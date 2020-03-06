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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине проверяют 9 человек на возможное заражение коронавирусом, - Минздрав

В Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на утро 6 марта проверяют девять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Центр общественного здоровья поступило девять сообщений о подозрении на заражение COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - указывается в сообщении.

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Отмечается также, что по всей территории страны продолжаются учения на случай фиксации коронавируса.

"Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. У нас есть инфекционные боксы, около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - отмечают в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3179867
 
 
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херовирус,а не коронавирус! задолбали панику поднимать.
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Китай вот не поднял и теперь он по всему миру...
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