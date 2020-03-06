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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2798) Минфин (1317) Уманский (80) Люнгман Йоста (19)

 Украина продолжит сотрудничество с МВФ, - глава Минфина Уманский

Министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что министерство продолжит сотрудничество с МВФ.

Как сообщил НВ новый глава Министерства финансов Украины (Минфин) Игорь Уманский, сегодня в 9 часов утра он проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостой Люнгманом, передает Цензор.НЕТ.

"И сотрудничество с ними точно актуально, — сказал министр. — Мы по результатам встречи дадим стайтмент (заявление. — Ред.)".

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Он подтвердил, что Минфин продолжит сотрудничество и выполнение prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3179841
 
 
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А МВФ готовий до співпраці з зеленоригами?!
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Конечно продолжит.
Вот только не факт, что денег даст.

Морган Стенли после смены КМ уже не рекомендует вкладывать в ЦБ Украины и советует выводить свои деньги отсюда пока не поздно.
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Уманский адепт - мягкой мониторной политики - прямая противоположность - Яресько и К - которые заставили жить по средствам и в результате их действий мы и наблюдали и падающий курс и полный порядок в банковской сфере - но олигархам это не надо - чем выше курс тем меньше себестоимость и выше их доход - моника лег под ..... и им пользуются - факт)))
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Зверни увагу, що це Уманський, а не Київський чи Донецький
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((( да ладно Вам - хотя тяжело не согласиться)))) а не в Умань у нас паломничество каждый год?))
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