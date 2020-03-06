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 Общество, За рубежом
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 Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тыс., - South China Morning Post

По состоянию на вечер минувшего четверга, число заразившихся коронавирусом COIVD-19 в мире достигло 97 381 чел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,409 тыс. приходилось на материковый Китай, В других странах мира число инфицированных выросло в течение дня до 16,972 тыс., увеличившись за сутки на 2,345 тыс. случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 6,088 тыс. больных, скончались 40 человек, в Италии - 3,858 тыс., скончались 148, в Иране - 3,513 тыс., скончались 107.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, зарегистрированы в Японии (1,036 тыс., скончались 12), Франции (423, скончались семеро), Германии, (349), Испании (200, скончался один), США (149, скончались 11), Сингапуре (117), Великобритании (115, скончался один), Гонконге (104, скончались двое).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ

Всего в мире по состоянию на вечер четверга зафиксировано 3 348 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 336 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3179833
 
 
 Топ комментарии
 
И более 50 тыс. выздоровевших!Заи.али истерить😡
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За какие шиши,последнюю собаку за комуналку отдал!
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Она вам все вернет. Натурой. Или собачкой. Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тысяч, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 5022
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И более 50 тыс. выздоровевших!Заи.али истерить😡
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щас тебе расскажут шо корона вирус эта сирйозна и нада и дальше нагнетать истерию Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тысяч, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 6029
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [06.03.20 06:53]
Китайский коронавирус. Главное на утро, 6 марта:
98118 (+ 2736 за сутки) заражены в мире
3387 (+ 102) умерших
54965 (+ 1704) вылечившихся
‼️🇷🇺Больничный будут выдавать всем находящимся на карантине. В том числе - тем, кто просто контактировал (https://www.kp.ru/online/news/3787003/) с зараженными, но сам не инфицирован
‼️🇷🇺Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменен (https://www.kp.ru/online/news/3787775/)
‼️🇷🇺Москва принимает дополнительные меры (https://www.kp.ru/daily/27100/4174283/) по предотвращению распространения коронавируса
‼️🇨🇳В правительстве Китая прогнозируют сокращение до нуля новых случаев коронавируса (https://www.kp.ru/online/news/3787875/) в Ухане уже к концу марта
‼️⚡️Ученые предупреждают: рассадником (https://www.kp.ru/daily/27100/4174049/) коронавирусной инфекции может быть мобильный телефон
‼️🇨🇳Китай сообщает (https://twitter.com/BNODesk/status/1235742374334271489) о 30 новых жертвах коронавируса и 143 заболевших. Отчет включает в себя как провинцию Хубэй, так и остальной материковый Китай.
Общее число заболевших в КНР выросло до 80552 случаев, жертв 3042.
‼️🇧🇹Первый случай заражения (https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-06-20-intl-hnk/**********************************) коронавирусом зафиксирован в Бутане.
Заболевший - 76-летний американский турист, который въехал в страну в начале марта после поездки в Индию.
‼️🇰🇵Китайские власти призывают (https://twitter.com/BNODesk/status/1235764694524276738) людей держаться подальше от границы с Северной Кореей, которая закрыта из-за коронавируса, из-за риска быть застреленными северокорейскими пограничниками.
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Кузьмичь, езжай в Китай, спасай даму с собачкой. А то Зеля и ахметовский "Шахтиор" передумали. Почему-то.
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За какие шиши,последнюю собаку за комуналку отдал!
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Она вам все вернет. Натурой. Или собачкой. Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тысяч, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 5022
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так и знал что корона вирус не передается половым путем
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Це якщо все робити акуратно, щоб біолгічні рідини не потрапляли куди не слід. Наприклад, на підлогу. Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3348 осіб, інфікованих - 97,4 тисячі, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 9603
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бо тоді можна підслизнутися на біологічній речовині, впасти і розбити голову. А це пострашніше навіть за корона вірус
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а какие последствия ? выздоровевшие до конца дней своих стали рабами фармкомпаний?
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А до этого птичий,свинячий грипп,атепичную пневмонию и прочию хрень лечили подорожником и уринотерапией???Мы все давно рабы фармкомпаний!Посмотри любой выпуск рекламы по телику 7 из 10 реклам это амизоны,амизолы и сопутствующая панацея!!!
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Хреново! ⚡️Китайские ученые: Коронавирус мутировал и стал агрессивнее
Эпидемия Covid-19, поразившая больше 93 тысяч человек в более чем 60 странах мира и вызвавшая больше 3 тысяч летальных исходов, спровоцирована двумя типами коронавируса, выяснила группа исследователей из Пекинского университета и Института Пастера в Шанхае.
По их данным, изначальный вирус типа S мутировал в новый, более агрессивный тип L, который распространяется быстрее, переносится тяжелее. На него приходится 70% выявленных случаев.
Старт эпидемии дал S-тип, однако ее широкое распространение в Ухане связано с L-типом. При этом заразиться человек может обоими типами вируса, что усложняет разработку вакцины.
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любопытно а есть ли сравнительная статистика по короновирусу и обычному грипу?.......
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Имел в виду грипп? Хочешь сравнить хер с пальцем?!
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писали, что только в США за этот год только от обычного гриппа и ОРВИ умерло что-то около 10000 человек. Но ты не путай хер с пальцем. Это обычный грипп - фигня
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Німеччина каже,що коронавірусом буде заражено 57 млн..В Німеччині.
при смертносі 3(орієнтовно) відсотків..

