 Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - зампостпреда Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция представительства Президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага", - написала она.

Также она отметила, что дискуссия о заботе о гражданах и т.д. идет не впервые идет: было это и в начале этого года, и несколькими годами ранее от отдельных топ-чиновников.

"Причины две - 1) русский нарратив; 2) отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков,и т.д.)", - отметила Ташева.

Кроме того она выразила уверенность в том, что новый премьер-министр "пока не в контексте Крыма": "Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды".

Также Ташева указала, что ей "уже начали забрасывать мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформированное решение) - я подам в отставку. Подам, как уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или работы. Но решения такого по воде нет, со своей стороны мы донесем позицию относительно воды, и других принципиальных вопросов по Крыму".

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Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

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"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе. Позже на своей странице в Facebook премьер уточнил, что Украина не может подавать воду в оккупированный Крым до возвращения его в состав Украины.