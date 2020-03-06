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 Политика Украины
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 Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)

Украина обязана поставлять воду украинцам в Крыму.

Об этом во время Часа вопросов к правительству заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера очень четко высказывался относительно поставок воды в Крым, украинский Крым. Мы не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов! И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости, или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", - заявил премьер.

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"Я вчера ровно об этом сказал. Мы не говорим о возобновлении промышленных поставок воды. Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму. Просьба не политизировать такие вещи, не поднимать и не манипулировать такими вещами", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Источник: https://censor.net.ua/n3179846
 
 
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Украинцам. которые работают на военных базах.
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Я думаю что надо предоставить слово зебилам, очень интересна их точка зрения...
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Надо не гнать дурку про зебилов и порохоботов , а вешать конкретно тех , кто такое предлагает .Сторонники и противники этого маразма могут быть и там и там .
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бутильовану, на кордоні, за паспортами...по ціні виробника - і в цьому гуманність підходу
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Там уже нет украинцев...
все кто там остался, приняли российское гражданство,
стали на учет в российские военкоматы,
и если ***** даст им команду то дружным строем
пойдут воевать против Украины...
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Так зачем тогда возвращать Крым если там нет украинцев как вы говорите?
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Территории вернуть, а тех что понаехали депортировать обратно
вместе с теми кто откровенно продался...
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ідіот, займися економікою..... воду воно буде розносити по квартирах Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5452
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новоспечений міністр водопостачання крисму Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9631
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гончарук на таке не погодився і тому скинули
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Никакой воды в Крым. Украинцы пусть приезжают на материковую Украину и получают воду.
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Захлебнешься ведь скот...и очень быстро захлебнешься....
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точно..
де він бере таких ?

звісно де..
у ахметки і у ожпжз
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Каждый раз, когда кажется что самых отмороженных идиотов уже приняли в слугу уродов, они обновляют кадровый состав и достигают новых глубин. ))
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Вот ведь **** ЗЕленая.

