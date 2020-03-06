 "Неправда и манипуляция", - Шмыгаль о ликвидации Национальной службы здоровья

Об этом сказал премьерм-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы депутатов о том, планируют ли отменить НСЗУ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается НСЗУ - это неправда и манипуляция", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец также сообщил, что Национальную службу здоровья ликвидировать не будут, поскольку она является прототипом государственной медицинского страхования.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

Реформа первичной медпомощи началась в 2018 году. В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 1 апреля 2020 года изменения финансирования должны были начаться на уровне стационарной медпомощи по всей стране .