‼️🇩🇪Опять Германия. 110 новых случаев заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 514 человек. 252 случая за сутки..т
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подібних повідомлень- сотні..
але вірус,на жаль,дуже мутагенний..


Кубинский президент Диас-Канель в своём твиттере написал, что отечественный препарат Интерферон альфа 2В эффективен против коронавируса COVID-19 и помог вылечить в Китае уже 1500 инфицированных. Лекарство не было специально создано против коронавируса, а предназначалось для лечения ВИЧ и вируса папилломы.
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почитал отзывы людей по этому препарату, тупая реклама
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Лікар з Уханя: є тільки один спосіб захиститись від коронавірусу
1. Якщо у вас нежить і мокрота при застуді, ви не можете бути носієм коронавірусу. Коронавірус - це сухий кашель без нежитю. Це найпростіший спосіб визначити. Будь ласка, розкажіть це друзям!

2. Вірус не є термостійким і гине при температурі 39 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше будьте під сонцем.

3. Вірус досить великий за розміром (діаметр комірки становить близько 400-500 нм), але звичайна медична маска не допомагає відфільтрувати. Тому якщо заражений чхатиме перед вами або пройде на відстані до трьох метрів від вас, уповільніть крок.

4. Якщо вірус потрапив на поверхню металу, він проживе не менше 12 годин. Тому, якщо ви стикнулися з будь-якою металевою поверхнею, ретельно вимийте руки з милом.

5. Вірус може залишатися активним на тканинах протягом 6-12 годин. Звичайний пральний порошок повинен вбити вірус. Зимовий одяг досить просушити на сонці, щоб убити вірус.

Основні симптоми:

Після проникнення вірусу в горло може з'явитися сухість горла, яка зустрічається при ангіні. Триватиме 3-4 дні.

Потім вірус буде зливатися з носовою рідиною, потрапляти в трахею, а потім в легені, викличе запалення легенів. Цей процес займе від 5 до 6 днів.

При коронавірусі з'являється висока температура, важке дихання. Закладеність носа не схоже на нормальну закладеність, з'являється відчуття, що ви тонете в воді. В цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря.

Профілактика:

Найпоширеніший спосіб заразитися - це доторкатися до людей, тому потрібно часто мити руки. Вірус може жити на ваших руках 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно (ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа).

На додаток до частого миття рук ви можете полоскати горло Бетадином, щоб усунути або мінімізувати дії мікробів, поки ті ще знаходяться в горлі (перед тим, як потрапити в легені).

SIMYA.COM.UA
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Мої знайомі з Китаю також кажуть що їх лікарі радять перевітрювати приміщення і транспорт тому що цей вірус. як і інші, може вивітрюватсь, і в закритих приміщеннях довше знаходиться в повітрі. Але в Україні питання перевітрювання є якесь організоване табу.
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Вірус не є термостійким і гине при температурі 39 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше будьте під сонцем.

ПІ..ДЬОЖ.
1.ЧАЄМ ВСЕ ТІЛО НЕ НАГРІЄТЕ..
2.НЕ 39 А 57..БАНЯ ТЕЖ НЕ ДОПОМОЖЕ..
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Якщо він в горлі та ротовій порожнині - може допомогти коли тільки попав
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"Число жертв коронавируса в мире достигло 3 348 человек, инфицированных - 97,4 тысяч, - South China Morning Post" - не 3 348 и 97,4 тысяч, а 3 388 и 98 611.
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Я незнаю как поступит зеленая команда для остановки эпидемии вируса. Но есть опыт совдепии когда в 1986 г. всем медработникам сказали, что больных с лучевой болезнью у нас нет и быть не может! И по меддокументам их не было.
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