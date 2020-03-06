 Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)

Об этом во время Часа вопросов к правительству заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Я вчера очень четко высказывался относительно поставок воды в Крым, украинский Крым. Мы не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов! И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости, или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", - заявил премьер.
"Я вчера ровно об этом сказал. Мы не говорим о возобновлении промышленных поставок воды. Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму. Просьба не политизировать такие вещи, не поднимать и не манипулировать такими вещами", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
все кто там остался, приняли российское гражданство,
стали на учет в российские военкоматы,
и если ***** даст им команду то дружным строем
пойдут воевать против Украины...
вместе с теми кто откровенно продался...
де він бере таких ?
звісно де..
у ахметки і у ожпжз
Если этот ЗЕбанарий попробует дать воду Крыму, надо сразу начинать их ликвидацию.
По сути уже давно пора к этому готовиться.
або шмига має бути звільнений
Водою Крим повинен забезпечувати окупант!
Как газок пускать, так за тыщи кило трубы прокладывают по дну, а на свою вату болт ложат, в Германии по 200-300 км в города воду пускают.
Про це написала депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Майже перша публічна заява прем'єра, і стало зрозуміло, що монобільшість обрала першого малоросійського генерал-губернатора. Гуманітарна катастрофа в Криму через відмову кілька років тому України постачати воду, новопризначеного прем'єра турбує більше ніж втрата самого Криму або присутність найбільшого військового угруповання РФ в Європі на нашому окупованому півострові . Як з'ясувалося, вода в Крим - це перше завдання уряду",- написала Фріз.
"Лише дурний чи зрадник може вважати, що запуск води наблизить Україну до повернення Криму. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков чесно та прозоро заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України. Але прагнення влади Зеленського зробити краще для Росії, а не України переважає та визначає його колоборантську політику",- додала депутат.
Фріз нагадала, що згідно з міжнародним правом, саме окупант несе відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях.
"Єдина причина готовності уряду Зе подавати воду в Крим - це вимога Кремля. Я кримчанка, яка не може повернутись на могили моїх батьків в Крим. Після анексії моєї батьківщини я весь свій досвід та діяльність спрямовую на протидію російській агресії. На жаль, маю зробити сумну заяву - український народ отримав проросійський маріонетковий уряд", - наголосила парламентар.
Вона зауважила, що цифра шість стає горезвісною для України.
"Маємо сьогодні шостого преЗедента. З Помаранчевої Революції і до обрання Януковича минуло 6 років. З Революції Гідності до початку фактичної руїни незалежності нашої держави зсередини також минуло 6 років", - написала Фріз. Вона також спрогнозувала, які події відбуватимуться в Україні ближчим часом.
"Хочу зробити спойлер подальших подій, щоб потім не було здивувань. Готуємось до повернення нейтрального статусу, згортання вступу до НАТО, розірвання Угоди про асоціацію (адже росіян дуже дратує, що українці мають змогу відвідувати Європу без віз).
Незабаром буде нав'язано федеративний устрій. І все менше сумнівів залишається в тому, хто стане власником української землі після її розпродажу, який влаштовує ЗЕ-команда та ОПЗЖ. Ми вже не на порозі, ми увійшли в процес згортання, я б сказала, нищення демократії. І Майдан як волевиявлення народу, будуть знищувати через політичні репресії активістів, ветеранів, волонтерів, опозиційних політиків", - зазначила депутат.
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І, до речі, вода то ще фігня, а далі в нас повторяться сталінські репресії. Але то нічого, втомлений нарід буде все терпіти, абинебарига.
мабуть кудись поспішають