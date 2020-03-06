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 Политика Украины
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 Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - зампостпреда Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль"пока не в контексте Крыма".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция представительства Президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага", - написала она.

Также она отметила, что дискуссия о заботе о гражданах и т.д. идет не впервые идет: было это и в начале этого года, и несколькими годами ранее от отдельных топ-чиновников.

"Причины две - 1) русский нарратив; 2) отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков,и т.д.)", - отметила Ташева.

Кроме того она выразила уверенность в том, что новый премьер-министр "пока не в контексте Крыма": "Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды".

Также Ташева указала, что ей "уже начали забрасывать мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформированное решение) - я подам в отставку. Подам, как уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или работы. Но решения такого по воде нет, со своей стороны мы донесем позицию относительно воды, и других принципиальных вопросов по Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе. Позже на своей странице в Facebook премьер уточнил, что Украина не может подавать воду в оккупированный Крым до возвращения его в состав Украины.

Новый премьер пока не в контексте Крыма, - зампостпреда Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179840
 
   
 Топ комментарии
 
Сепар у нас премьер. Но он не в курсе чего? Что он -- не украинец?
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шесть лет война. шесть лет оккупации Крыма. а оно "не в контексте". он в запое был или в анабиозе?
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Зато он в контексте договорняков Ахметова
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Сепар у нас премьер. Но он не в курсе чего? Что он -- не украинец?
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Не успел стать премьером и сразу такие заявления. Такое ощущение, что антикоррупционные посадки начнутся уже с Вовиной команды и самого Вовы, если он конечно не успеет в Израиль мотануть.
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шесть лет война. шесть лет оккупации Крыма. а оно "не в контексте". он в запое был или в анабиозе?
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Боюсь ето вы не в контексте новой повестки Крыма госпожа Ташаева.
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ау! зебараны! как там леса Карпат? на корню стоят?

Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 1713
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Утопить ****** и кинуть в канал,пускай пьют крысы
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Походу все, что связано с ЗЕ, вне контекста Украины.
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нові ******* виявилися ************ консервами
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во первых они голосовали не за Зелю а против Пороха . во вторых они вне политики и вообще их обманули Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 564
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Шмигельсон….и не в контексте......Крыма??????
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писанину Ташевой можно сократить до одной строчки " у нас премьер дурачек и не в курсе общей позиции государства " Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 7880
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Та він в курсі. Просто у нас зараз позиція держави така.
"Сумні, браття, Зе-часи настали." ©
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Зе это проект Кремля, с каждым днем я в этом всё больше убеждаюсь.
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Очередной збежавший от реальности, диванный у#бан из параллельной вселенной.
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Шмыгаль пока еще не в курсе, что что Крым захвачен, оккупирован и незаконно аннексирован Московией?
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Спала маска з героя: Дубінський сміявся в момент хвилини мовчання по загиблому на Донбасі бійцеві ООС (фото)Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 7965
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Я сказав би інакше: він якраз увійшов у той контекст Криму, який пропихують в ЗЕленій ОПі. То через Арахамію, то через Шмигаля озвучують забаганки *****, які ЗЕзюдент має виконати.
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Думаю это скорее она не в курсе новой концепции правительства.
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полетели первые ласточки после смены
дали буде
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Начались тупые отмазки зеленой своры. Что значит "пока не в контексте Крыма"? Он что с Марса прилетел? Не знает, что Крым окупирован? Так нахрена его премьером назначать, если он "не в контексте"? Ведь премьер как никто другой должен владеть ситуацией в стране, а он блдь "не в контексте".... дибилы ..
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6 лет наверно в коме пролежал, не в курсе событий.
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А хто у його мама, бо дуже схожий на львівського жидунька
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"Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг"©
Так вон оно чё! Опять болезного в премьеры поставили. А с виду вроде как умный - на носу костыли для глаз, волосы кумпол уже покинули... А оно ж дефективное - во рту вместо языка пионэрский галстук (развевается на ветру), а в башке переключатель - или речь, или соображаловка - вместе никак. Хорошо, хоть основной инстинкт наместе -
"ссыт когда страшно"©
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Премьером еще толком не был а уже так жидко обосрался .Этот кабмин Зеленского судя по ватности и тупости премьера полгода не протянет .
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