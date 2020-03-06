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 Политика Украины, Экономика
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 Откровенный разговор с бизнесом и лоббирование на внешних рынках, - Шмыгаль рассказал о плане по развитию промышленности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о своей стратегии развития промышленности Украины.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Шаг №1 - получить ответы от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно. А это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги. Поэтому первый шаг - это откровенный разговор с бизнесом. Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем", - заявил Шмыгаль.

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"Далее работа на внешних рынках, для того чтобы развить наш экспортный потенциал. Сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами искали для себя сбыт", - добавил премьер.

"И третье, это создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса. Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого – то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, чтобы создать эти условия. Это будет безотлагательно", - акцентировал Шмыгаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179859
 
 
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ФОПы разумеется скажут что без кассовых аппаратов они жить не могут...и попросят еще увеличить ставку единого налога...ну или совсем его отменить...так как на общей системе им будет лучше...
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Дегенерата опять придется менять максимум через 1%3 года.
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Короче, будем делать то, что скажет ахметов
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Они до Яценюка добрались. Теперь хотят, чтобы последний зашел к ним в правительство и занялся экономикой. Завал у зебилов тотальный.
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Вряд ли Сеня пойдет на это...
Но а если таки пойдет...то он будет идиотом...
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Если он не знает, что нужно снизить налоги, убрать ограничения на ведение бизнеса и движение денег, то зачем он полез на эту должность?
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