 Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)

Об этом во время Часа вопросов к правительству заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера очень четко высказывался относительно поставок воды в Крым, украинский Крым. Мы не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов! И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости, или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", - заявил премьер.

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"Я вчера ровно об этом сказал. Мы не говорим о возобновлении промышленных поставок воды. Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму. Просьба не политизировать такие вещи, не поднимать и не манипулировать такими вещами", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".