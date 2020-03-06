 ГБР проверяет возможную причастность правоохранителей Харькова к пропаже $10 тыс. из отделения полиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жительница Харькова заявила в полицию, что из ее квартиры пропали $26 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. Мужчина утверждает, что после того, как его вызвали в отдел полиции, он отдал всю сумму полицейским. Однако заявительнице правоохранители вернули только $16 тыс., вместо $26 тыс.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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