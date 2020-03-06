 Сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, - Кулеба (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Lb.ua, об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "1+1".
"Безусловно, стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене. Поэтому сценарии могут рассматриваться разные. Это пространство дипломатии - находить компромисс. Но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - сказал Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос телеведущей относительно возможного возвращения послов, возобновления авиасообщения с Россией.
Напомним, ранее Кулеба назвал вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым одним инструментом деокуппации.
Украина и Россия прекратили авиасообщение с 25 октября 2015 года.
МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова 23 февраля 2014 года. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года.
10 февраля 2020 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву. В свою очередь в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ.
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Будем еще чего-то ждать?
Этим тупым голодранцам-то бежать некуда и не за что.
кто не учит историю - обречён на её повторение (С).
Ах какая была страна! - Путин плакаль.
и они усе тапереча за-бубачку.
Схоже, відпочинок на вихідні найближчим часом накрився
1 Валить отсюда
2 Рубать этих ублюдков на куски и скормить собакам
СН(Г)
Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM
"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами
век живи - век учись.
(Н.В.Гоголь, "Мёртвые души")
А из Кулебы кулебяка получится?
что самолеті летающие к мацкалям
ТЯЖЕЛЕЕ воздуха
Почему? А вы обратите внимание, что когда речь заходит о компромиссах, то речь идет только и только о сдаче позиций и национальных интересов Украины, но никак не России. В итоге Украина сдаёт всё, Россия - ничего. Украина теряет всё, Россия приобретает Украину.
Это гос переворот. Во власти враги Украины.
Отчего-то вас тут не видать, а?