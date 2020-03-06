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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2324) Киев (18650) Тарифы на отопление (593) Пантелеев (46) отопительный сезон (292)

 Киевляне могут уже сейчас подавать заявки на досрочное отключение отопления, чтобы не переплачивать, - замглавы КГГА Пантелеев

Жители многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающие организации - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или др.. Если сразу на собрании не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

Он отметил, что действующее законодательство дает широкие возможности жителям многоквартирных домов для принятия коллективных решений и местные власти всегда должны идти навстречу людям в их стремлении эффективно управлять домом и экономить энергоресурсы.

"Самое главное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнее, мы такую ​​возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, механизм письменного доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающей организации", - пояснил Пантелеев.

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Он также отметил, которые коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизацию сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Напомним, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Источник: https://censor.net.ua/n3179844
 
 
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А могут ли жители вообще отказаться от центрального отопления?
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