Если этот ЗЕбанарий попробует дать воду Крыму, надо сразу начинать их ликвидацию.
По сути уже давно пора к этому готовиться.
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Поверь, они это сделают так изподтишка так, что никто ине заметит.
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Невозможно такое сделать изподтишка. Сами кацапы их с радостью и сольют, как уже не раз бывало.
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На этом твое гнилое премьерство и окончится. А насчет настоящих граждан Украины в Крыму вы сначала их найдите. Это явно кремлевская провокация!
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очередной идиот канистрами носить будет.
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зеленський шукає шляхи капітуляції,
або шмига має бути звільнений
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А що іще може сказати ахметівська прокладка, адже в Криму діє ахметівський "свєчной заводік".
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Виносьте цього "прем'єра".
Водою Крим повинен забезпечувати окупант!
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Оце здобули, зебіли хто цю срань в Ростов гнати буде?
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Звичайно не я, я ж за цю срань не голосував, я вже навиганявся, ваша черга зебіли Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4948
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Ты скорее будешь весеть на столбе, если вода пойдет в окукированый Крым
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Шмыгаль очень четко декларирует свою пророссийскую позицию.
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з Вашого дозволу я б трохи відкорегував: проросійську позицію зеленського, уряду та їхньої партії.
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татары, выехавшие из Крыма, голову оторвут за эту воду любому...
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опять переобулся......как говно в ополонке
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Та какая там вода ,каналу давно кирдык ... Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5910
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он ночью уже опроверг свои же слова, просто зебил что тут сказать
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20 лямов зелени нашли своего потребителя.
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Там все Украинцы (бывшие) имеют российский паспорт! Так что давай ты сначала определись они Украинцы или они ГРАЖДАНЕ РАШКИ!!
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Унітазія заявляла що води для населення вистачає. В чому проблема?
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Оккупированные территории обязан содержать целиком и полностью оккупант, Украина ничего не обязана, не надо тут всех держать за лохов, хоть полным дебилом выглядеть не будеш.
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Путь в вёдрах таскают, трубы ложат, никто им не мешает.
Как газок пускать, так за тыщи кило трубы прокладывают по дну, а на свою вату болт ложат, в Германии по 200-300 км в города воду пускают.
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Все правильно он говорит, но это только на случай гуманитарной катастрофы и крымчане увидят что без Украины им никак.
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Выдать Шмыргалю бутылку воды, синие тапки и билет в Крым в один конец. Паспорт забрать.
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А как он будет за етим следить? на каждую каплю воды повесят чип?
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_Вот ты уже и обсуждаешь технические детали того, что вообще недопустимо. Легко тебя вокруг пальца обвести! Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8033
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Радійте,бо знаєте що готує нам команда зебєні.
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Какой он быстрый, туда суда, туда суда, мне он нравится, к ужину опять передумать, он явно кого то троллит, понять бы кого
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Он прикидывается дурачком и неуклюже пытается отмазаться от того, что ляпнул вчера. Очевидно же - речь идет не о подвозе питьевой воде цистернами и канистрами, а о запуске канала.
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Україна з призначенням прем'єрміністра Дениса Шмигаля отримала проросійський маріонетковий уряд, а в особі нового очільника Кабінету Міністрів - обрала першого малоросійського генерал-губернатора.
Про це написала депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Майже перша публічна заява прем'єра, і стало зрозуміло, що монобільшість обрала першого малоросійського генерал-губернатора. Гуманітарна катастрофа в Криму через відмову кілька років тому України постачати воду, новопризначеного прем'єра турбує більше ніж втрата самого Криму або присутність найбільшого військового угруповання РФ в Європі на нашому окупованому півострові . Як з'ясувалося, вода в Крим - це перше завдання уряду",- написала Фріз.
"Лише дурний чи зрадник може вважати, що запуск води наблизить Україну до повернення Криму. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков чесно та прозоро заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України. Але прагнення влади Зеленського зробити краще для Росії, а не України переважає та визначає його колоборантську політику",- додала депутат.
Фріз нагадала, що згідно з міжнародним правом, саме окупант несе відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях.
"Єдина причина готовності уряду Зе подавати воду в Крим - це вимога Кремля. Я кримчанка, яка не може повернутись на могили моїх батьків в Крим. Після анексії моєї батьківщини я весь свій досвід та діяльність спрямовую на протидію російській агресії. На жаль, маю зробити сумну заяву - український народ отримав проросійський маріонетковий уряд", - наголосила парламентар.
Вона зауважила, що цифра шість стає горезвісною для України.
"Маємо сьогодні шостого преЗедента. З Помаранчевої Революції і до обрання Януковича минуло 6 років. З Революції Гідності до початку фактичної руїни незалежності нашої держави зсередини також минуло 6 років", - написала Фріз. Вона також спрогнозувала, які події відбуватимуться в Україні ближчим часом.
"Хочу зробити спойлер подальших подій, щоб потім не було здивувань. Готуємось до повернення нейтрального статусу, згортання вступу до НАТО, розірвання Угоди про асоціацію (адже росіян дуже дратує, що українці мають змогу відвідувати Європу без віз).
Незабаром буде нав'язано федеративний устрій. І все менше сумнівів залишається в тому, хто стане власником української землі після її розпродажу, який влаштовує ЗЕ-команда та ОПЗЖ. Ми вже не на порозі, ми увійшли в процес згортання, я б сказала, нищення демократії. І Майдан як волевиявлення народу, будуть знищувати через політичні репресії активістів, ветеранів, волонтерів, опозиційних політиків", - зазначила депутат.
https://prm.ua/********-otrimala-prorosiyskiy-marionetkoviy-uryad-friz/
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Думаю нашим бойцам пора штыки в землю и по домам, потому что в том что они делают нет смысла.
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Ты про кацапских наемников надеюсь.
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Вот они результаты поездки зелебоба в оман.
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и чем это Украина обязана дебилоид?.... 13000 смертей своих граждан и несколько миллионов поломаных судеб а ты агрессору воду хочешь дать?.... к ****** в отставку Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 943 консерву....
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Так мы будем или не будем? )) Он может определиться? )
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Зе это проект Кремля, с каждым днем я в этом всё больше убеждаюсь.
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Ну так ***** поставило завдання бубочці подати воду в Крим, от хлоп`ята й стараються. По-факту це буде визнання і підтримка шмаркатою владою окупації Криму і співпраця з окупантами. Але ж то нічого, правда, зебелоїди. Ви ж це зробили разом?

І, до речі, вода то ще фігня, а далі в нас повторяться сталінські репресії. Але то нічого, втомлений нарід буде все терпіти, абинебарига.
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А чого ще можна було очікувати від зеленоригів?!
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Мы, просто обязаны, сделать пребывание оккупантов на захваченной территории максимально комфортным! Так же, необходимо выплачивать пенсии и другие начисления! Да и ЖД сообщение необходимо восстановить!
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украинцы, которые в Крыму, не должны даже мечтать о поставке воды. Так как вода для жизни там и так есть.
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читаю высерает этот мудак . пересматриваю обсуждения . куда все зебобики разбежались ? из тех тем в которых обсуждается подача воды в Крым их как ветром сдуло Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2536
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Второй закон термодинамики, - энтропия в замкнутой системе возрастает. Русские поставили на ничтожно-глупого клоуна, подперли его русским шпионом и никчемной Радой. Все это неизбежно закончится взрывом, который снесет зеленую плесень, но русские плевать хотели на своих марионеток им чешется совок восстановить. Естественно, никакого ссср 2.0 не будет, но политики "умиротворения" от зеленого дурака будет стоить Украине сотни тысяч (если не миллионы) жизней. 73% зебилов, вы сделали ЭТО вместе!
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Бутлями или цистернами поставляйте, но не крымским каналом.
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швидко він вскрився.
мабуть кудись поспішають
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Они не отступят от своего,пока по зубам не дать,прикрытия людьми и эти признание что Крым кацапский
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