года о них заботились, к чему это привело?
Цапам похер на заботу, они одной рукой берут, второй дулю в кармане показывают.

*Дяденька дайте водички пажалуста, ... что бы ты сдох, тварь фашицкая*
Вот так они будут говорить. Ну ещё радоваться будут, мол развели лошар.
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Наступним кроком зелених покидьків анонс переговорів з лднр щодо державного устрою України. Питання часу.
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Воду в Крим можна давати тільки тоді, коли звідти підуть російські вбивці.
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Если бы вы только знали, какой откат за воду им предлагает Путин!
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...капец!..результаты оманского сходняка помалу выстреливают, пока холостыми... Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 404...а этот управдом-чертила откуда?...где то морду напыщенную эту видел уже.. Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 404...депутатскую неприкосновенность то сняли уже?.. Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7451..
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Ні, це результат інфантильності населення. Сумніваюсь щоб в Туреччині довго терпіли депутутку, яка виступила б за Асада.
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Еще один б...ь пи...ун! Да сколько же вас там "дятлов" конкретных?
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да дохрена !! 73 % зебилов , которым " какая разница "
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мы будем поить оккупантов Крыма - зеленых человечков ?
да какая разница !!!
сейчас же мы кормим оккупантов Украины - ЗЕльоную саранчу
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Ну что, ОПГ "Квартал 95", прочли комментарии?
Нравятся?
Хорошо "лезет в горло народное" ваша инициатива дать воду в Крым?
Вы кураторам запоребриковским скажите, что танцевать в Крыму после референдума все-таки не следовало.


"Народ, конечно, сер, но мудр"(С), но не следует путать русских с украинцами.
Украинцы даже гетманов в былые времена варили, что уж тут говорить о слугах народных.
Вот что такое с уровнем IQ запоребрика, прямо удивлюсь, объясняешь им, объясняешь, что украинцы - таки не русские, нет, не понимают.
Может, действительно, только после варки Слуг Народа поймут?
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для начала их вожака сварить бы не помешало
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Как показала жизнь единственная разница между украинцами и русскими это то что у них дебилов 86% а у нас 73%.
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Из моего опыта общения с ЗЕбилами делаю вывод, что даже их животная ненависть (точнее зависть) к Порошенко не уменьшает из злобы по отношению к крымчанам, как к предателям.
В Крыму танцевать после референдума не стоило, в ЛДНР не танцевали, вот танцев там не было.
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«ВКЛЮЧИТЬ ВОДУ В КРЫМ И ВЫКЛЮЧИТЬ ATR - ультиматум Путина?» (с)
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Пусть мне домой воду бесплатно поставляет. Козлина
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Малоосадочная зима и очень жаркое лето . Крыму кизда . Все кремлёвские забегали . Хотят к маю пропихнуть воду в Крым. Смотрим на президента . следим , делаем выводы.
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какие еще выводы тебе нужны? Еще чтото не понятно ?
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Ох как зеленым припекает!
Вангую - Хйло поставил им условие - воду в Крым до начала сезона, т.е. не позже 1 мая.
Вот и засуетились как проститутка под клиентом.
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***** нужны победы - приближается день победобесия , громкие марши и парад в мае , а тут в Сирии наваляли смачных звидюлей , а где победы взять ??? .. в Украине , для того клоун и усажен , чтоб победы приподносить !!
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Если они украинцы то почему не ведут партизанскую войну, почему не оказывают сопротивление? Если они русские то почему мы им должны воду? Давайте будем в Польшу посылать электричество ведь там тоже украинцы, может польша к нам присоеденится?
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мерзкие твари, такую дичь втирают и не стесняются..
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сначала отвод позиций, теперь вода в крым... они над нами издеваются что-ли?
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А Вы все ждете помощи от жидов или кцапов ?
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Тихо и не заметно сдают УКРАИНУ. Мрак, за что погибают наши дети. ГАНЬБА !!!!
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Параша добровольно может вернуть Крым только Украинскому федеральному округу.
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Зеленский, вода.земля и пустота.

Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 154

Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.
Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.
Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -

Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".

Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.

