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 Политика Украины
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 Час вопросов к новому Кабмину в Верховной Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Верховной Раде проходит Час вопросов к новому Кабинету министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

В пятницу, 6 марта, согласно повестке дня, в рамках очередного пленарного заседания третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, проходит Час вопросов к правительству, на котором планируется рассмотреть вопрос о состоянии реформы местного самоуправления и децентрализации в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179836
 
 
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Скільки коштує борщовий набір? Бо при Порошенку це питання від уставших і обкрадених було важливіше чим війна на Сході.
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Вопрос первый: сколько, где и когда вы наворовали раньше?
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