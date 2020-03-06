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Все про:деньги (789) Нацполиция (11048) пропажа (67) Харьков (4603) ГБР (1023)

 ГБР проверяет возможную причастность правоохранителей Харькова к пропаже $10 тыс. из отделения полиции

В Харькове с Основянского отдела полиции исчезли $10 тыс. Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жительница Харькова заявила в полицию, что из ее квартиры пропали $26 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. Мужчина утверждает, что после того, как его вызвали в отдел полиции, он отдал всю сумму полицейским. Однако заявительнице правоохранители вернули только $16 тыс., вместо $26 тыс.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179843
 
 
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Да пишите как и раньше писали - мыши, заразы, в сейфе сожрали доллары. Выделите денех на отраву, а потом предъявляйте!
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"Інцидент" стався під час чергування правоохоронця ГЕПИ....
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все логічно - мусора взяли 10 шт за роботу і 16 шт вернули потерпілій ГБР проверяет возможную причастность правоохранителей Харькова к пропаже $10 тыс. из отделения полиции - Цензор.НЕТ 3637 а що не так? Собакову комісійні не передали?
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если скромно, то хватит на три года без занимаемой должности.
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