 Час вопросов к новому Кабмину в Верховной Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В пятницу, 6 марта, согласно повестке дня, в рамках очередного пленарного заседания третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, проходит Час вопросов к правительству, на котором планируется рассмотреть вопрос о состоянии реформы местного самоуправления и децентрализации в Украине, передает Цензор.НЕТ.
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Как же мы теперя без кружки премьера ???
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06.03.2020 10:16
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саша паламарчук
Скільки коштує борщовий набір? Бо при Порошенку це питання від уставших і обкрадених було важливіше чим війна на Сході.
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06.03.2020 10:18
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лев луг b21f9203
Вопрос первый: сколько, где и когда вы наворовали раньше?
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06.03.2020 10:31
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