EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  747  26
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4794) нормандская четверка (1104)

 Мы работаем над тем, чтобы обмен удерживаемыми лицами был в марте, а встреча "нормандской четверки" - в конце апреля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте текущего года и встречи глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце апреля.

Отвечая на вопрос журналиста в пятницу в Полтаве, состоится ли "нормандский саммит" в апреле и будет ли обмен удерживаемыми лицами в марте, глава Украинского государства сказал: "Сейчас встреча (Трехсторонней контактной группы. - Ред.) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом вопросе – в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, - мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как Россия пытается загнать Зеленского в нормандский формат. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179862
 
 
 Топ комментарии
 
А воду в Крым к 9-му мая...да осел?
 показать весь комментарий
 
Пом не пора выность этого дегенерата кривыми рогами на Ростов или на днестр.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сантехнік шмигаль вже працює над планом індивідуального постачання "українців" крисму Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7768
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю завозить воду в жестянных банках и давать их крымчанам только по предъявлению украинского паспорта.
 показать весь комментарий
 
 
Пом не пора выность этого дегенерата кривыми рогами на Ростов или на днестр.
 показать весь комментарий
 
 
Шоб ЗЕ сдох самой нехорошей смертью в самое ближайшее время.
 показать весь комментарий
 
 
...работай над тем, чтобы папе с мамой жилье в ростове купить, осел... Мы работаем над тем, чтобы обмен удерживаемыми лицами был в марте, а встреча "нормандской четверки" - в конце апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8083
 показать весь комментарий
 
 
Вы за эту ммразь не переживайте ,.оно миллионы получило за зраду Украины ,а недвижимости у 🤡 🤢клоуна хватает
(В Крыму в Италии итд )
 показать весь комментарий
 
...я не против, чтобы это чмо со свем своим выводком прямо сейчас у**ехало в Италию Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9678
 показать весь комментарий
 
и вода в крым должна пойти до встречи с "солнцеликим". зе-шмаркля рвется лизать очко х#йлу, а за это нужно платить суверенитетом Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Ты уже собачку из Уханя вывез,не?Лично же обещал, работничек..
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос не поставлен стратегическим образом, не сделан более или менее адекватный анализ косяков правительства Гончарука, не предложена новая программа. Никак не отметился в этих процессах и президент. Его выступление в парламенте - ниже плинтуса. Он выхватил отдельные куски, но так и не смог их сложить в единое целое.

Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.

генерал-лейтенант СБУ, народный депутат Верховной Рады Украины 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, носящий звание Героя Украины, Григорий Омельченко в интервью телеканалу ATR сравнивает Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, а также заявляет, что у Зеленского - комплекс Наполеона.

Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
 показать весь комментарий
 
 
с каким,нахрен, Гитлером ?? Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7132
вы его еще с Маргарет Тетчер сравните..
 показать весь комментарий
 
вислюк оманський поспішає і воду в крим дати й спілкування з парашкою відновити...Слітала в оман падлюка
 показать весь комментарий
 
 
Не хочу навіть коментувати цього ушльопка.
 показать весь комментарий
 
 
Что бы впредь ни делал Зеленский, он все равно идет к краху - эксперт Март 6, 2020Без рубрикиКомментарии

Выход из тупика один - полный роспуск парламента и перезагрузка власти…
За большинство министров голосовали «пакетом» прежде всего потому, что этот состав правительства формировался «с колес» в максимально сжатые сроки. Некоторые кандидаты в министры даже не знали, что их внесли в шорт-лист списка кандидатов, и не знали, что вокруг их должностей ведутся консультации.
Такой комментарий привел сегодня для «Главреда» политический эксперт Анатолий Октисюк.
В тему - Тимошенко: возня со сменой Кабмина - лишь попытка Зеленского отвлечь внимание от его провалов. Видео
Представления по министрам обороны и иностранных дел всегда голосуются отдельно, так как их, согласно Конституции, в Раду вносит президент. И за них чаще всего должны голосовать без каких-либо проблем, так как это конституционные полномочия.
Ну и еще одна причина пакетного голосования в том, что в этом правительстве достаточно контраверсийных и спорных министров - как тех, кто ранее уже был во власти, или тех, кто имеет неоднозначную репутацию.
Например, тот же Арсен Аваков, против кого выступает значительная часть депутатов, в том числе, и из числа монокоалиции.
Да и, помимо этого, за каждого министра по отдельности набрать голоса гораздо труднее.
Такой Кабмин плох тем, что общество и депутаты даже не имели возможности изучить этих кандидатов.
Не было никакой программы действий - перед тем, как правительство назначают, то оно должно показать хотя бы какой-то проект того, что они собираются делать. Тут этого не было - хоть и были выступления с места перед назначением, этого все равно мало.
Сейчас усиленно ищут кандидатов на оставшиеся министерства. Потому что выход Бородянского, Оржеля и Милованова не входил в планы «слуг». Но вопрос в том, что кадров для этого почти нет.
Опять-таки, если говорить об уровне доверия, то вряд ли он будет выше, чем у предыдущего правительства Гончарука.
Запущен необратимый процесс к кризису легитимности правительства как института и самого парламента.
Что бы ни делал Зеленский, он все равно будет идти в этот политический тупик. И выход из него один - полный роспуск парламента и перезагрузка власти.
Нынешняя полумера не будет иметь стратегического успеха, разве что тактический - и в политических кругах это уже осознают.
 показать весь комментарий
 
Знову привезете в Україну віртухаїі і малоросів? А що взамін? Нашу територію, чи поступки в управленні державою?
 показать весь комментарий
 
Появилась довольно забавная фотография встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с российским пидером Владимиром Путиным, которая состоялась 5 марта в Москве. Снимок вполне тянет на статус "фото дня".
***** смотрит как шавка.
А серьёзный сконцентрированный взгляд Эрдогана говорит - чувак, я с тобой шутить не буду:
Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2451




 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх