 За сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек: признаков заболевания коронавирусом не обнаружено

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Персонал Государственной пограничной службы Украины осуществляет температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, а также на админгранице со временно оккупированным Крымом.
"По результатам прошедших суток пограничники проверили 115 223 человека. Граждан Украины и иностранных граждан с повышенной температурой и другими признаками заболевания коронавирусом не обнаружено", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
5 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих жителей Черновцов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Температурний скринінг
"памятка туристу" з адресою найближчої обласної інфекційної лікарні?
Під час проведення температурного скринінгу в рамках заходів щодо недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції 5 березня персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб, що в'їжджають на територію України
НСД.
нема спокою довбо..обам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 14:42]
‼️🇧🇾В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек
Это те, кто либо находился в окружении инфицированных, либо был в неблагоприятных странах. По нашим источникам из РНПЦ эпидемиологии, каждый день лаборатории делают сотни проб на коронавирус. Работа кипит
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 18:17]
[ Фото ]
‼️🇧🇾Вход в поликлинику с повышенной температурой тела ЗАПРЕЩЁН
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 10:42]
[ Відео ]
Каждые несколько часов, рабочие на фабрике в Китае меняют маски. Они утилизируются таким способом. Чтобы никто не подумал забрать их с собой и использовать дальше или ещё хуже отдать другим.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 11:23]
‼️⚡️Южная Корея усиливает свои меры борьбы с COVID19:
третий город в восточноазиатской стране, пораженный вирусом, был назван «зоной особого ухода». Половина случаев в Кёнсане связана с религиозной группой Синчхонджи, которую власти Южной Кореи расследуют на основании утверждений о том, что она скрывает списки членов и тех, кто может быть заражен.
ткнули в лоб градусником ... и... И ВСЕ ЗДОРОВЫ !!!
- пожалуй надо покупать хату в глухомани, на отшибе, завезти туда харчей на пару лет и заселяться.