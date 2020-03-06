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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (742) Шмыгаль Денис (35)

 Работаем, смотрим на возможности, - Шмыгаль о подготовке изменений в Госбюджет-2020

Кабинет Министров в ближайшие дни рассмотрит возможность пересмотра Государственного бюджета на 2020 год.

Об этом во время Часа вопросов к правительству заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно пересмотра бюджета. Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, будем предлагать изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства", – сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179851
 
 
 Топ комментарии
 
Работаем, смотрим на возможности... что-то стырить.
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а що там змінювати? Доторгувались до того, що вже не має решту чим давати?
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Чинна українська влада, за підтримки проросійських сил і олігархів, взяла курс на капітуляцію, на зраду інтересів українського та кримськотатарського народів.
По це у Верховній Раді заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Стає всім зрозуміло, що українська влада взяла прямий курс на капітуляцію, на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях. Взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями, протестує проти будь-якої підтримки агресора, у тому числі... подачі води. Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", - наголосив Княжицький.
"Нас в парламенті не так багато. Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість із значної частини влади Зеленського - деякі представники його фракції за це не голосували... Зеленський отримав підтримку від ОПЗЖ, від олігархічних парламентських груп... Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити смерті тих, хто загинув на фронті..., не просто для того, щоб зрадити кримських татар... Вони зроблять все, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський союз, де нема українського народу, де не згадують кримських татар", - запевнив депутат.
"Ми зробимо все, щоб не допустити такого шляху розвитку, як планують в Кремлі", - підкреслив Княжицький.
https://prm.ua/vlada-zelenskogo-za-pidtrimki-opzzh-i-oligarhiv-vzyala-pryamiy-kurs-na-kapitulyatsiyu-pered-rosiyeyu-knyazhitskiy/
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а що там змінювати? Доторгувались до того, що вже не має решту чим давати?
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Які надходження до бюджету планує Шмигаль за рахунок продажу води в окупований Крим?
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какие надходження, вода должна подаваться безкоштовно. там жи наши людэ Працюємо, дивимося на можливості, - Шмигаль про підготовку змін до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 4682
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Работаем, смотрим на возможности... что-то стырить.
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А ба-бо-чка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк,
А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг.
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Чинна українська влада, за підтримки проросійських сил і олігархів, взяла курс на капітуляцію, на зраду інтересів українського та кримськотатарського народів.
По це у Верховній Раді заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Стає всім зрозуміло, що українська влада взяла прямий курс на капітуляцію, на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях. Взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями, протестує проти будь-якої підтримки агресора, у тому числі... подачі води. Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", - наголосив Княжицький.
"Нас в парламенті не так багато. Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість із значної частини влади Зеленського - деякі представники його фракції за це не голосували... Зеленський отримав підтримку від ОПЗЖ, від олігархічних парламентських груп... Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити смерті тих, хто загинув на фронті..., не просто для того, щоб зрадити кримських татар... Вони зроблять все, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський союз, де нема українського народу, де не згадують кримських татар", - запевнив депутат.
"Ми зробимо все, щоб не допустити такого шляху розвитку, як планують в Кремлі", - підкреслив Княжицький.
https://prm.ua/vlada-zelenskogo-za-pidtrimki-opzzh-i-oligarhiv-vzyala-pryamiy-kurs-na-kapitulyatsiyu-pered-rosiyeyu-knyazhitskiy/
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Украинцы сами взяли курс на капитуляцию и на предательство самих себя
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***** Коломойского назначили лысого ****** Ахметова. Теперь заживем под жидо-татарским игом.
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а для чего принимали раз пересматривать собрались кто несет ответственность??
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Враги руководят страной,это ..здец!До каких пор мы должны подождать!?
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Після заяв про воду в Крим все стало зрозумілим і решта уже якось не цікаво. На жаль.
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