 Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика нашей страны", - сказала Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства.
По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.
Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.
"Нам крайне необходим обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека и сможем проводить качественную социальную политику! Результаты нашей работы должны быть ощутимы в каждом доме", - резюмировала Лазебная.
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Халва, халва... Відомо, що для нормального пенсійного забезпечення необхідне виробництво та надходження до бюджету. Цього нема, тому роблю висновок щодо брехливості таких заяв та підготовки відкриття кримського каналу і продажу землі.
Та ви пенсії проіндексувать не можете вчасно і в повному обсязі, а брешете без совісти, падлюки зелебенські!
Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот.
Или увеличивайте украинцам пенсии в два раза, или уменьшайте пенсии израильтянам в два раза, чтобы не было дискриминации по национальному признаку.