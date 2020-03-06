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 Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости"

В правительстве готовы потратить лишнюю неделю на подбор министров на вакантные места, чтобы найти качественные кандидатуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире "Право на власть".

"Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости. Если мы потратим еще неделю на подбор министров на эти ответственные направления, я думаю, страна от этого выиграет. Мы - это ответственная партия, президент, и я, как премьер-министр. Конечное решение за мной, но я совещаюсь. Есть целая команда, которая над этим работает", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Спикер Рады Дмитрий Разумов сообщил, что консультации на вакантные места в правительстве Украины продолжаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179832
 
 
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Я тоді другий але гадаю вони візьмуть "якістю"...
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Неа..
Туда принимают только кукол из театра Карабаса Коломаса.
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Згадалося, коли коломойще ще косив під патріота
Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 3330
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Да скажи честно, Никто в ваш Зеленый балаган идти не хочет.
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і це після води воно про якість говорить??? Ага, якість. Шмигаль в твоій голові вавка чи вОвка. Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 3949
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Это как ?! Похерить весь турборежим ?!
Ну это как-то совсем не по-зелёному.. Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости" - Цензор.НЕТ 4860
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просто скажи-дураков нет! к чему все эти манцы!?закопать свою карьеру?потом всю жизнь не отмоешься что был в команде "слуг народа"
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Да какая разница...кого?? Бери любого из зеленого стада и результат не изменится....
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