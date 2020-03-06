EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  696  5
Все про:взрыв (4449) Киев (18650) Метрополитен (668)

 Неизвестный взорвал петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная" в Киеве, никто не пострадал

Пассажир подорвал петарду в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная".

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Facebook.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо. Метро работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители занимаются установлением и задержанием правонарушителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о взрыве неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.

Неизвестный взорвал петарду в вагоне метро на станции Вокзальная в Киеве, никто не пострадал 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179863
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а новость про того неизвестного, который пёрднул тут будет ?
 показать весь комментарий
 
Не оскудевает идиотами благодантый украинский чернлзём.
 показать весь комментарий
 
 
А если бы пассажиры натолкли его так, чтоб и следующему заказал "озорничать", то гораздо меньше наглело бы всякое зеленое говно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх