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 Политика Украины
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Все про:посол (1363) авиасообщение (478) Кулеба Дмитрий (271) деоккупация (392)

 Сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, - Кулеба (обновлено)

Новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у Украины есть две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма. Сценарии при этом могут рассматриваться разные.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Lb.ua, об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "1+1".

"Безусловно, стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене. Поэтому сценарии могут рассматриваться разные. Это пространство дипломатии - находить компромисс. Но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - сказал Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос телеведущей относительно возможного возвращения послов, возобновления авиасообщения с Россией.

Напомним, ранее Кулеба назвал вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым одним инструментом деокуппации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом

Украина и Россия прекратили авиасообщение с 25 октября 2015 года.

МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова 23 февраля 2014 года. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года.

10 февраля 2020 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву. В свою очередь в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было

Источник: https://censor.net.ua/n3179865
 
 
 Топ комментарии
 
Оххохо, понеслась звезда по кочкам. Воду в Крым, возвращение послов, авиасообщение, что дальше? Пионерские галстуки? Голодомор?
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Дипломаты начинают работать с врагом только после окончания войны, объясните этому ватнику, война с РФ еще не закончена.
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Тобто Кулеба вже починає говорити про дипломатичні та інші стосунки з агресором. Ви задоволені своїм вибором, зебіли?
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Дипломаты начинают работать с врагом только после окончания войны, объясните этому ватнику, война с РФ еще не закончена.
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в черепній коробці віслюка війни вже нема - там порожньо і ніхто не стріляє Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 4465
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ЭТОТ КРЕМЛЕДИПЛОМАТ работал на Яныка верно и ПРеданно , его папка совдеповский ( а значит ГЕБЕННЫЙ) дипломат в гражданском со стажем , закончивший недавно карьеру службой в Казахстане - а оно, кулябистое внедрено по семейной традиции в дипломатии в гражданском от Кремля.
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я не могу понять шо за новости сегодня? то вода оккупантам то авиасообщения, откуда эта шалупонь повылазила? шо це за кулаба я его вижу первый раз и надеюсь последний.
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ЗЕбанарий таки взял четкий курс на капитуляцию и всепрощение Роиси.

Будем еще чего-то ждать?
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Они это с первого дня делали, но это то что хочет быдло под названием 73 процента. Они хотят мира с русней, и похоже они получат своё
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Ну так их кишки первыми и будут наматывать на штыки русские миротворцы.

Этим тупым голодранцам-то бежать некуда и не за что.
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Оххохо, понеслась звезда по кочкам. Воду в Крым, возвращение послов, авиасообщение, что дальше? Пионерские галстуки? Голодомор?
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Что дальше ?!!! Начнут судить хунту , ну и обратно в таежный союз , 73% маларосов хотят парашу и пучхе ( у него в глазах мир)
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таки да.

кто не учит историю - обречён на её повторение (С).
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ПАРАД В КОЛОРАДОЧКАХ У СТЕН КРЕМЛЯ С ПУЙЛОМ В ЗАСОС!
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Сибирь пустая, работать некому, а китайцы - зараженные, не пускают. вперед, в Сибирь.
Ах какая была страна! - Путин плакаль.
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Неудивлюсь если скоро вместо Першого станет ОРТ
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Просто мрази,слов нет.Где все люди,которые были на Майдане?
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а им 6 лет показывали Г+Г и шария.
и они усе тапереча за-бубачку.
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Хтось на Донбасі, хтось в землі, хтось в госпіталях, а деякі (такі як я) зневірилися в цій "уставшей" хохляцькій бидломасі, яка вибирає уклонистів-малоросів і капітулянтів. Тому я, наприклад, в момент Х приїду в Київ зі зброєю і з квитком в один кінець.
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а соколи сАбакова вам устроят тьоплий прійом
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і який план? П1341ть всєх подряд? А якшо вони нас? І ше: от переб'ємо всіх плохіх дядь, а шо далі? Успокоїмся і розслабимся в переможному кайфі та знову віддамо владу нєгодяям та падонкам?
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а поки в Києві палатимуть шини, ***** пройде по "новоросії" аж до Дністра
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Тобто Кулеба вже починає говорити про дипломатичні та інші стосунки з агресором. Ви задоволені своїм вибором, зебіли?
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Многим походу стыдно ,но у нас так уже не первый раз,янык ростовский может подтвердить Простір дипломатії - знаходити компроміс, - Кулеба про можливе повернення послів і відновлення авіасполучення з РФ - Цензор.НЕТ 9801
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Им по...ер. Большинство из них неграмотные, некоторые для прикола, а часть как раз этого хотела Простір дипломатії - знаходити компроміс, - Кулеба про можливе повернення послів і відновлення авіасполучення з РФ - Цензор.НЕТ 2712
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Выбрали 73% уродов Зебила и теперь это прокацапское падло берёт реванш по всем фронтам.
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В этом новом уряде что все приспособленцы и предатели?
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А них "страна" там, де в миску більше каші кинуть.
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Тобто, на зраду України взяла курс вся команда а не один дурень міністр
Схоже, відпочинок на вихідні найближчим часом накрився
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Проблема в тому, що коли зедовбо..**** кажеш, що іде війна з **********, то він каже - що то не війна.
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и раненых в госпиталях нет. ни разу не пришел в госпитали к раненым за 9 мес. были бы там евреи - пришел бы, а они все в квартале, в Раде и Кабмине.
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На фоне последних назначений в кабмин, начинает нравиться ублюдок Порошнеко! Два ****** уже проявились. Сколько их еще?
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...вот и весь ваш "компромисс", уроды зеленые... Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 1876
Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 1624
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готовимся к военной переходной администрации....а все это - будет болтаться у сортиров...
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Есть два варианта
1 Валить отсюда
2 Рубать этих ублюдков на куски и скормить собакам
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Сцинарій у Зє!льоной плєсєні один: деокупація Криму та Донбасу шляхом окупації всієї України. От вам і територіальна цілісність, яку обіцяв Зє!біл. А ви про шо подумали?
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Сдачу Украины под рашистское иго теперь перевели в турборежим! Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 1232

