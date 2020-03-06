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 Политика Украины
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Все про:индексация (38) пенсионеры (666) пенсия (1887) Министерство социальной политики (691) Лазебная Марина (1)

 Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что повышение уровня пенсионного обеспечения в настоящее время является первоочередной задачей ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика нашей страны", - сказала Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства.

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль

"Нам крайне необходим обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем проводить качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме", - резюмировала  Лазебная.

Источник: https://censor.net.ua/n3179849
 
 
 Топ комментарии
 
Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная - Цензор.НЕТ 5932 Из какой дыры в бюджете будете доставать деньги??
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Я з глузду не з'їхав за них голосувати. І взагали останнім часом дуже важко знайти того хто за Зеленського голосував. Де поділися ті 73%?
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Якраз перенесли планову по бюджету індексацію пенсій з травня на вересень, бо грошей немає. І знову брешуть, брешуть, брешуть...
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полет на Марс - это здорово - ой - за приделы солнечной системы - как ,да какая разница - проекты должны быть амбициозны и не как не иначе )))
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вы хоть зарплаты выдайте полные, работающим бюджетникам - а потом мечтайте
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Из какой дыры в бюджете будете доставать деньги??
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Знову податки для ФОПів піднімуть. Не Коломойському з Ахмєтовим за це ж платити
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Из одной шкуры можно пошить семь шапок...но очень маленьких...а если в шкуре дыра то шапки будут еще меньше....
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Я з глузду не з'їхав за них голосувати. І взагали останнім часом дуже важко знайти того хто за Зеленського голосував. Де поділися ті 73%?
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ПРОВЕДЕНИЕ ИНДЕКСАЦИЙ! ЭТО ПОТОМУ ВЫ ОТМЕНИЛИ ЭТУ САМУЮ ИНДЕКСАЦИЮ ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО ОН ПЕРОВЗАДАЧНООЧЕРЕДНАЯ ДА!!
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Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что повышение уровня пенсионного обеспечения в настоящее время является первоочередной задачей ведомства. Источник: https://censor.net.ua/n3179849
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Халва, халва... Відомо, що для нормального пенсійного забезпечення необхідне виробництво та надходження до бюджету. Цього нема, тому роблю висновок щодо брехливості таких заяв та підготовки відкриття кримського каналу і продажу землі.
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зерегионалы будут обкрадать бюджет, а пополнять можно будет за счет продажи страны.
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Після вчорашньої заяви Шмигаля сумнівів нема навіть у зебілів.
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Зеленоригівська міністерка як завжди бреше! Їхня першочергова задача - підвищення пенсійного віку!
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Блд, куда деться от этих евреев:зеленский, рябошапка, дубинский, лазебная, шмыгаль! Еврейская мафия захватила Украину!
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И об индексации . Изгнанный слуга хотя бы в сентябре обещал.. Лысый приемник еще радикальнее ....."до конца года!" Интересно ,до скольких пенсионеров дошло ,что из клоуна президента не сделаешь?
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Больше умных мыслев нету? А есть страны где у социалов задача наоборот понизить это уровень?
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Повышение уровня / а также углубить и сделать ширее.
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Якраз перенесли планову по бюджету індексацію пенсій з травня на вересень, бо грошей немає. І знову брешуть, брешуть, брешуть...
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Ще і у владі не була, а вже співає як соловейко, буде піднімать, добавлять, покращувать, хвилюватися і піклуватися!!!
Та ви пенсії проіндексувать не можете вчасно і в повному обсязі, а брешете без совісти, падлюки зелебенські!
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Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная - У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума.
Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот.

Или увеличивайте украинцам пенсии в два раза, или уменьшайте пенсии израильтянам в два раза, чтобы не было дискриминации по национальному признаку.
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Треба закінчувати з владою жидів назавжди, в принципі. З 1917 року вони вбили як мінімум 10 мільйонів українців, 4 голодом і 6 війною, і зараз продовжують грабувати українців безпосередньо і вбивати завуальовано, шляхом позбавлення належної медичної допомоги, зниження заробітних плат і пенсій, зниження життєвих стандартів в цілому, і перманентного грабунку державного бюджету. Досить!
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Левко був розумною людиною. В Сингапурі ввели національні квоти в усіх сферах суспільного життя, від державних органів до роботи і навіть місця проживання, щоб не утворювались "етнічні" регіоні. І нічого, процвітають, немає жодних суперечок.
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Пані міністр ! Не треба нас захищати . Просто проведіть чергову індексацію пенсій з 1 березня згідно закону . Дякую .
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