 Мы работаем над тем, чтобы обмен удерживаемыми лицами был в марте, а встреча "нормандской четверки" - в конце апреля, - Зеленский

Отвечая на вопрос журналиста в пятницу в Полтаве, состоится ли "нормандский саммит" в апреле и будет ли обмен удерживаемыми лицами в марте, глава Украинского государства сказал: "Сейчас встреча (Трехсторонней контактной группы. - Ред.) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом вопросе – в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, - мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат", - добавил Зеленский.

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