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 Политика Украины
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Все про:отставка (2552) Чумак (155) Касько (191) Рябошапка Руслан (342) Офис генерального прокурора (139)

 Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, врио главы ОГП назначили Чумака, - СМИ

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака. 

Об этом также сообщает издание "УП". Источник сообщил: "Вчера подал заявление - и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор".

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько

Источник: https://censor.net.ua/n3179834
 
 
 Топ комментарии
 
Шабунины, Лещенки, Найемы, Саакашвили - АУ!

Где же вы?!

Все идет по плану?!
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Чума зеленая ещё столько всего наворотит..
Хотелось бы ошибиться, да все уже и так на глазах.
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интересно - а Кузьмина Рената первым замом или - как играет мурку - зебилы вам нравиться)))))
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Чума зеленая ещё столько всего наворотит..
Хотелось бы ошибиться, да все уже и так на глазах.
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Думаю 4 и 5 марта МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТОГО КАК Зеленский сам лег в гробик заколотил за собой крышку гробика и удаленно кнопкой нажал лифт для опускания гроба в яму....
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Гробик - политический; а в остальном верно.
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Воно скоріше всіх поховає , чим саме кудись ляже .
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Думаеш Петюню таки посодют?
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Предлагаю назначить генплокулолом новое лицо - Юру Луценко. Это профессионал с большой буквы!!!
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его незяяяяя, он в резерве на главу МИД ,английский он знает .................. Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку, врио главы Офиса Генпрокурора назначили Чумака, - СМИ - Цензор.НЕТ 5688
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Юра ведь назначен был Порошенко,который кстати очень пожалел потом об этом,а значит его не назначат,вот если бы его назначал Янукович тогда назначили бы без базаров. Кстати там уже рядом болтается Лукаш которая не единожды намекала на себя . Да и Портнов в обойме уже заряженый хотя и с Пшонки уже все обвинения сняты,так что выбор Генпрокуроров обширный.
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А Луценко винен в тому , що прокацапська шваль на нього гнала , а насєлєніє їм аплодувало і повторювало маячню . Зате при ньому не закривали безпідставно волонтерів , добровольців та просто невинних людей . А зараз - ну просто красені , зубри законності та порядку !
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Шабунины, Лещенки, Найемы, Саакашвили - АУ!

Где же вы?!

Все идет по плану?!
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у них - да) зп так нехило греет карман. вот выгонят, и сразу услышим их лай.
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Ну що, панове, вся так звана "реформа" правоохоронної діяльності накрилась зеленим фіговим листком.
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ты ха это голосовал - кушай - не подавись .........
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А Ви, шановний, що - свічку тримали чи просвічували тепловізором виборчі урни. Те, що мені не подобається Порошенко, абсолютно не означає, що я за Зеленського. До речі, на фоні всього цього лайна з подачею води до Криму зеленими шмарклями, нагадайте мені, будь-ласка, про режим функціонування вільної економічної зони "Крим", яка була створена при супер-патріоті Порошенко.
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все понятно ,через год тут вообще не кто не голосовал за монику - бить будут за это))))
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интересно - а Кузьмина Рената первым замом или - как играет мурку - зебилы вам нравиться)))))
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в украине только ОП и двум офисам не бывать...рябошапка поплатился за свою опрометчивость
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Кто имеет что-то против Чумака? Разве , что Порошенко ...
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ну да, Великий, килограмм 130 жира, наел за время мародерства ))
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Сколько намародерил, в Форбс заглядывал? Выглядишь дебилом. Не делай так.
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шурка состоялась - факт - ну вот и все зебилы - скоро - зебилы в собственном соку - визы та отменять - а да - на цапии работы много и солнце еще высоко )))))
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Вітя - вільна каса, тепер виконує обов'язки генпрокурора. Оце удача.А Каська не жалко. Та ще мерзота
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Прокурорская Мафия ротацию кадров производит
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Ну хоч хтось виявив трохи гідності, якщо й це не було лише передчуття неминучого як чудово розвинена сенсорна функція прокурорських дуп...
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24 канал

@24tvua


Зеленський розповів туркам, як досягти миру з Росією

Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, т.в.о. голови ОГП призначили Чумака, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6336
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турки вполне сами справились. вчера эрдоган заглатывал у ***** не сплевывая 6 часов...а так все хорошо начиналось.
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Типа принципиальньій, честньій и патриотичньій Чумак, надежа всех зрадогонов предьідущих пяти лет нормально так впрягся в зеленую упряжку.
Лично подписьівает документьі на продление арестов Антоненко, Дугарь, Кузьменко.
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все идет по портновскому сценарию: меняют неугодную генпрокуратуру, а потом начнут сажать майдановцев, фронтовых волонтеров и АТОшников
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любопытно, сколько ВИП-квартир Касько намутил в Генпрокуратуре в этот раз?!
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"Пацан к успеху шёл" - повезло, фартануло.
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Порядним людям нема місця в зеленоригівській банді! Не здивуюсь якщо і Віктор Васильович піде звідти!
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Біомаса,яка вибрала шутів,україноненависників, відвертих ворогів України повинна сама хавать це лайно АЛЕ є велике питання --чому більш свідома меньшість повинна терпіти цю "біомасу"?
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Теперь в прокуратуре будет типа рулить студент с небритой шеей и не запоминающейся фамилией...Куда мы катимся?!!!
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Нове "обличчя" ! Скоро вже януковича-півня привезуть для передачі булави ? Вже майже вся сволота тут . Портнови , лукаши , ... Тфу , бл..ь !
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Среди украинских прокуроров нет порядочных лет со времён Вышинского.
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говорили же что зеленая шобла введет регионалов во власть, зелох он марионетка, которую рефия старалась втюхать, что бы никто не мешал. Порох их слишком доставал и портил им всю картину.
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