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 Политика Украины
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Все про:НСЗУ (32) Шмыгаль Денис (35)

 "Неправда и манипуляция", - Шмыгаль о ликвидации Национальной службы здоровья

Информация о возможной отмене Национальной службы здоровья при Министерстве здравоохранения не соответствует действительности.

Об этом сказал премьерм-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы депутатов о том, планируют ли отменить НСЗУ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается НСЗУ - это неправда и манипуляция", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец также сообщил, что Национальную службу здоровья ликвидировать не будут, поскольку она является прототипом государственной медицинского страхования.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

Реформа первичной медпомощи началась в 2018 году. В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 1 апреля 2020 года изменения финансирования должны были начаться на уровне стационарной медпомощи по всей стране .

Источник: https://censor.net.ua/n3179857
 
 
 Топ комментарии
 
Все ваше зелене шобло є неправдою і маніпуляцією.
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Это вы с вашим президентом-клоуном и являетесь кремлевской манипуляцией для подрыва и разрушения Украины!
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Все ваше зелене шобло є неправдою і маніпуляцією.
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Это вы с вашим президентом-клоуном и являетесь кремлевской манипуляцией для подрыва и разрушения Украины!
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но психушки и тубдиспансеры эти падлы позакрывали
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Очень жду,чтоб Порох сказал:"Люди,берите палки и камни в руки,пора!"
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После петляния с крымской водой в первый же день премьерства "неправда и манипуляция" намертво приклеились к плеши Шмыгаля. Надо иметь талант так рушить свою репутацию.
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...шмыга, манипуляция это то, что твой папаша делал с твоей мамашей, мудло ты зеленое "Неправда і маніпуляція", - Шмигаль про ліквідацію Національної служби здоров'я - Цензор.НЕТ 9334
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Vlad Nevzorov

При пані Уляні Супрун та «баризі» Порошенко операції по встановленню сердечного стента була безкоштовною, а після зеленого покращення вона коштує 44К гривень.
Для багатьох «сердечників» це питання життя або смерті і не всі мають ті гроші.
«Покращення» вбиває людей.
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клиника барис требует всё ликвидировать и деньги отдать ей. И точка.
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