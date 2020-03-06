 Час вопросов к новому Кабмину в Верховной Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В пятницу, 6 марта, согласно повестке дня, в рамках очередного пленарного заседания третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, проходит Час вопросов к правительству, на котором планируется рассмотреть вопрос о состоянии реформы местного самоуправления и децентрализации в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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