СН(Г)
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Выборг был захвачен у Финляндии и оккупирован эрэфией 80 лет назад, в 1939 году. С тех пор Финляндия стала процветающей державой, с высоким уровнем жизни, членом ЕС, и тд и тп. И что, Выборг вернулся??? Херня это все и сказки для дурачков.
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и 50 лет платили репарации, дань и терпели оккупацию. 2 поколения финнов расплачивались.
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Похоже самокатчик сопротивлялся обнимашкам з московитами .........
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Новий уряд разом з ЗЄшоблоюце не про Україну !
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вот зачем Зебеня ездил в Оман и встречался с ФСБ-никами., вот зачем срочно понадобился новый Кабмин, новый МИД и Минобороны. Какой-то политолог московский об этом предупреждал и говорил: Путин будет разваливать Украину изнутри, - и поставил для этого вместо Суркова Козака. Решили постепенно мелкими шажками добивать Украину через сепаров и колаборантов и языкатых СМИ.
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Вали на Росію чмо... І там цю ахінею неси слуга уродів.
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Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 6292

Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM

"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
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вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами
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Зебіли здобули нову владу, що здобули то здобули.... Подонки.
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Понимать его стоит так, у нас типа ничего не отжимали, с нами не воюют, всё это был глубокий медвежий сон, а значит можно летать друг к другу в гости , пускать воду "братьям" и как итог готовиться в дальнейшем к президентству кума
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мдя, путинские войска зашли с тыла...
век живи - век учись.
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Згоден.Кулєба вибачається і подає у відставку,а натомість не валяється в смітнику і не гойдається на дереві.
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Если к Кулебе ворвется домой насильник и начнет фаршировать его жену, Кулеба тоже будет искать "дипломатический шлях" и предлагать насильнику подержать ее за голову в обмен на то что потом насильник разрешит ее поцеловать?
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сегодня эти твари вскрылись по полной, оказывается что бы оккупант ушел нужно дать воду и сосаться с ними в засос.
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Щоб ви видохли, компромісники хренові!
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мразь, он же сидеть за аварию должен, он же у них на крючке полностью
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"...Да кулебяку сделай на четыре угла..."©
(Н.В.Гоголь, "Мёртвые души")
А из Кулебы кулебяка получится?
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Если дипломатия живет за счет жизни простых украинцев,которые погибают на фронте. То грош цена такой дипломатии. Ваша дипломатия говорит о том ,что Украина живет в двух мирах:с одной стороны эьо война,с другой это отрицание войны и тут уж извените надо сделать выбор. Другого пути нет .
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Вже навіть курва і не ховають своі хотелки підставити своі дупи *******... Файна була краіна... і перспективи були добрі. Amen
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нормальный был дипломат и патриот этот Кулеба - а как опустили в зеленое месиво - так сразу переобулся - или Ермак ему диктует?
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Та я думаю там , у цьому зеленому болотi по iншому нiяк , або ти зелений (довбо,еп) або ти нiхто i звати тебе нiяк
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Французи з гітлером теж знайшли компроміс у 1940р.
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Нужно сделать из Зе-команды ЗЕК-команду. А главный Зе уже подготовил вертолёт в зе-ОМАНду?
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Вчи історію, починаючи з Богдана Хмельницького ! всі договори з росією - суцільне лайно! Важлива лише Пермога, бо лише вона дасть мир і процвітання Україні, але ви І ваша зелена тошніловка на перемогу не здатні, бо під керівництвом Клоуна це не реально! ( І ще одне, якщо ви вмовляєте нас забути про вбитих та поранених, то ви точно влада дебілів !!!)
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Дуже вчасно - саме у розпал розповсюдження короновырусу
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******* не знает
что самолеті летающие к мацкалям
ТЯЖЕЛЕЕ воздуха
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Для Зеленского, Кулебы и прочей зе-команды капитуляция Украины - это просто компромисс.
Почему? А вы обратите внимание, что когда речь заходит о компромиссах, то речь идет только и только о сдаче позиций и национальных интересов Украины, но никак не России. В итоге Украина сдаёт всё, Россия - ничего. Украина теряет всё, Россия приобретает Украину.
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Він розраховує на інвестиції росіян в українську економіку? Тих, що розпиляли і покрали наші заводи з Донбасу? Він ідіот чи зрадник?
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Це НЕ компроміс, а співпраця з ворогом. Статт 111 , Державна зрада"
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Любителям кацапского говна послы не нужны, они его и так жрут ложками.
Это гос переворот. Во власти враги Украины.
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Где же вы, Пламенные Барцы с Поршенко?
Отчего-то вас тут не видать, а?
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