Вопрос о земле. Этот вопрос никогда не был приоритетом Зеленского и интересовал его только с точки зрения собственной выгоды и как условие получения кредита МВФ.
Мы писали много по этому вопросу. "Стараниями" Ермака вопрос о "выгоде" для Зеленского благополучно завален. Кредит МВФ тоже.
Позволить себе растревожить "62% тех кто против" Зеленский не может - потому "референдум", "только украинцам".
Так что запомните навсегда , главной сутью того, что говорит Зеленския всегда является то, от чего он хочет отвлечь внимание созданием очередного информационного шума. Важно занять людей чем то другим и протянуть еще немножко, до очередного кризиса...Что же это?

Во-первых - это катастрофическая ситуация в экономике. Что неминуемо потянет за собой резкий рост протестных настроений и социальной активности. Теплая зима лишь отсрочила это, но дальше будет хуже. В связи с падением наполнения бюджета, надвигается секвестр бюджета, который может затронуть и социальные, защищенные статьи бюджета.. Невыплата зарплаты бюджетной сфере, пенсий, пособий, обязательных социальных платежей.

Собственно секвестр уже начался. Отказ от обусловленного Законом мартовской индексации пенсий - это и есть его начало. Характерно, принятый в не очень благополучном 2017 году этот закон выполнятся строго все время, не смотря ни на что. А вот "новые, красивые, прикольные" оказались для Украины хуже, чем война.
Никакие перестановки статистов в правительстве этого не решат. ОГВЗ которым с ювелирным мастерством умела управлять Маркарова, как источник поступления денег на текущие платежи себя исчерпал. Да и пользоваться этим нынешний министр Уманский особо не умеет. Кредита МВФ нет, как и людей способных с ним работать. Все рассказы Ермака о своих "американских" возможностях - пустой треп.
В-вторых - Зеленский теряет власть, как и контроль за ситуацией.

Слепленная из разномастных кусков партия Зеленского, получившая большинство в парламенте развалилась на группы и групки и начинает ориентироваться по принципу "кто больше заплатит". Мы не раз обращали на это внимание и не раз говорили, что наступит момент, когда парламентское большинство просто выйдет из-под контроля Зеленского.
Самая классическая иллюстрация этого - увольнение Рябошапки. Зеленский не давал команды его увольнять и демонстративно отстранился от этого решения, уехав в Санжары с двумя автобусами охраны и автобусом массовки.
Инициатором были структуры Коломойского которым удалось мобилизировать 179 членов "СН" добрав остальное среди"опзжподобных". Это классическое предупреждение в стиле Коломойского, как прошлогодний "блэкаут" на Банковой - "Я могу много!".Характерна внутренняя трусливость Зеленского - дистанциирование, отъезд, "это не мое дело, это депутаты", а после того как стало ясно что голоса Коломойский соберет - "Нет результата - пусть уходит". По этому принципу первым, вообще то должен уйти он сам ...

В-третьих - у Зеленского нет понимания, что делать. Главное желание - дожить до субботы и уползти в норку.

Как и все ограниченные люди единственной причиной всего он видит "происки врагов", а единственным выходом -усиление репресий. Отсюда "непотопляемые " аваковы и невменяемые "венедиктовы".

Этот маленький, смешной человечек не знает истории. История говорит, что украинский народ доверчив и его можно обмануть. Но запугать еще ни кому не удавалось.

Репрессии всегда заканчиваются репрессиями, начавших репрессии Начинай, Вова ...
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Саме так і є....є лицедій що паршиво грає роль президента,зебєня,тай годі.
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Кстати об этом говорили сразу что эти мудаки воду хотят подать своим хозяевам.
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очередной ******* из СН...де их токо набирали
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Гаранту поХ , рулят этим процессом из РФ , при поддержке наших олигархов .КАЛ . Ахмет . Тарута . Пинчук ( Кучма ) , Жеваго.Ярославский .Суркисы - все они ждут этого .как праздника .
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Кто-то не слышал в заявлении Рябошапки , когда его обвинял ЗЕ за общение с послами ЕС... Он заявил я собирал послов ЕС как делают все ветви власти, но я НЕ ЕЗДИЛ В КРЕМЛЬ НА ПЕРЕГОВОРЫ! Что-то еще добавить надо?
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Как говорил Жванецкий, вместо того, чтобы сказать им - "Суки, что же вы делаете", мы думаем - "Суки, что же они делают". Молчать нельзя, категорически!
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Забота об оккупантах ведет лишь к продлению их оккупации украинской земли, к новым арестам, пыткам, исчезновению людей, к выжиганию всего украинского, к продлению власти уголовников и бандитов над людьми. Именно этого и хочет господин Качура.
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Все это планируется в РФ , как и положено на период посевной ,что бы народ был занят и глотнул . Тут надежды на тех ,кто начнет сопротивление . а таких по ТВ передачам ходит сотни ,а начнут , то по старой нашей традиции и народ подтянется .Мирослав Гай , давай начинай , вас же много .что бы начать !
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*******. Это как, чтобы люди видели что о них заботятся? Он не понимает что Крым оккупирован, и от людей там не зависит ровным счётом ни чего.
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А если руки вверх и очко подставить,
то тебе еще и денег дадут.
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Осталось пригласить зелёных челевечеков в Киев и попросить забыть всех о 15ти тысячах убитых на востоке. Дипломатия по-Украински.
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так они уже в Раде. 260 с лишним членов партии власти.
Кстати фирменный цвет "слуг народа" зеленый.

