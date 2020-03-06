 Кабмин будет искать технический механизм поставки воды в Крым, но он возможен только после деоккупации, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вчера Денис Шмыгаль заявил, что мы должны заботиться о своих гражданах. И в тот момент его фраза была вырвана из контекста: он сказал лишь о том, что каждый гражданин, если Крым украинский, граждане которые там находятся - это украинцы, и он, как руководитель правительства хотел бы, чтобы граждане, которые там находятся - чувствовали все-таки, что о них заботятся. Он сегодня во время парламентского выступления своего сказал, что сейчас технического механизма поставлять воду нет", - сказал Качура.
"Кабинет Министров, я общался с ними, будет такой механизм искать. Но он возможен только после деоккупации Крыма", - добавил он.
Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
думаю что ради того, что бы воткнуть во власть прокремлевского министра обороны под шумок смены всего Правительства , и что бы народ не сразу разобрался, что произошло...
И все произошло сразу после встречи Ермака с Козаком в Минске....
Попали ми усі. Як тепер виборсатися
Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM
"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
Куда пропал, "националист" недоделанный ?
Тут работа есть для националистов - Шморгалями заняться - а националисты по кустам.
Невизначеність з МВФ, змусила іноземних інвесторів розпродавати українські євробонди.
Morgan Stanley дав рекомендацію продавати євробонди України.
Як повідомили НВ Бізнес, в декількох інвесткомпаніях України, на зовнішніх ринках інвестори продовжують розпродаж українських євробондів.
Сьогодні за півдня ці цінні держ.папери подешевшали на 3 відсоткові пункти.
«Інвестори зовнішні в шоці, і почали розпродаж», - повідомив фахівець з торгівлі борговими цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.
Як розповів НВ Бізнес трейдер групи ICU Віталій Сівач, інвестори різко негативно сприйняли перестановки в Кабміні. «Сьогодні ціна на євробонди Україна 32 знизилася аж на 3% (вчора - на 1%), і падіння триває. Інвестори побоюються, що новий Кабмін знизить швидкість проведення реформ, відстрочить підписання програми з МВФ і збільшить фіскальний дефіцит, який нічим покривати», - пояснює він.
За його словами, якщо ці побоювання виправдаються, то Мінфіну дійсно буде не просто обслуговувати зовнішній борг. «Прибутковість виросте настільки, що фактично перекриє доступ на первинний ринок. Чим Мінфін в такому випадку буде здійснювати погашення облігацій не зовсім зрозуміло. Також незрозуміло, де буде курс в цьому випадку», - вважає Сівач.
Вчора, на новині про зміну уряду України, євробонди подешевшали на 1 п.п.
В ОВДП іноземці переважно продають і виводять гроші на інвестрахунки для покупки валюти.
"В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета[21], который закончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работал." -- википедия
Зеленский убил свое будущее.
Наверное, сложно осознать, что во всем, что здесь и сейчас творится - виноват ты один. И сейчас происходит то, что происходит: любой кабмин будет пытаться разгребать то, что наделал предыдущий (при каденции Зеленского) - и может только глубже погружаться в трясину.
Самое мешающее в этой ситуации - это токсичность фигуры президента. Конкретного президента:
- от которого ушли инвесторы;
- которого высмеивают иностранные лидеры и сми;
- который разваливает обороноспособность страны;
- с которым уже не хотят работать;
- которому не верят;
- на которого нельзя положиться ни как на гаранта, ни как на руководителя, ни как на мужчину, выполняющего свои обещания.
В Украине может быть теоретически и был бы возможен вариант хорошей президентско-парламентской системы правления, но не при Зеленском.
Поэтому, наблюдая сегодняшний день в Верховной Раде, понимаю еще отчетливее -- не будет никаких 5 лет у этого преЗЕдента.
С одной стороны, серьезный инвестор готов бы инвестировать под гарантии - но не от этого "гаранта".
Он готов был это делать под слово и репутацию Пороха, и он это делал, но сегодня - "дураков" все меньше.
С другой стороны - среднестатистический гражданин Украины в большинстве своем не готов нести деньги государству, наблюдая этот турборежим схлопывания экономики.
Поэтому, депозиты - сворачиваются, деньги выводятся, наличность нужна самому и многие проекты люди ставят на паузу.
Деньги не идут ни с низу, ни с верхов. То, что капает - это может и много для чьей-то зарплаты, но очень мало для потребностей страны.
Вакуум. Замкнутый круг - а кредиты, похоже, под такую экономику тоже ждать глупо.
И кого бы ты ни назначил в министры, твоя токсичность, как конкретного президента, и твоя неумелая политика будут отталкивать и низы, и верхи.
Одно понятно: все это закончится быстрее, чем было кем-то запланировано.
Е.Кудренко
После "мокрых" лет в Крым пришла серия сухих. Крымчане это хорошо знают.
Если не подать воду в Крым то абсолютно всем и в раше и на западе, и в первую очередь крымчанам, станет понятно, что
Крым без Украины существовать не может
Микита Сергеевич ведь не дурак был.....
Что происходит вообще? Зачем поднимается эта тема?
КТО-ТО ПРОСИЛ ВОДУ?!!!
То же самое с пенсиями на Донбасс. Ну предоставьте документально подтвержденный список, сколько там пенсионеров, кто не получает.
НАЗОВИТЕ ХОТЯ БЫ ИХ КОЛИЧЕСТВО!!!
Это манипуляции, вбросы в информпространство, кто-то делает девиденты с этих тем.
вы что-то пропустили ?
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?