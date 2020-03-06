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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3668) COVID-19 (548)

 За сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек: признаков заболевания коронавирусом не обнаружено

Во время проведения температурного скрининга в рамках мероприятий по недопущению занесения в Украину коронавирусной инфекции 5 марта персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек, въезжающих на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Персонал Государственной пограничной службы Украины осуществляет температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, а также на админгранице со временно оккупированным Крымом.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 115 223 человека. Граждан Украины и иностранных граждан с повышенной температурой и другими признаками заболевания коронавирусом не обнаружено", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тыс., - South China Morning Post

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

5 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих жителей Черновцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179852
 
 
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Персонал Государственной пограничной службы Украины осуществляет температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил , а также на админгаранице со временно оккупированным Крымом Крым. Источник: https://censor.net.ua/n3179852
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Температурний скринінг
За сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек: признаков заболевания коронавирусом не обнаружено - Цензор.НЕТ 1499
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Пипец идиотов не поменьшало по ходу на границе!!!!
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Я хотів би знати методику обстеження громадян на можливе зараження коронавірусом працівниками Прикордонної служби України.
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хотів би знати методику поводження прикордонників з тими,у кого підвищена температура у пунктах пропуску,де немає розрекламованих "машин інфекційної швидкої .' За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено - Цензор.НЕТ 688
"памятка туристу" з адресою найближчої обласної інфекційної лікарні?
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06.03.20 11:02 За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено
За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено - Цензор.НЕТ 441Під час проведення температурного скринінгу в рамках заходів щодо недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено - Цензор.НЕТ 5544 5 березня персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб, що в'їжджають на територію України

НСД.
нема спокою довбо..обам.
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 14:42]
‼️🇧🇾В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек
Это те, кто либо находился в окружении инфицированных, либо был в неблагоприятных странах. По нашим источникам из РНПЦ эпидемиологии, каждый день лаборатории делают сотни проб на коронавирус. Работа кипит
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 18:17]
[ Фото ]
‼️🇧🇾Вход в поликлинику с повышенной температурой тела ЗАПРЕЩЁН
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 10:42]
[ Відео ]
Каждые несколько часов, рабочие на фабрике в Китае меняют маски. Они утилизируются таким способом. Чтобы никто не подумал забрать их с собой и использовать дальше или ещё хуже отдать другим.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 11:23]
‼️⚡️Южная Корея усиливает свои меры борьбы с COVID19:
третий город в восточноазиатской стране, пораженный вирусом, был назван «зоной особого ухода». Половина случаев в Кёнсане связана с религиозной группой Синчхонджи, которую власти Южной Кореи расследуют на основании утверждений о том, что она скрывает списки членов и тех, кто может быть заражен.
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ПРОВЕРИЛИ :-
ткнули в лоб градусником ... и... И ВСЕ ЗДОРОВЫ !!!
- пожалуй надо покупать хату в глухомани, на отшибе, завезти туда харчей на пару лет и заселяться.
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