Эти тупые овцы жмут кнопки не думая ни грамма о стране.
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склоняюсь , что будут в Киеве и Зеленые человечки , ведется ассимитричная война когда сначала все подрывают изнутри .
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медленно со скрипом, но все же хремль проталкивает и реализовывает свой план руками ермака, а ЗЕ, кулебы,арахамии, качуры лишь винтики в этом процессе
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Кремлевскую агентуру, пробравшуюся во власть, нежно валить немедленно
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Аргумент Железный , - подать воду Нашим людям , - А кто это Ваши люди . 30 тыс группировка русских 800 тыс завезли и поселили . 1.5 мил Выехало Украинцев. Для тех кто остался воды Хватит, не нужно их Обворовывать . А себе воду Ищите .
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Вот это конченые, все там без исключения во фракции-пачкой нужно за предательство сажать!
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У Качуры сосед отжал балкон, он попросил что бы жена дала соседу *********, теперь надеется, что если ему понравилось он вернётся
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Дать ему украинский флаг и запустить в Крым. Пусть показывает что мы о них думаем!!!
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яка нах вода? хто окупував крим той повинен посточати воду!
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вообщем, ванга была права: клоуна в президентском кресле прибьют на сорок третьем году его бестолковой жизни.
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какой парад? это криворожская синагога во всех проявлениях мыролюбности и тамжынашелюдизма.
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эй, жиденя зелупинскойе, зеленскойе лайно, чем раньше ты, долбо*б покинешь Украину, тем больше шансофф тебе и твойим ублюдкам и твойим дебильным ражательам остаться в живых. пшьло на ***, урррод! саси юух ***ла, не захлебнись 3,14дарас. сдохни!
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нельзя писать жыдня. нужно писать мыролюбные реформаторы.
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МАЙДАН давненько не собирался.
кажется - пора !
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Зє!льона плєсєнь вхопилася за ту воду в Крим і розхилитують в турборежимі як ті зомбі

Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7127
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..может тогда коньячка по каналу то запустить "украинцам" тамошним? Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 339...сала фурами червонца известного подогнать? Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5108..че уж мелочиться то... Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 339...
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Проблема не столько в том, что Зеленский и его окружение - жалкие ничтожества. Проблема в том, что пока не видно конструктивной работоспособной команды, которая смогла бы их заменить и начать исправлять массу уже наделанных ошибок.
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А це лише початок. Якщо не скинути моніку то буде жопа. Яника теж повернять. А майдан засудять.
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Дебилы, напишите в очередной раз, что если соя возмущается, то всё правильно он говорит! Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6341
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А давайте у Качура отожмем автомобиль, и скажем, что бы бензином заправлял ибо ездить не неначем)
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качуре и иже с ним.......попробуйте, поэксперементируйте - результат не заставит себя ждать - дадут по культяпкам.
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понабирали дебилов по объявлению на заборе с адресами наркодилеров закладок - вот теперь получайте, 73%ные зебилы.. на нашу голову
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"Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что поставки воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволит вернуть территорию под контроль Украины" - Он так заявляет, а не "считает"! А "считает" - это нелепый в данном случае журналистский шаблон и подмена понятий. Так можно подумать, будто он так говорит, ибо искренно верит в это и действует в интересах Украины.
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пора ребятки собирать палатки потому что это гниды затащат нашу страну обратно в лапы *****
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Я думаю их надо начинать п---дить а лучше топить или вешать кацапских приспешников
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