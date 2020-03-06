 Неизвестный взорвал петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная" в Киеве, никто не пострадал

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Facebook.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо. Метро работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители занимаются установлением и задержанием правонарушителя.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о взрыве неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.