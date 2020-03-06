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 Политика Украины
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Все про:назначение (1560) Кузьменко Евгений (443) Оппозиционная платформа - За життя (43) Офис генерального прокурора (139)

 В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники

Нардеп от ОПЗЖ, замглавы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Георгий Мамка с большой долей вероятности может быть назначен заместителем генерального прокурора.

Об этом в статье "Рябошапку долой, но перед кем? Зеленский вот-вот определится с новым генпрокурором" пишет журналист Цензор.НЕТ Евгений Кузьменко.

"По данным "Цензор.НЕТ", кого бы ни назначили генеральным прокурором, в заместителях у него с большой долей вероятности окажется нардеп от "ОПЗЖ", замглавы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Георгий Мамка. Это кадровое решение станет благодарностью за участие фракции ОПЗЖ в голосовании за отставку Руслана Рябошапки", - говорится в метариале.

Отмечается, что 33 нардепа "ОПЗЖ" проголосовали  и за назначение премьером Дениса Шмыгаля. После чего министром здравоохранения стал уже занимавший эту должность при Януковиче Илья Емец.

"А вот чем займется в ГПУ г-н Мамка и, главное, кто станет его шефом - со 100% вероятностью предсказать сложно (хоть мы и попытались). Дело в том, что решение принимает президент…а он у нас человек импульсивный…а с импульсами, как известно, можно работать, анализировать, систематизировать, использовать…", - отметил Кузьменко.

По словам журналиста, при уже очерченном круге претендентов неожиданности все еще возможны - "от верного Баканова до какого-нибудь совсем уж одиозного страшилища".

Читайте полный текст стать здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179856
 
   
 Топ комментарии
 
У меня так и вырывается изнутри, " Что мать его происходит сегодня????"
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Янукович возвращается,вот что происходит.
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Ну что зебильё...?? Лишь бы не Порошенко...да?? Не дал вам бог мозгов...так и подохните идиотами....
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У меня так и вырывается изнутри, " Что мать его происходит сегодня????"
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Янукович возвращается,вот что происходит.
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Этого сторонники зеленскогог наверно не ожидали...и противники кстати.
Кокойта позор...
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Не реагируйте на фейки, и вам сразу станет легче. Никакого опзж в прокурорах не будет
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Те, що сьогодні відбувається - це результат того, що сталося рік тому назад. Підготовка до підписання капітуляції перейшла в "турборежим" (мабуть піджимає 9 травня).
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та давайте не стесняйтесь, всех рыгов, к этому все шло.
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звинайте - ошибся малость - не Кузьмин так - Мамка))))))
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часть тех кто сделал, этого хотели, а остальная часть вообще не знали что хотели.
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Они хотели посадить Порошенко, но так, до сих пор, не могут сказать - почему они этого хотели...
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Ну что зебильё...?? Лишь бы не Порошенко...да?? Не дал вам бог мозгов...так и подохните идиотами....
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у потроха было 5!!!лет почему никто из рыгов не сидит????
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Як у старому анекдоті, коли іноземець просить перекласти "розмову" двох нетверезих воловиків. Переклад : ВІН ЙОГО МАМУ "ЗНАЄ".
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Зашибись !! Ненавязчиво Украине опять одевают парашинское ярмо .
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Не впевнений! Хоча неформально коаліція СН+ОПЗЖ створена! І тепер опзж має право на місця у владних структурах!
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Де вони таких викопують? Як не Шмигаль, то Мамка. В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники - Цензор.НЕТ 7504
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А кто там рассказывал, что Порошенко заодно с ОПЗЖ действует, а патриотичные Слуги этому коварному сговору противостоят? А где комментарии, что Зеленский никогда с Медведчуком ни-ни?
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С такой фамилией на зону товаришЧу надо...а не в прокуроры....там мамку быстро оприходуют....
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Так бывает в банановых республиках, где рарод не выходит на улицу требовать независимого генпрокурора. А что вы хотели, что хоть какаято мутная партия назначит кото-то кто их самих закопает без давления?
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часть тех кто выходил война забрала, остальных или посадили или запугали.
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Той, хто хоче допомагати окупантові, сам і є окупантом.
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А зебилы рассказывали, что Сакварелидзе будет прокурором...
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И Саакашвили - премьер-министром...
Хоть в своих мечтаниях зебы их выбрали, когда избирали Голобородько, а избрали Зелемойского...
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Ген.прокуров нужно, чтобы назначал Лондон, а эти обычные воры в законе ,только в фирменом прикиде😂😂
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Да... чего там уже мелочится... пшонку назад поставьте. Опыт серьездный и как "новое" лицо сойдет. Е...аное дно.
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Кузьмин более опятный во всех делах от Мамки .Не верю.Пшонку скорей вернут .
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я опзж-енное децтво его вспомнил. жалосливое. и зачем его мамка родила?
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Ну судя по развитию событий, высказываний нового министра иностранных дел и премьера о Крыме, воде, назначение на должность зама ген прокурора представителя открытой агентуры Кремля из ОПЗЖопса нынешняя власть перешла от скрытой, закулисной, сдачи Украины к ее открытой фазе. В турбо режиме, частично до 9 мая, как я понимаю. В таком случае есть предложение " не стесняться", чего уж там а "президенту" и кабмину в полном составе и Раде (80%) ехать на праздники в Москву.
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Зеленский! Езжай уже в мацкву на 9 мая и не возвращайся!
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Скудоумие, недомыслие , НЕлох и НЕлидер НЕпилот лайнера несущегося в нужном направлении только для России - сколько еще будут изощряться наши политологи-политики- патриоты -националисты , притворяться ,что не знали, не понимали, не видели, кого выбрали 73 процента, кто проработал народу мозги и зачем вернули практически всю политтехнологическую команду ПАПЫ Я чтобы выбрать в прокуроры МАМКУ кремлевских опозажопистов.
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